У Nokia отбирают товарный знак в России

Гонконгская Multigoods Production Limited подала в СИП иск к производителю телекоммуникационного оборудования Nokia Corporation. Истец просит суд прекратить охрану товарных знаков Nokia в нашей стране. Это делается для того, чтобы использовать бренды для своей продукции или перепродать, может быть даже самой Nokia, когда она захочет вернуться.



Иск к Nokia

Гонконгский производитель малой бытовой техники, посуды, климатического оборудования и электроники Multigoods Production Limited подал в суд по интеллектуальным правам (СИП) иск к финскому производителю телекоммуникационного оборудования Nokia Corporation, выяснил «Коммерсант».

Истец просит прекратить охрану товарных знаков Nokia в России. Иск пока оставлен без движения по формальным причинам.

У Multigoods Production Limited есть заводы в Китае, Японии, Корее и странах Европы. По данным издания, в России продаются электрические приборы Multigoods Production Limited под брендами Supra и Orion.

Коллекционер брендов

Multigoods Production Limited заинтересован в товарных знаках, принадлежащих не только Nokia.

Nokia Nokia может лишиться своих товарных знаков в России

«Поведение компании может напоминать действия "патентного тролля". Так, за последние четыре месяца она подала одиннадцать заявлений о досрочном прекращении правовой охраны широкого перечня товарных знаков совершенно разных компаний — Nokia, Michelin, Victoria`s Secret, Hugo Boss, Inditex, Akai, Amazon, Noxell, "Нижфарм" и др.», — рассказал руководитель практики интеллектуальной собственности, ИT и защиты информации Savina Legal Артем Евсеев.

Главной целью снятия охраны товарных знаков у подобных компаний может быть перепродажа брендов другим организациям, полагает советник юрфирмы О2 Consulting Иван Галкин. Аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко считает, что подобные попытки снять правовую защиту товарных знаков телеком-производителей рассчитаны на то, чтобы при возвращении организаций в Россию продать товарный знак правообладателю.

Nokia объявила о прекращении поставок в Россию весной 2022 г. До этого она занимала 30-40% российского рынка телеком оборудования. Осенью 2022 г. она запросила экспортные лицензии на поставку в Россию у США и Финляндии, чтобы отправлять запчасти, которые потребуются для поддержания уже существующей инфраструктуры в ближайшие три года.

Другим крупным поставщиком с 20%-ной долей являлась шведская Ericsson. С иском о досрочной остановке охраны товарных знаков Ericsson из-за того, что они больше не используются в стране, в российский СИП обратился отечественный производитель кондиционеров ООО «Р-климат» («Русклимат») весной 2024 г.

Еще один «патентный тролль» из Гонконга

Smart International Distribution Limited (SIDL) — еще одна гонконгская компания, за которой давно закрепилась слава патентного тролля, фигурирует в российской картотеке арбитражных дел как минимум в шести кейсах, связанных с интеллектуальными правами. Все иски были поданы в период с ноября 2021 г. по октябрь 2023 г., из них по два получили компании Xiaomi и Dyson и по одному — китайская Lenovo и российская ООО «Торговый дом "Бирюза групп"».

Согласно официальному сайту SIDL, ее основная продукция — это бижутерия, маски для сна, различная посуда и т. п. Впрочем, ассортимент SIDL включает бытовую технику, хотя и в очень небольших количествах. На своем сайте компания называет себя международным вендором электронной продукции, климатического оборудования, бытовой техники и посуды.

Сайт компании также содержит информацию о ее международных партнерах, но крупных российских ритейлеров и дистрибьюторов, чьи названия известны всей стране, в этом перечне нет. Упоминаются лишь две компании — ООО «Никель» и ООО «Миллион товаров».