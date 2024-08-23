«Инфосистемы Джет» выбили себе неустойку за срыв сроков оплаты таинственного оборудования

Неустойка за просрочку оплаты поставки оборудования компании «Искра Технологии» компании «Инфосистемы Джет» должна была быть оплачена по решению арбитражного суда. Однако суд пошел навстречу АО «Искра Технологии» и снизил сумму неустойки на треть.

Задолженность по наследству и судебное решение

Арбитражный суд города Москвы присудил выплату неустойки за просрочку оплаты поставки оборудования АО «Искра Технологии» АО «Инфосистемы Джет». Но при этом суд решил поддержать «Искра Технологии» и серьезно снизил сумму неустойки.

Долг достался АО «Искра Технологии» в наследство от АО «РТСофт», компании, которая была присоединена к «Искра Технологии» 28 августа 2023 г.

Исковое заявление АО «Инфосистемы Джет» было подано в Арбитражный суд города Москвы 14 декабря 2023 г. Иск к АО «Искра Технологии» был направлен на взыскание суммы задолженности по оплате поставленного оборудования в размере $5894,11, а также взыскание неустойки за просрочку оплаты.

Фото: Ivan-chirko, GoodFon.ru Согласно статье 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить

В ходе процесса представитель «Инфосистемы Джет» отказался от иска в части взыскания суммы основного долга в размере $5894,11, поскольку она была оплачена. Но, несмотря на частичный отказ от иска, рассмотрению подлежали требования компании «Инфосистемы Джет» о взыскании неустойки за просрочку оплаты в размере $4166,13.

6 марта 2024 г. суд принял решение удовлетворить иск полностью, однако согласился с предложением компании «Искра Технологии» снизить сумму неустойки, которая в результате была уменьшена на 33,3%.

Таинственное оборудование

«Инфосистемы Джет» отказалась от комментария, в числе прочих вопросов не прояснив, что за оборудование было предметом поставки. «Искра Технологии» также не смогла ответить CNews о том, что именно за таинственное оборудование поставлялось, и от дальнейших комментариев отказалась.

Согласно сайту компании «Искра Технологии», ее сфера деятельности – производство коммуникационного оборудования, цифровых платформ и систем автоматизации, разработчик специализированного и прикладного программного обеспечения, в том числе ПО для электроэнергетики, абонентских терминалов и промышленных предприятий. 5 июня 2024г. CNews писал о том, как «Искра Технологии» представила платформу «Умный город» на выставке «Комплексная безопасность 2024».

Основной долг оплачен, дело в сроках оплаты

По договору нарушение сроков оплаты поставки оборудования (за исключением авансовых платежей) наказывается неустойкой. Размер неустойки – 0,1% от суммы оплаты за каждый день просрочки, но не более 10% от этой суммы. Аванс был оплачен компанией «Искра Технологии» в полном размере. Но итоговый платеж осуществлялся частями, с нарушениями сроков, что подтверждается платежными поручениями.

В результате компания «Инфосистемы Джет» начислила неустойку в размере $4166,13.

Когда суд снижает неустойку

Однако компания «Искра Технологии» заявила о снижении размера неустойки, сославшись на ст. 333 «Уменьшение неустойки» Гражданского кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе ее уменьшить. Критериями могут быть чрезмерно высокий процент неустойки, значительное превышение суммы неустойки над суммой возможных убытков, вызванных нарушением обязательства, длительность неисполнения обязательства и т.п.

«При этом суд оценивает возможность снижения неустойки с учетом конкретных обстоятельств дела. – Говорится в решении суда. – Таким образом, понятие несоразмерности носит оценочный характер». В данном случае суд согласился с мнением АО «Искра Технологии», что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства. Также суд решил учесть то обстоятельство, что сумма основного долга оплачена.

В итоге арбитражный суд удовлетворил исковые требования компании «Инфосистемы Джет» частично, взыскав с АО «Искра Технологии» в пользу АО «Инфосистемы Джет» неустойку в размере $2777,42, вместо $4166,13. Таким образом, сумма неустойки снизилась на $1388,71, то есть на 33,3%.

Мнение юриста

«На мой взгляд, в данной ситуации снижение неустойки было неправомерным. – Считает Руслан Гафуров, руководитель практики разрешения споров в юридической компании Nevsky IP Law. – Стороны предусмотрели стандартный для такого вида обязательств размер ответственности: 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки. При этом стороны уже добровольно ограничили размер неустойки в п. 5.3 договора максимум до 10% от суммы, подлежащей к оплате. Следовательно, так как оба участника являются коммерческими организациями, снижение размера неустойки судом при таких обстоятельствах кажется необоснованным».

По словам Руслана Гафурова, суды, к сожалению, достаточно часто снижают размер неустойки. «Следует учитывать, что в споре с участием обычных физических лиц суд вправе снизить размер неустойки по своей инициативе. – Считает Руслан Гафуров. – Если же спорят организации, то суд может снизить размер неустойки только при ходатайстве ответчика. Если такое ходатайство есть, чаще всего суды снижают размер неустойки. Тем не менее, можно попробовать защититься от снижения неустойки судом, если предоставить в суд хотя бы примерный расчет убытков. Тогда у суда могут пропасть сомнения в обоснованности суммы неустойки, особенно если сумма убытков в расчете значительно выше взыскиваемой неустойки».