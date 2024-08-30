Intel, как мы ее знаем, подходит к концу. Чтобы спасти компанию от гибели, ее разломают на части

Intel может разделить свой бизнес по разработке и производству чипов на несколько отдельных предприятий с целью его спасения. Компания несет серьезные убытки, не поспевая за конкурентами, и это один из способов сохранить хотя бы то, что на данный момент осталось от ее былого величия. Окончательное решение пока не принято.

Разделяй и сохраняй

Intel ищет пути преодоления масштабных финансовых проблем в бизнесе, и одним из выходов она видит разделение своего бизнеса по разработке и производству чипов на несколько отдельных частей, пишет Bloomberg. Это основное направление бизнеса Intel – во всех странах она известна в первую очередь как чипмейкер, сделав себе мировое имя еще во времена самых ранних Pentium, Celeron и совсем старых 486. Сейчас она стремительно теряет рынок процессоров с архитектурой х86 (других у нее и не было никогда) – от 83,5% в III квартале 2016 г. она пришла 63,5% в III квартале 2024 г. Ее теснит компания AMD.

Сейчас Intel консультируется с инвестиционными организациями, чтобы те помогли ей пережить кризис, в котором она находится и который, по мнению аналитиков Bloomberg, является самым сложным периодом за всю 56-летнюю историю компании. Ведется обсуждение нескольких сценариев, и разделение процессорного бизнеса – один из них.

Как все будет выглядеть

К моменту выхода материала Intel не объявляла ни о каких планах и изменениях. Обсуждение вариантов дальнейшего развития ее бизнеса все еще находятся на ранних стадиях, утверждают источники агентства.

Intel Чтобы построить новое, иногда нужно сломать старое

Один из таких вариантов – это выделение в отдельную копанию подразделения Intel Foundry, занимающегося контрактным производством микросхем. То есть именно оно выпускает чипы для сторонних клиентов Intel, но этот бизнес, как сообщал CNews, развивается крайне медленно и особой финансовой выгоды Intel не приносит. Из-за этого она уже теряет крупных клиентов. Компании даже приходится мухлевать с названиями техпроцессов, чтобы привлекать клиентов – например, морально устаревшие нормы 10 нм она называет Intel 7, а еще она хвастается техпроцессом Intel 18A, якобы 1,8-нанометровым, который, вероятнее всего, существует пока лишь на бумаге.

Нынешний гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), по информации Bloomberg, рассматривал контрактное производство микросхем как ключ к восстановлению позиций Intel среди вендоров чипов и надеялся, что в конечном итоге он составит конкуренцию самой TSMC – тайваньской компании, крупнейшего контрактного производителя полупроводников во всем мире.

Избыточно крайние меры

Аналитики агентства считают, что с большей степенью вероятности Intel менее драматичный шаг для своего спасения и оставит разделение своего основного бизнеса на части на крайний случай. Например, она может отложит некоторые из своих планов по расширению своей сети заводов.

Также Intel пытается вытащить деньги отовсюду, где это пока возможно. Например, в середине лета 2024 г. она радикально сократила свои расходы на заработную плату и прочие выплаты сотрудникам, просто уволив около 15-20 тыс. человек или примерно 15% своего штата. Также в августе 2024 г. она избавилась от имевшихся у нее на руках акций ARM – британского разработчика одноименной процессорной архитектуры. Построенные на ARM чипы обходят решения на х86 по производительности, энергопотреблению и температуре во время работы. По подсчетам Bloomberg, продажа акций ARM принесла Intel около $147 млн.

Что же случилось с Intel

Черная полоса для Intel наступила в феврале 2019 г., когда ее возглавил ее же бывший финдиректор Роберт Свон (Robert Swan). Он без промедления приступил, как позже стало понятно, к уничтожению компании – продавал отдельные компоненты ее бизнеса и очень крепко держался за древний техпроцесс 14 нм (его Intel освоила еще в начале предыдущего десятилетия), пока конкуренты вовсю переходили на 7 нм. Также Свон допустил уход нескольких крупных клиентов, включая Apple – в июне 2020 г. она отказалась от процессоров компании и теперь выпускает все свои ПК исключительно на собственных чипах, построенных, к слову, на архитектуре ARM.

Спасти ситуацию был призван Патрик Гелсингер – ветеран Intel с 30-летним стажем. Он управляет компанией с февраля 2021 г., но все его попытки вернуть компании былое величие идут прахом. Дошло до того, что в I квартале 2023 г. Intel получила крупнейший чистый убыток в своей истории – более $2 млрд. В следующем квартале он все же вернулась к небольшой чистой прибыли, но, как оказалось, успех был скоротечным – в II квартале 2024 г. у нее вновь образовался гигантский чистый убыток – свыше $1,6 млрд. Это привело к колоссальному падению акций компании – по подсчетам разных аналитиков, они просели в цене на 12-20%.

Позже ценные бумаги немного отыграли падение, но промежуточный итог за первые восемь месяцев 2024 г. в этом плане неутешителен. С января 2024 г. акции Intel подешевели приблизительно на 60%.