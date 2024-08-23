Работаешь в Windows – плати. В России введут сбор за пользование иностранным ПО. Затронет пока не всех

В России готовится законопроект о сборе с российского бизнеса денег за то, что он до сих пор пользуется иностранным ПО. Над документом работает Минцифры при поддержке Минфина, на рассмотрение его могут внести осенью 2024 г. Предлагается, что новые требования коснутся не всех компаний, но гарантий пока никаких. Физлица тоже выведены из-под действия документа.

Или импортозамещение, или деньги в казну

Минцифры России ведет разработку законопроекта, который обяжет отечественные компании платить за пользование иностранным софтом вместо отечественного, пишет РБК. Нововведение анонсировал лично глава ведомства Максут Шадаев, уточнив, что документ уже почти готов, и что до его внесения на рассмотрение в Госдуму остаются считанные недели.

«Мы с Минфином проработаем, планируем внестись в сентябре (2024 г. – прим. CNews) уже», – заявил Максут Шадаев (цитата по ТАСС). Министр отдельно подчеркнул, что новая мера не затронет компании малого и среднего бизнеса, а также не будет распространяться на бюджетные организации.

Другими словами, под действие новых требований в случае, если законопроект будет принят, должны попасть только крупные корпорации. Редакция CNews обратилась в Минцифры с вопросом о причинах вывода из-под действия законопроекта компаний малого и среднего бизнеса и ожидает ответа.

Подробностей недостаточно

К моменту выхода материала детали нового законопроекта ни Минцифры, ни Минфин не раскрывали детали о новом законопроекте. Фактически, пока известны лишь предварительная дата его внесения на рассмотрение в Госдуму и общая его идея – взнос за пользование зарубежным ПО, собираемый с крупного бизнеса.

Для примера, пока совершенно неясно, предусматривает ли законопроект какие-либо исключения – в частности, придется ли российским предприятиям платить за пользование иностранным софтом, если в России не существует его полнофункционального аналога.

Также пока непонятно, где именно будут аккумулироваться собранные с компаний деньги, кто будет заниматься сборами и следить за выполнением нового требования, и на что будут тратиться полученные средства.

Наряду с этим пока неизвестен и размер отчислений – он может быть как фиксированным, так и гибким, с привязкой к какой-либо переменой. Редакция CNews направила соответствующие вопросы в Минцифры.

Важно отметить также, что в России активно продвигается идея отказа от иностранного ПО. Так, компании, владеющие критической инфраструктурой (КИИ – сети связи и информационные системы госорганов, финансовых, энергетических, транспортных, медицинских, телекоммуникационных и других компаний), должны перейти на российский софт не позднее 1 января 2025 г.

Но все это в настоящее касается исключительно госструктур и компаний с госучастием – на полностью частный бизнес это пока не распространяется, такие компании пока вольны пользоваться тем ПО, какое им больше всего подходит, вне зависимости от страны его происхождения. Единственное требование – софт должен быть легальным, даже если он иностранный. В России, в отличие от Белоруссии, компаниям запрещено пользоваться пиратскими копиями программ из недружественных стран.

Идея не нова

Минцифры, по-видимому, давно вынашивало концепцию сбора с российского бизнеса денег за пользование иностранным ПО вместо российского. В середине мая 2023 г. в обновленной версии законопроекта министерства о принудительном лицензировании зарубежного софта появился тезис о перечислении компаниями средств за пользование иностранным ПО на спецсчет.

Деньги с этого счета планировалось направлять на различные льготы для разработчиков. Тогда предполагалось, что лицензии будут оплачиваться по тарифам, которые были утверждены до ухода иностранных компаний – разработчиков ПО из России.

Как пишет РБК, идею собирать с компаний деньги за пользование иностранным софтом в июне 2023 г. озвучил и российский премьер-министр Михаил Мишустин, заявив, что деньги можно было бы направить на поддержку отечественных разработчиков программного обеспечения – часть на гранты, а часть на формирование «залоговой массы» для льготного кредитования. Размер принудительных взносов Мишустин не раскрыл.