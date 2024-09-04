Акции Nvidia подешевели на $279 млрд за день, это крупнейший обвал в истории. Власти США старательно «копают» под чипмейкера

Обвал акций Nvidia

Акции Nvidia подешевели на 9,5% по итогам торгов 3 сентября 2024 г. Рыночная капитализация американского разработчика интегральных микросхем снизилась на $279 млрд. Это рекордное для публичной компании из США падение стоимости ценных бумаг в течение одной торговой сессии, сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, распродажа акций Nvidia, сопровождающаяся закономерным падением их цены, обусловлена снижением уверенности инвесторов относительно перспектив технологий искусственного интеллекта.

Оптимизм инвесторов по поводу развития сферы ИИ в значительной степени способствовал росту фондовых рынков с начала 2024 г. Nvidia, настоящий тяжеловес индустрии, занимает доминирующее положение на глобальном рынке графических процессоров – ускорителей ИИ. Бизнес-показатели компании напрямую зависят от спроса на продукцию этого типа.

Nvidia Nvidia установила новый рекорд падения рыночной капитализации одним днем

Обладателем прежнего антирекорда потери рыночной капитализации одним днем была Meta Platforms* Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). В начале февраля 2022 г. стоимость компании упала на $232 млрд после публикации пессимистичного прогноза по поводу ближайших перспектив ее бизнеса.

Вызовы, с которыми столкнулась компания

В середине августа 2024 г. издание The Information со ссылкой на источники в отрасли сообщило о том, что поставка новейших ИИ-чипов Blackwell B200, представленных Nvidia в марте 2024 г., могут начаться на три месяца позже, чем планировалось ранее. Задержка объяснялась наличием изъяна в дизайне чипа, якобы выявленного перед самым его запуском в массовое производство.

В конце августа генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) объявил, что необходимые изменения, призванные устранить дефект, были внесены в фотолитографическую маску, используемую при производстве GPU Blackwell, которое, как ожидается, стартует в IV квартале 2024 г.

4 сентября 2024 г. Bloomberg сообщил о том, что Министерство юстиции США отправило в Nvidia официальный запрос о предоставлении информации в рамках антимонопольного расследования, ведущегося в отношении компании. Материалы, полученные в результате, вероятно, лягут в основу судебного иска регулятора к компании. Власти США подозревают Nvidia в злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке. По некоторым данным, чипмейкер усложняет своим клиентам процесс перехода на продукцию других поставщиков и наказывает тех из них, кто использует одновременно и ИИ-ускорители Nvidia, и GPU, выпускаемые ее конкурентами.

Наличие инсайдерской информации о намерении Минюста и дальше «копать» под Nvidia также могло подтолкнуть отдельных инвесторов к продаже акций компании, которые имеют шанс значительно потерять в цене, если у нее начнутся настоящие проблемы с законом. Инсайдерская торговля сама по себе является серьезным экономическим преступлением и, возможно, нынешняя распродажа акций Nvidia заинтересует чиновников Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC).

Бизнес Nvidia продолжает расти

По итогам II квартала 2025 финансового года, который завершился в июле 2024 г., выручка Nvidia выросла на 122% к аналогичному периоду годом ранее, до $32,5 млрд. Чистая прибыль компании за этот же временной промежуток увеличилась более чем вдвое и составила $16,6 млрд.

Львиную долю выручки Nvidia – целых 88% – обеспечили продукты для дата-центров, в число которых входят ИИ-процессоры. В деньгах это $26,3 млрд, причем $3,7 млрд из них приходится на продажи сетевого оборудования, а остальное на GPU для дата-центров. Выручка игрового подразделения (потребительские видеокарты) достигла $2,9 млрд, направления профессиональной визуализации (видеокарты для дизайнеров), а также робототехники и автомобильной электроники – скромных $454 млн и $346 млн соответственно.

Стоит также отметить, что акции компании, несмотря на череду взлетов и падений их цены, по-прежнему стоят дороже, чем стоили в конце 2023 г. С начала 2024 г. капитализация Nvidia выросла на 118%.

Биржевые американские горки

Капитализация Nvidia и других компаний, прямо или косвенно связанных с технологиями ИИ, демонстрирует колебания значительной амплитуды по крайней мере с 2023 г.

Резкое увеличение популярности генеративного искусственного интеллекта спровоцировало рост индекса Nasdaq 100 на 70% за счет резкого взлета уровня капитализации таких ИТ-гигантов как Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet и Amazon, сделавшего их крупнейшими публичными компаниями мира.

20 июня американский Nvidia на короткое время стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Microsoft, с капитализацией на уровне $3,46 трлн. Уже к 24 июня акции Nvidia упали на 13% к пиковому значению, в результате чего компания потеряла в стоимости рекордные на тот момент $430 млрд, откатившись обратно – ниже трехтриллионной отметки.

Начало понедельника 5 августа 2024 г. ознаменовалось падением фондовых рынков в ряде регионов мира, в том числе США. Эксперты объясняли происходящее стремлением инвесторов избавиться от ценных бумаг из опасения скатывания экономики США в рецессию. Кроме того, в числе факторов, обусловивших выход отдельных держателей акций технологических компаний из их капитала, называлось недовольство колоссальными расходами этих компаний на расширение собственной инфраструктуры для дальнейшего развития и масштабирования сервисов с использованием искусственного интеллекта (ИИ), окупаемость которых в будущем выглядит для владельцев ценных бумаг сомнительной

Газета Financial Times ранее сообщила о том, крупнейшие технологические компании мира с начала 2024 г. нарастили капитальные расходы на 50% – их совокупный объем достиг $100 млрд. Приоритетным направлением инвестиций является расширение инфраструктуры, обеспечивающей работу систем искусственного интеллекта. В то же время аналитики с Уолл-стрит все чаще высказывают сомнения относительно окупаемости инвестиций, отличающихся беспрецедентным масштабом.

Отдельные эксперты проводят параллели между нынешним бумом ИИ и эпизодом из 1990-х, когда на волне быстрого развития Всемирной паутины сформировался так называемый пузырь доткомов (Dot-com bubble). Пузырь в конечном счете лопнул, обрушив мировые фондовые рынки.

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