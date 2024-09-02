Громкий проект «отца» Android в беде. Директор стартапа потратил его деньги на гонки, ипотеку, два Lamborghini и провалил сделку с HP

Во все тяжкие – за счет фирмы

Бывший директор по конфиденциальности информации (CPO) Osom Products Мэри Стоун Росс (Mary Stone Ross) подала иск к компании и ее действующему генеральному директору (CEO) Джейсону Китсу (Jason Keats), пишет Android Authority. Экс-сотрудница обвиняет гендиректора и основателя стартапа, занимающегося разработкой смартфонов, в растрате средств фирмы.

Мэри Рос, покинувшая Osom в мае 2024 г., просит суд обеспечить ей доступ к финансовым и бухгалтерским документам Osom, выписки из которых могут помочь доказать причастность Китса к финансовым махинациям в ходе дальнейшего разбирательства. Обращение, зарегистрированное 30 августа 2024 г., рассмотрит Канцелярский суд штата Делавэр (США).

Как утверждает Росс, генеральный директор приобрел на денежные средства, принадлежащие, компании два дорогостоящих автомобиля марки Lamborghini для личного пользования. Кроме того, он якобы оплачивал взносы по собственному ипотечному кредиту, неоднократно покупал авиабилеты в салон первого класса, а также тратился на хобби, связанное с автомобильными гонками, – все это за счет фирмы, следует из искового заявления.

Экс-сотрудница Osom также отмечает, что предыдущий финансовый директор компании уволился, вероятно, в связи с нежеланием мириться с выбранным CEO подходом к распоряжению средствами бизнеса. Новый финдиректор же, специально подобранный Китсом, якобы закрывает глаза на нецелевое расходование средств фирмы.

Наконец, по информации Росс, HP рассматривала возможность приобретения Osom. Американский технологический гигант неоднократно инициировал заключение сделки, однако по неизвестной причине достичь договоренности всякий раз не удавалось, а сумма сделки раз за разом неуклонно падала.

Согласно исковому заявлению, финансовые ресурсы Osom на момент его подачи практически исчерпаны, а Китс считает необходимым привлечь дополнительный капитал, чтобы сохранить бизнес на плаву.

В Osom обвинения со стороны Росс сочли необоснованными. «Мы осведомлены о нелепых обвинениях бывшего сотрудника и с нетерпением ждем возможности опровергнуть их в суде», – заявил представитель Osom в разговоре с Android Authority.

Краткая история Essential и Osom

Компания Osom Products была создана в 2020 г. выходцами из Essential, стартапа «отца» мобильной операционной системы Android Энди Рубина (Andy Rubin).

Essential известна благодаря выпущенному ей в 2017 г. смартфону Essential Phone PH-1. Ключевая особенность устройства – возможность расширения за счет дополнительных модулей: на тыльной стороне корпуса аппарата предусмотрен специальный разъем с магнитной защелкой, позволяющий с легкостью устанавливать дополнительные компоненты аппарата. На старте продаж покупателям были доступны такие внешние модули как док-станция с зарядкой, беспроводной адаптер диапазона 60 ГГц с пропускной способностью 6 Гбит/с и внешняя видеокамера Experience 360° с охватом 360 градусов, закрепляемая над смартфоном.

Устройство провалилось в продаже – не в последнюю очередь из-за не слишком непривлекательного ценника. Желающим приобрести девайс было необходимо выложить $700 без учета модулей расширения. Для сравнения: iPhone 8 plus куда более именитой компании Apple, поступивший в продажу осенью 2017 г., предлагался по цене от $799.

В 2019 г. Essential представила концепт Essential Phone PH-2 с вытянутым и очень узким экраном, напоминавший скорее пульт дистанционного управления телевизором, нежели современный смартфон. Экран такого нестандартного формата, по мнению разработчиков, хорошо подходил для просмотра соцсетей. Автором идеи выступил лично Рубин. В серийное производство Essential Phone PH-2 в итоге так и не пошел.

После серии провала Essential ряд сотрудников, включая Джейсона Китса, ранее негативно отзывавшегося об PH-1 и окрестившего устройство «кошмаром для разработчиков», запустили в Канаде собственный стартап Osom Products. Его учредителем и генеральным директором стал Китс.

Первый продукт компании – смартфон с акцентом на безопасность – получил название Osom OV1. Ожидалось, что устройство поступит в продажу летом 2022 г. Однако в июне 2022 г. стало известно о том, что планы компании изменились. Osom OV1 был переименован в Saga и его дальнейшая разработка продолжилась в тандеме с блокчейн-проектом Solana (имеет собственный криптотокен SOL). При этом изменилось не только название, но и концепция смартфона – его целевой аудиторией стали энтузиасты из мира криптовалют.

Весной 2023 г. Osom начала рассылку аппаратов Saga, приобретенных по предзаказу. Цена гаджета составляла $650, включая 100-долларовый депозит, взимаемый с покупателя при оформлении предзаказа.

В начале 2024 г. было анонсировано второе поколение криптосмартфонов Solana – Mobile Chapter 2. Начало поставок девайса запланировано на 2025 г.