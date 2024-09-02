В России началось массовое отключение дорожных камер

В России начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства. В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений правила дорожного движения (ПДД).

Введения новых стандартов

В России с 1 сентября 2024 г. начался масштабный процесс перенастройки дорожных камер в связи с новыми требованиями законодательства. Об этом в начале сентября 2024 г. пишет «Коммерсант».

1 сентября этого года начали действовать поправки к закону об автодорогах (ФЗ-197), запустившие реформу всей системы фотовидеофиксации нарушений ПДД в России. Распространение камер контроля скорости вызывает споры, водители жалуются, что они часто используются как инструмент для извлечения прибыли, а не как реальная мера безопасности. В прошлом существовали отдельные руководства и необязательные стандарты, что приводило к разочарованию и недоверию водителей. Отсутствие прозрачности и подотчетности при установке и эксплуатации этих камер только укрепило общественное мнение о том, что они используются в первую очередь для получения штрафов, а не для повышения безопасности дорожного движения. В итоге Госдума России установила исчерпывающий перечень мест и условий размещения комплексов, правила их обозначения на дорогах и так далее. К сентябрю этого года региональные власти должны были провести аудит своего парка камер.

Mintrans В сентябре регионы России массово отключат дорожные камеры

В некоторых областях речь идет о выводе из эксплуатации до четверти работающих дорожных комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Часть из них будут переподключены позднее, но на эту процедуру для каждого комплекса требуется до 500 тыс. руб.

В Татарстане выявлено 95 камер, установленных с различными нарушениями, это 11% от их общего числа в регионе, в Московской области - 87 камер (4%), в Иркутской области - 53 камеры (23%). В Свердловской области 28 камер переведут в режим работы без назначения штрафов, в Омской области скорректируют работу 23 комплексов. В Москве камеры будут применять по собственным нормам. Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга не назвал количество отключаемых камер, но подтвердил, что в городе выявлены ряд «малоэффективных комплексов», которые будут перевешены. В Воронежской области 100% комплексов соответствуют новым требованиям, заявило правительство региона. Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области также отчиталось, что все их камеры прошли аудит и готовы к работе в новых условиях.

Основная проблема — отсутствие очага аварийности (три-пять дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с пострадавшими в течение года) на участке, где установлен прибор. Кроме того, часть камер, установленных над пешеходными переходами, не имеют обзор самого пешеходного перехода, только подъезжающие к нему автомобили. По данным Министерства транспорта (Минтранс) России, устройства сейчас находятся в процессе демонтажа, их разместят на новом месте.

Правила установки камер на дорогах

Единые требования к установке камер, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения, начали действовать в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Прежде всего, ужесточили требования к их расположению. Например, камеры могут быть установлены камеры рядом с выделенной полосой для движения общественного транспорта, на участках, где за год зафиксировали четыре и более аварий, у перекрестков. На автомагистралях об установке камеры должен предупреждать знак, установленный на расстоянии не менее 150-300 м. Комплексы фото- и видеокамер не могут размещать слишком близко, чтобы штрафы не приходили за одно и тоже нарушение.

Mintrans Единые требования к установке камер

Получать штраф всегда неприятно, но вдвойне неприятно — когда тебе его шьет бездушный робот за что-то, в чем ты не виноват. Несмотря на то что во всех регионах России уже давно работает система дорожных камер, фиксирующих нарушения ПДД, до сих пор бодаться с системой приходится по старинке — через суды и жалобы, которые разбирают живые люди. Но умных камер, как и штрафов, которые они умеют отлавливать, становится все больше с каждым годом. Новые правила исключили возможность использования замаскированных фотоловушек на обочинах дорог.

Новые требования к авто аптечке

В России с 1 сентября этого года изменились требования к комплектации автомобильной аптечки. Об этом сказано в соответствующем приказе министерства здравоохранения России.

Например, в список добавили спасательное покрывало. Но старые аптечки разрешат использовать до конца их срока годности, но не позднее 1 сентября 2027 г. Кроме того, в аптечку теперь должны входить маска, перчатки, устройство для проведения искусственного дыхания, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь и ножницы.