В России ущерб от ИT-преступлений достиг 99 миллиардов за полгода

Ущерб от ИТ-преступлений в России с января по июль 2024 г. достиг 99 млрд руб. Количество таких деяний составило 577 тыс., что примерно на уровне 2023 г., который стал рекордным по этому показателю, выросшему по сравнению с 2022 г. на треть.



Ущерб от ИТ-преступлений

Ущерб от ИТ-преступлений в России в 2024 г. уже составляет 99 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление заместителя начальника Следственного департамента МВД Даниила Филиппова. По его словам, в 2023 г. сумма была на уровне 156 млрд руб.

По данным представителя МВД, преступления с использованием ИТ-технологий составляют больше 30% от общего количества правонарушений. Всего за семь месяцев 2024 г. зарегистрировано 577 тыс. таких преступлений, около 75% из них относятся к мошенничеству и хищениям.

Для сравнения — в 2023 г. зарегистрировано 677 тыс. ИT-преступлений, и это был рекорд, так как в 2022 г. показатель был на треть меньше.

Самыми уязвимыми с точки зрения кибербезопасности остаются регионы, сказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Субъекты федерации, по его словам, ежедневно, теряют как минимум несколько десятков млн рублей. Это деньги, которые уходят от граждан мошенникам в результате того, что люди элементарно не знают, что такое цифровая гигиена, сказал он.

В июне 2024 г. CNews писал, что россияне бывают жертвами ИТ-преступлений вдвое чаще американцев.

Персональные данные и ИИ

Начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Генпрокуратуры Олег Кипкаев отдельно отметил вопрос уязвимости конфиденциальной информации в цифровом пространстве. Проблемой остается принуждение граждан к согласию на обработку персональных данных со стороны компаний, из-за чего они часто лишены выбора.

«Примечательно, что коммерческие организации стремятся накапливать такие данные, при минимальных расходах на информационную безопасность», — сказал Кипкаев и предложил перейти к принципу уничтожения данных после достижения целей их сбора.

Депутат Госдумы, член комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков видит в искусственном интеллекте угрозу возможного роста киберпреступлений в ближайшем будущем: «Это еще даже не цветочки, это даже почва не вспахана, еще все впереди, и мы даже представить не можем, какие преступления может совершать искусственный интеллект, потому что его возможности растут в геометрической прогрессии».

«Мне буквально на днях звонил фейковый Вячеслав Володин. Понятно, что я трубку не снял», — рассказал Новичков.

Ужесточение наказаний

Глава правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министр внутренних дел Владимир Колокольцев в марте 2024 г. дал Следственному комитету, МВД России и иным заинтересованным ведомствам поручение отнести использование информационных технологий к отягчающим обстоятельствам в Уголовном кодексе (УК) России.

В феврале 2024 г. правительственная комиссии под председательством Колокольцева поручила Минцифры, МВД и Роскомнадзору заняться вопросами правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк) в целях недопущения ее использования в противоправных целях.

Расследование преступлений, совершенных с применением высоких технологий представляет особую сложность. Дополнительные трудности возникают не только в определении личности преступника, но даже при попытке установить место совершения преступления.