Интернет-провайдеров пригрозили лишить лицензии за «ускорение YouTube»

Самовольное ускорение YouTube обернется для российских провайдеров отзывом лицензии, предупредил Роскомнадзор. YouTube замедляют с середины лета 2024 г., и провайдеры стали самостоятельно обходить эти ограничения, лишь бы не терять абонентов. Без лицензии операторы не смогут работать, то есть подключенные к ним россияне полностью лишатся доступа в интернет.

Лицензию на стол

Россия оказалась на пороге сокращения количества интернет-провайдеров. Как пишет Forbes, их будут лишать лицензии за ускорение YouTube – любимого россиянами видеосервиса, не имеющего полноценных аналогов в России и мире.

В российских сетях домашнего интернета YouTube по неизвестным причинам работает нестабильно с середины лета 2024 г., притом государство к моменту выхода материала так и не обозначило единую официальную причину медленной работы сервиса. Глава комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале озвучил две потенциальные причины – блокировка YouTube российских каналов и деградация расположенных в России кеширующих серверов Google. В то же время российские средства массовой информации полагают, что причиной нестабильной работы YouTube является применение технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), внедренных в сети операторов связи.

В сотовых сетях сервис пока работает на более-менее сносной скорости, и абоненты проводного интернета начали разрывать договора с провайдерами за неимением возможности пользоваться фактически пока незаменимым сервисом.

В ответ на это в конце августа 2024 г. провайдеры начали самостоятельно «ускорять» YouTube, но спустя всего сутки им поступило уведомление Роскомнадзора, что так делать не стоит. На тот момент об отзыве лицензии речи не было.

Важно отметить, что на 4 сентября 2024 г. YouTube не числился ни в одном из «черных списков» Роскомнадзора и любого другого регулятора. Это означает, что посещение этого ресурса само по себе не является нарушением какого-либо действующего в России закона.

Все очень серьезно

Менее недели спустя Роскомнадзор ужесточил риторику в адрес провайдеров, позволяющих своим абонентам смотреть YouTube на комфортной скорости, пишет Forbes. Теперь за подобные действия, утверждает регулятор, провайдеры могут быть привлечены к ответственности по ст. 13.45 КоАП РФ («нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования»). При этом данная статья в актуальной на 4 сентября 2024 г. редакции не предусматривает наказание в виде отзыва лицензии – ее нарушение влечет за собой лишь штраф в размере до 120 тыс. руб. Также упоминался и федеральный закон «О связи».

«В случае неисполнения указаний к нарушителям будут приняты меры реагирования на основании закона «О связи» вплоть до аннулирования лицензии», – приводит Forbes цитату из писем территориальных управлений Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области.

По информации издания, первые два письма «о соблюдении обязательных требований» были разосланы 30 августа и 2 сентября 2024 г., дата отправки третьего письма в документе отсутствует.

Письма дошли до адресатов. Это подтвердили Forbes президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко и источники в трех неназванных операторах связи.

Никакой конкретики

Новые письма Роскомнадзора не содержат ни единого упоминания YouTube – это название в документах не фигурирует. Однако опрошенные Forbes юристы склонны считать, что появление этих писем «связано с ситуацией вокруг» именно этого видеосервиса. Так, по мнению главного юрисконсульта практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилла Ляхманова, замедление YouTube вызвано тем, что его трафик «несет некую критическую экзистенциальную угрозу российским сетям связи». «Если это действительно так, то РКН (Роскомнадзор – прим. CNews) вправе подать судебный иск об отзыве лицензии у оператора связи, который нарушает директиву по ограничению трафика YouTube. Оснований для отзыва лицензии без решения суда в данном случае нет», – сказал Forbes Кирилл Ляхманов.

Юрист добавил, что регулятор будет обязан «раскрыть суду доказательства того, что трафик действительно угрожает российским сетям связи», и сделал акцент на том, что даже без разрешения суда Роскомнадзор «вправе приостановить лицензию оператора связи за "невыполнение директивы об ограничении трафика"».

А есть ли угроза

Как сказала Forbes директор юридического департамента DRC Ольга Захарова, аннулирование лицензии на предоставление услуг связи «как первичная мера административного воздействия не применяется». «Она проводится в судебном порядке с представлением доказательств вины правонарушителя и оценкой иных, заслуживающих внимания, доказательств и аргументов. Решение об аннулировании лицензии принимает суд, которое, в свою очередь, может быть обжаловано лицензиатом, – добавила она. – Роскомнадзор как контролирующий орган применил прием устрашения участников рынка, показав тем самым, высокий уровень значимости этого требования.

Партнер Briefcase Law Office Григорий Волков подчеркнул, что в России YouTube пока не блокируется, в связи с чем Роскомнадзор не может «применять в отношении операторов меры реагирования и какие-либо санкции». Он также сообщил CNews, что разосланные регулятором письма «можно рассматривать как полномасштабную подготовку к ограничению доступа к сервису» «Вероятно, план заключается в том, чтобы в мгновение ока провести такую блокировку, чтобы никаких препятствий операторы не создавали», – сказал Григорий Волков.