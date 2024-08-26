В деле ИТ-директора российских тюрем новый участник. Предъявлено обвинение взяткодателю

Следственный Комитет предъявил обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ант» Сергею Путилину в даче взятки начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко, который был арестован несколько дней назад. Сумма взятки, фигурирующая в материалах дела, составляет два млн руб.



Обвинение предъявлено

Следственный Комитет (СК) предъявил обвинение бывшему генеральному директору ООО «Ант» Сергею Путилину в даче особо крупной взятки на общую сумму два млн руб. начальнику управления цифровой трансформации ФСИН России Алексею Тимченко, пишет ТАСС.

Путилин обвиняется по ч. 5 ст. 291 УК Российской Федерации (дача взятки в особо крупном размере). По данным следствия, два млн руб. он заплатил в обмен на обеспечение заключения госконтракта между ООО «Ант» и Главным центром инженерно-технического обеспечения и связи ФСИН России на поставку программного обеспечения в ведомство.

Сотрудничество со следствием

Путилин до января 2023 г. был генеральном директором ООО «Ант», занимающегося оптовой торговлей ПО, а также производством компьютеров и периферийного оборудования, как указано в ЕГРЮЛ.

ФСИН Цифровая трансформация во ФСИН, похоже, не обошлась без взяток

Дело о взятке в отношении Путилина было, согласно судебным документам, возбуждено в ноябре 2023 г. Тогда же предприниматель был взят под стражу.

Путилин вину признал и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Весной 2024 г. ему изменили меру пресечения и поместили под домашний арест.

Дела об ИТ-махинациях во ФСИН

Глава Управления цифровой трансформации ФСИН России был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России по подозрению в получении взятки в августе 2024 г.

Согласно сайту ФСИН, созданное в 2022 г. управление возглавлял полковник внутренней службы Алексей Тимченко. При этом по состоянию на 21 августа 2024 г. на сайте ФСИН в качестве руководителя управления значится временно исполняющий обязанности начальника полковник внутренней службы Сергей Лебедев.

20 августа 2024 г., представители ФСИН официально назвали причиной задержания руководителя Управления цифровой трансформации возбуждение Главным следственным управлением Следственного комитета России по Москве уголовного дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В 2018 г. CNews писал о еще одном деле во ФСИН. По версии следствия, бывший руководитель Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний ГЦИТОиС ФСИН Игорь Шайков и его заместители Павел Щетинин и Андрей Краснюков вступили в преступный сговор и обеспечили победу на аукционе ФГУП НТЦ «Атлас». В 2015 г. между государственным заказчиком и поставщиком был заключен госконтракт на поставку 1,5 тыс. комплектов персональных электронно-вычислительных машин на общую сумму более 160 млн руб.

Еще раньше сотрудники центра техобеспечения ФСИН фигурировали в расследовании «дела электронных браслетов», которое велось против экс-главы ФСИН Александра Рейемера, бывшего его заместителя Николая Криволапова и экс-директора ЦИТОС (центр информационно-технического обеспечения и связи ФСИН предшественник ГЦИТОиС) Виктора Определенова. В 2017 г. Замоскворецкий суд признал всех троих виновными в особо крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и приговорил к различным срокам заключения. Реймер получил восемь лет. Следствие и суд установили, что в 2010-2012 гг. подсудимые похитили из государственной казны 1,2 млрд руб., выделенных ФСИН для закупки электронных браслетов. Более 140 млн руб. из похищенных денежных средств получил лично Реймер.