Геополитика поломала стратегию одного из главных в мире производителей кремниевых пластин. Компания срочно строит опорные точки за рубежом

GlobalWafers меняет стратегию

Полупроводниковая компания GlobalWafers интенсивно наращивает производственные мощности за рубежом, опасаясь повышения импортных пошлин на сырье, используемое при выпуске интегральных микросхем, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, один из крупнейших поставщиков чипов масштабирует производственную инфраструктуру принадлежащих ему предприятий в шести странах мира, в том числе в США, Италии и Дании. Всего же производственные площадки GlobalFoundries ведут деятельность на территории девяти государств.

«Я считаю, что не только в США, но и в некоторых других странах в отрасли будут введены специальные пошлины, – заявила в интервью Bloomberg Television председатель и главный исполнительный директор GlobalWafers Дорис Сюй (Doris Hsu). – Пошлин можно избежать, перейдя на местное производство».

Freepik GlobalWafers опасается перебоев с поставками сырья для производства полупроводниковых пластин

Власти все большего числа стран смотрят на полупроводниковую отрасль через призму национальной безопасности, в том числе принимая во внимание негативный опыт, приобретенный в ходе недавней пандемии covid-19. Принятые в ряде стран санитарные меры тогда привели к разрушению давно сложившихся и хорошо отлаженных цепочек поставок интегральных микросхем, в результате чего серьезно пострадало множество отраслей промышленности, в частности, автомобилестроение. Растущая геополитическая напряженность также способствует повышению рисков для бизнеса, отмечает Bloomberg.

Болезненный, но ценный опыт

По мнению Сюй, сегодня подход к ведению бизнеса во многом диктуется геополитической обстановкой. Возглавляемая ей компания имела возможность убедиться в этом на собственном опыте.

В 2022 г. GlobalWafers не сумела получить одобрение правительства Германии на приобретение немецкой компании Siltronic AG за 3,75 млрд евро. Сделка позволила бы GlobalWafers моментально выйти на второе место в мире по производству 300-миллиметровых кремниевых пластин. Формально сделка не была забракована – национальному регулятору не хватило времени на изучение всех ее аспектов. Отдельные эксперты предполагали, что реальным мотивом срыва сделки для властей Германии стало стремление сохранить остатки технологического суверенитета государства.

Как бы то ни было, от приобретения GlobalWafers пришлось отказаться, причем на весьма невыгодных для себя условиях: соглашение с Siltronic предусматривало выплату тайваньской компании неустойки в размере $50 млн за срыв сделки.

До эпопеи с Siltronic более 80% роста GlobalWafers обеспечивала грамотная работа компании на рынке поглощений и слияний (M&A), отмечает Сюй. В последние же годы эта стратегия перестала приносить плоды, поскольку стали появляться значительные сложности с приобретением активов зарубежных компаний.

«Мы внесли изменения в нашу политику, потому что становилось все труднее проводить какие-либо трансграничные сделки по слиянию и поглощению, – отметила CEO GlobalWafers. – Именно поэтому с 2022 г. мы расширяемся в шести странах одновременно».

США и КНР обмениваются ударами в торговой войне

Опасения руководства GlobalWafers относительно возможного обострения торговых войн, тон в которых задают США и КНР, нельзя назвать беспочвенными.

В августе 2023 г. КНР ввела ограничения на экспорт редкоземельных металлов – галлия и германия, широко используемых в производстве полупроводников и тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта. В декабре 2023 г. был введен запрет на поставку за рубеж технологий переработки сырья данного типа. В июле 2024 г. стало известно о планах Китая по национализации всех запасов редкоземельных металлов в стране.

США, в свою очередь, в мае 2024 г. взвинтили импортные пошлины на произведенные в Китае электромобили, компоненты солнечных батарей, отдельные виды продукции из алюминия и стали.

GlobalWafers на пути к восстановлению

GlobalWafers была основана в 2011 г., ее штаб-квартира находится в Синчжу (Тайвань). Компания занимается производством передовых полупроводников для электроники.

По состоянию на 2022 г. GlobalWafers занимала третье место в мире по объему поставленных на рынок 300-миллиметровых кремниевых пластин. Основными конкурентами компании являются японские Sumco и Shin-Etsu Chemical.

Контрольный пакет акций GlobalWafers (51%) принадлежит Sino-American Silicon Products Inc (SAS). Деятельность компании началась в 1981 г., а первая кремниевая пластина была выпущена в 1982 г.

По словам Дорис Сюй, GlobalWafers нацелена на возвращение утраченных ранее позиций на фоне постепенного восстановления рынка. Компания достигла пика рыночной капитализация в 2021 г. и с тех пор подешевела почти в два раза. Причина – колоссальный спад продаж, обусловленный пониженным спросом на рынках потребительской электроники и автомобилей в начале постпандемийного периода.

Компании уже удалось привлечь ощутимые средства на расширение производственных мощностей. В частности, GlobalWafers получила грант в размере 103 млн евро от Еврокомиссии и правительства Италии на строительство нового завода по выпуску 300-миллиметровых пластин в Новаре (Италия). Компания также получит $400 млн в соответствии с программой США Chips Act на расширение площадок в Техасе и Миссури.