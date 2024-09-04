«Яндекс» пообещал резкий рост цен на такси. Виноваты водители, которые не хотят возить пассажиров

В России колоссальная нехватка водителей такси, и она продолжает расти. Дефицит давно перевалил за 100 тыс. человек по всей стране, и это приведет к огромному росту цен – на десятки процентов год к году, уверены в «Яндексе». Водители уходят в другие сферы с сопоставимой зарплатой и не таким жестким регулированием, не желая мириться с постоянно растущими требованиями.

Поездка на такси станет роскошью

Россию ждет стремительно удорожание поездок на такси, считает директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков. Он связывает это с дефицитом водителей – в стране, по его словам, их нехватка уже к концу 2024 г. достигнет 130 тыс. человек.

Чем суровее дефицит водителей, тем дороже будут стоить пассажирские перевозки. «Цены будут расти, будут отличаться год к году на десятки процентов. Если эту проблему не решать, она не решится», – сказал Антон Петраков (цитата по РБК).

У нехватки водителей есть целый ворох своих причин, и если не все, то многие из них пришли «сверху». «Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – заявил Петраков (цитата по РБК).

Яндекс Скоро поездка на такси станет больно бить по карману простых россиян

«Яндекс» уже не в первый раз связывает рост цен на такси с нехваткой водителей. О том же он говорил и в октябре 2023 г., пытаясь объяснить россиянам причины того, что поездки на такси в августе 2023 г. подорожали до максимума за 10 лет. Второй причиной был назван дефицит машин эконом-класса.

Что нового

Один из примеров регулирования в такси – это вступление 1 сентября 2024 г. в силу нового требования о наличии у водителя дополнительного страхового полиса – ОСГОП или обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Оформление такого полиса платное – в июне 2024 г. Центробанк ввел тарифный коридор ОСГОП для такси, чтобы страховые компании не могли самостоятельно выставлять слишком высокие или, что почти никогда не бывает, чрезмерно низкие цены на полисы.

Согласно расчетам Банка России, стоимость полиса ОСГОП для такси будет варьироваться от 1300 до 5400 руб. в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика. Отсутствие полиса ОСГОП приведет к штрафу в размере 50 тыс. для водителя и 1 млн руб. для организации, на которую он работает.

В том, что введение ОСГОП неизбежно повлечет за собой рост цен на пассажирские перевозки, не сомневаются многие эксперты. В частности, 4 сентября 2024 г. в пресс-центре МИЦ «Известия» такое мнение высказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. «У нас стоимость лизинга и кредита дорогая, стоимость автомобиля дорогая, у нас стоимость ОСАГО дороже, нам нужно купить ОСГОП. В любом случае сама система расходов выше, -- сказала она (цитата по «Известиям»). – А если система расходов выше и желающих уехать больше, то здесь включаются обычные экономические законы. Если до 1 сентября (2024 г. – прим. CNews) службы заказа такси использовали системы добровольного страхования пассажиров и водителей, для них это даже были элементы маркетинга, что их пассажиры застрахованы. То сегодня будут платить простые водители, самозанятые водители, таксопарки, и в конечном итоге цена будет расти».

Что важно, полис ОСГОП оформляется отдельно для каждого автомобиля из регионального реестра легковых такси. Приобрести его нужно не позднее 31 октября 2024 г. Отсутствие полиса влечет за собой не только штраф, но и вероятность исключения водителя и реестра перевозчиков.

Вариантов много

Антон Петраков подчеркнул, что водители начали переходить в другие сферы с сопоставимыми зарплатами, но с меньшим количеством требований и расходов. В начале осени 2024 г. CNews писал, что профессия водителя, согласно статистике платформы «Мигрант Сервис», занимает третье место по размеру максимальной предлагаемой зарплаты – она достигла 136 тыс. руб., показав 29,5-процентный рост с начала 2024 г. Медианная зарплата в вакансиях водителя выросла с 80 до 110 тыс. руб.

Опережают водителей в этом плане лишь производственные рабочие, находящиеся на втором месте этого рейтинга, а также лидирующие в нем курьеры, чья максимальная зарплата к концу лета 2024 г. достигла 155 тыс. руб. И для работы курьером никаких специальных навыков и тем более дипломов и сертификатов не требуется. А с учетом того, что в России растет популярность маркетплейсов и сервисов онлайн-заказов товаров и еды, спрос на курьеров едва ли будет падать.

Что делать сфере такси

По словам Антона Петракова, в сегменте пассажирских перевозок решения ситуации с дефицитом водителей пока нет. «Ситуация не улучшается. Мы должны не только давать возможность заработка, но еще и конкурировать за кадры с другими отраслями. Мы должны создавать добавленную стоимость, помогать людям платить налоги и так далее» – сказал он (цитата по РБК).

Петраков добавил также, что с целью восстановления притока водителей «Яндекс Go» в настоящее время ведет переговоры с различными регуляторами (с какими именно – он не конкретизировал) на тему экспериментального правового режима, который даст возможность «оцифровать и упростить часть требований» «Нужно дать некое дополнительное окно для применения технологий, снять барьеры на вход в отрасль. Есть довольно серьезное регулирование, которое зачастую достаточно сложно исполнять. Мы точно знаем, что можно оцифровать путевые листы, медицинские осмотры. Можно сделать короткие, вплоть до минуты, дневные полисы страхования», – сказал он (цитата по РБК).

Также он отметил, что рынок такси нуждается в «обелении», и поднял вопрос нынешней миграционной политики российских властей. По его мнению, для уже находящихся на территории России мигрантов «нужно создавать комфортные условия для легальной работы и быстрого решения вопросов с документами». «Мы будем наращивать инвестиции в привлечение и удержание людей. Мотивировать, чтобы в пиковые часы эти люди выходили на линию», – подытожил Петраков (цитата по РБК).