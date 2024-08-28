Власти возбудили дело против «Билайна», МТС и «Мегафона» из-за цен на связь в Крыму, хотя операторы там не работают

ФАС возбудила дело в отношении сотовых операторов «Вымпелком», МТС и «Мегафон» в связи с отказом от прекращения взимания роуминговой наценки при нахождении их абонентов в Крыму. Операторы настаивают, что у них нет инфраструктуры в Крыму и они вынуждены пользоваться услугами местных компаний.

Дело в отношении федеральных сотовых операторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении трех федеральных сотовых операторов – «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные Телесистемы» (МТС) и «Мегафон». Причиной стало невыполнение выданного в июле 2024 г. предписания ведомства об отмене дополнительной платы (роуминговой наценки) при нахождении в Республике Крым.

Как говорится в сообщении ФАС, в случае установления вины по итогам рассмотрения дела компаниям может быть назначен штраф или выдано предписание о перечислении незаконно полученного дохода в федеральный бюджет.

Кто оказывает услуги сотовой связи в Крыму

Исторически российские федеральные сотовые операторы не работают в Крыму. В 2014 г. после воссоединения с Россией на полуострове стал формироваться собственный рынок услуг связи, на котором присутствуют местные игроки.

Wikipedia ФАС возбудила дело против сотовых операторов «Вымпелком», МТС и «Мегафон» из-за роуминга в Крыму, хотя они там не работают

Первым сотовым оператором на полуострове стал «К-Телеком» (торговая марка Win Mobile), использовавший инфраструктуру, которая в Крыму была у бывшей украинской «дочки» МТС.

В 2016 г. на основе инфраструктуры «К-Телеком» заработал другой сотовый оператор – «КТК-Телеком» (торговая марка «Волна-Мобайл»). В 2022 г. владельцем обоих операторов стала компаний «АйСи-Инвест», принадлежащая бывшему вице-президенту МТС Павлу Кузнецову.

В 2014 г. «Ростелеком» для оказания услуг фиксированной связи в Крыму создал компанию «Миранда-Медиа», впоследствии доля «Ростелекома» в ней была снижена до менее чем 20%. В 2022 г. «Миранда-Медиа» приобрела лицензию на оказание услуг сотовой связи в Крыму, в 2024 г. «Миранда-Медиа» запустила собственную сотовую сеть.

Также властями республики Крым был создан собственный оператор «Крымтелеком», который оказывает услуги мобильной и фиксированной связи, а в 2018 г. он был приватизирован. С 2023 г. «Крымтелеком» находится под управлением «Миранда-Медиа». Властями города Севастополь был создан оператор фиксированной связи «Севастополь-Телеком», который, в свою очередь, создал мобильного оператора «Севмобайл».

Кто уже отказался от взимания роуминговой наценки

В ФАС уверены, что сейчас предпосылки для взимания дополнительной платы устранены, и для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы. «По результатам рассмотрения дела в отношении «К-Телеком» тарифа на услуги по межоператорскому роуминговому взаимодействию были снижены в 3-4 раза, что в настоящее время позволяет перейти к завершающему этапу создания комфортных условий для абонентов в поездках по России – отмене такой платы», - заявили в ведомстве.

В конце 2023 г. «К-Телеком» и «КТК-Телеком» отменили для своих абонентов взимание роуминовой платы при поездках в основную часть России. «Миранда-Медиа», при запуске услуг сотовой связи, сразу сообщила, что не будет взимать роуминговую наценку при поездках в Россию. Ее роуминговым партнером выступает «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2, принадлежит «Ростелекому»).

Сам «Т2 Мобайл» сообщил в ФАС, что он отменит дополнительную плату при нахождении своих абонентов в Крыму в период до 8 октября 2024 г. Таким образом, «Т2 Мобайл» стал первым федеральным сотовым операторов, отменившим взимание роуминговой наценки в Крыму.

Позиции сотовых операторов

Пресс-служба «Вымпелкома» заявила CNews, что взимание платы при регистрации абонентов в сети другого оператора связано с расходами на услуги роумингового партнера и является экономически обоснованным подходом. У «Билайна» нет собственной инфраструктуры и частот в Крыму, поэтому для того, чтобы наши клиенты оставались на связи, мы пользуемся услугами оператором, работающих на территории полуострова, - Мы по-прежнему платим за роуминговые услуги нашим партнерам и при условии снижения ими своих цен мы транслируем такое снижение в абонентские тарифы».

Также в «Вымпелкоме» отметили, что в июне 2024 г. компания снизила стоимость связи для своих абонентов при нахождении в Крыму 1 Гбайт трафика стоит 140 руб. вместо 200 руб. одна минута исходящего вызова – 1,5 руб. вместо 3 руб., отправка одного SMS – 1 руб. вместо 2,5 руб.

Представители «Мегафона» заявили Telegram-каналу «Телекомуналка», что компания работает в Крыму через инфраструктуры местных сотовых операторов и несет расходы на роуминг. «В результате стоимость связи для наших абонентов зависит от цены услуг этих операторов, - сообщили в компании. - Мы находимся в постоянном диалоге с партнерами по поводу снижения расценок на связь для наших абонентов».

«Федеральные операторы на полуострове не работают, у них там нет там ни частот, ни инфраструктуры, - отмечает автор Telegram-канала «Нецифровая экономика» Олег Салманов. Там работают два местных оператора, которые принимают приезжих абонентов на свою инфраструктуры также, как это делают зарубежные операторы, когда вы прилетаете в какой-нибудь Стамбул, Астану, Тбилиси или Пекин. ФАС уверяет, что теперь «для всех операторов связи созданы экономические условия для отмены дополнительной платы», а именно: после рассмотрения дела против «К-Телеком» тот снизил тарифы на роуминг для операторов «в 2-3 раза». Снизил, но не отменил, так что предпосылки остаются.