Скоропостижно закрылась компания по созданию «убийцы» Android. Ее основатель потратил все деньги фирмы на недвижимость, автогонки и два Lamborghini

Компания Osom, занимавшаяся производством смартфонов, закрылась. Меньше недели назад выяснилось, что она разорена – основатель, выходец из созданной автором ОС Android компании Essential, потратил все деньги стартапа на дорогие машины, недвижимость и гонки. Osom просуществовала всего три года, но стать известной на мировом рынке смартфонов не сумела – она строила сверхбезопасные смартфоны для конкуренции с Android-гаджетами, но за три года выпустила только несколько экземпляров всего лишь одной модели.

Прощай, Osom!

Производитель смартфонов компания Osom, созданная выходцами из стартапа Essential «отца» Android Энди Рубина (Andy Rubin), прекратит свое существование. Как пишет портал 9to5Google, стартап, основанный в 2021 г., будет закрыт в течение двух недель. Это напрямую связано с иском к его генеральному директору и основателю Джейсону Китсу (Jason Keats), которого обвинили в растрате средств компании. Иск против него был подан 30 августа 2024 г.

Компания Osom создавалась с идеей о выпуске суперзащищенного смартфона с продвинутыми возможностями конфиденциальности в пику нынешним гаджетам на iOS и тем более Android. Но за три года работы компании она не выпустила ни единого устройства в массовую продажу – состоялся лишь дебют одного мобильника OV-1, вышедшего с большим опозданием и к моменту релиза переименованного в Saga. Он рассылался только тем, кто купил его по предзаказу.

Суть проблемы

Закрытие Osom стало следствием иска к Джейсону Китсу и самой компании от ее бывшего директора по конфиденциальности информации (CPO) Мэри Стоун Росс (Mary Stone Ross). Как сообщал CNews, она обвинила Китса в растрате средств фирмы – ушедшая из Osom в мае 2024 г. Росс заявила, что Китс проворачивал различные финансовые махинации и на деньги своей же компании купил два автомобиля Lamborghini для личного пользования. Также деньгами компании он оплачивал ипотеку, приобретал билеты на самолет в первый класс и транжирил деньги на автогонки, утверждается в иске Росс.

В суд она обратилась с просьбой предоставить ей доступ к финансовой и бухгалтерской отчетности Osom – якобы с помощью этих документов она сможет доказать вину Китса. Другими словами, сейчас никаких доказательств у нее нет, но однако Китс, являющийся сейчас гендиректором Osom, предпочел все же закрыть свою компанию.

Росс также утверждает, что в Osom сравнительно недавно сменился финансовый директор. По ее словам, предыдущий больше не мог мириться с махинациями Китса и предпочел уйти из компании, а тот, кто пришел ему на смену, был отобран лично Китсом и теперь закрывает глаза на все его деяния.

Причем здесь Android и HP

Китс был одним из ключевых сотрудников компании Essential, которую основал Энди Рубин, создатель известной всему миру ОС Android. Essential выпустила всего лишь один смартфон Essential Phone 1, и тот, выйдя в далеком 2017 г., почти моментально оказался провальным – потребителей он не заинтересовал из-за слишком высокой цены. Phone 2 так и не увидел, хотя Essential даже разработала несколько его концептов.

Китс во время работы в Essential называл Phone 1 «кошмаром для разработчиков» и после его провала ушел из компании и в 2021 г. основал Osom. Тогда же был анонсирован смартфон OV1, который должен был выйти летом 2022 г., но в итоге появился лишь весной 2023 г. уже под названием Saga. В широкую продажу он не поступил. В начале 2024 г. Osom анонсировала новый смартфон и заявила о планах по его выпуску в 2025 г. Судя по всему, реализовать задуманное Osom уже не сможет.

Osom Первый и пока единственный смартфон Osom

Да и в целом была вероятность, что Osom перестанет существовать как отдельная компания. В судебном иске Росс сказано, что корпорация HP присматривалась к покупке Osom и даже вела с ней переговоры, которые по неизвестным причинам раз за разом заходили в тупик. При этом с каждым новым этапом обсуждения сделки ее сумма стремительно сокращалась.

В итоге стороны так и не достигли договоренности. В своем иске Росс подчеркнула, что Osom почти полностью исчерпала свои финансовые ресурсы, и теперь Китс ищет сторонний источник капитала, чтобы компания продолжила существование.

Как пишет 9to5Google, Джейсон Китс отрицает обвинения, перечисленные в иске Росс. Представитель Osom заявил, что компания «осведомлена о нелепых обвинениях бывшего сотрудника» (aware of the outlandish allegations by a former employee).