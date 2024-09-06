Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации

Конференция Retail 4.0 на New Retail Forum 2024 — главное событие года для лидеров отрасли, которые внедряют самые эффективные ИТ-решения для масштабирования бизнеса, оптимизации процессов и издержек. 12 сентября в кластере Ломоносов эксперты обсудят управление инновациями, поговорят о технологиях, меняющих бизнес-модели, оборудовании и софте в эпоху импортозамещения, работе с данными и искусственным интеллектом.



Мнения экспертов

Организаторы New Retail Forum 2024 собрали более 20 топовых спикеров, чтобы рассказать о создании конкурентного преимущества с помощью ИТ-технологий. Так ли это дорого и недоступно, как кажется? Как понять, во что действительно нужно вкладываться, а какие инструменты подходят единицам? Нужно ли создавать внутренние центры компетенций или воспользоваться аутсорсингом? Что помогает сократить затраты, улучшить качество сервиса и увеличить продажи? На конференции узнаем о реальных результатах от руководителей ИТ-направлений крупного бизнеса.

Конференция 2024 обещает быть еще более интересной, чем прошлогодняя

Евгений Лощаков, менеджер проекта «Нормирование» MD Audit: «Рано или поздно в любой компании возникает вопрос: а эффективны ли наши бизнес-процессы? Ответить на него без использования специализированных сервисов практически невозможно. Именно поэтому я уверен, что сервис «Нормирование операций» востребован на российском рынке».

Павел Борченко, управляющий директор ROBIN компании SL Soft: «Каждый человек ежедневно сталкивается с ритейл-компаниями. Важно, чтобы такое взаимодействие было идеально выстроено, а покупатель получал только позитивный опыт. Именно поэтому процессы бэк-офисов ритейлеров должны быть максимально автоматизированы с возможностью быстрого масштабирования. В этом могут помочь No-Code инструменты для интеллектуальной автоматизации, о которых будем говорить на конференции».

Иван Крот, руководитель коммерческого блока Polymatica компании SL Soft: «BI-системы давно и успешно внедрены в ритейл-компаниях. Они помогают анализировать данные по процессам, строить отчеты и визуализировать полученную информацию. Но до сих пор, даже в крупных компаниях, остается не проанализированная, но полезная информация. Embedded решение Polymatica BI увеличивает количество источников получения данных, повышает скорость принятия решени»й.

Рафаиль Салихов, директор по развитию, дирекция по информационным технологиям «Лента»: «Лента динамично развивается и меняется как в широком смысле, так и в конкретных моментах. Мы развиваемся в сторону матричной формы управления с вертикалями в виде бизнес-доменов ИТ и горизонталями в форме узко-профессиональных центров ИТ-компетенций. С точки зрения баланса инсорсинга и аутсорсинга ИТ "Ленты" в последнее время движется от бОльшей доли аутсорсинга к повышению доли инсорсинга, и фокус в этом у нас на областях которые дифференцируют сеть на рынке и дают нам конкурентные преимущества за счёт бОльшей экспертности, и как результат скорости и качество ответов на вызовы рынка. Новые ветра концептуального видения внушают надежду, что мы двинемся в сторону повышения доли венчурных инвестиций, во внутренние эксперименты, направленные на более долгосрочную конкурентоспособность и устойчивость бизнеса».

Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции Finn Flare: «Переход от монолитной архитектуры к микросервисной: повышение скорости разработки и доставки изменений до конечного пользователя. Распределение нагрузки и повышение отказоустойчивости системы. Всегда ли оправдан переход? Поговорим о плюсах и минусах монолитных решений».

Темы конференции

Основными темами конференции станут:





Управление инновациями и изменениями в ритейле: как вкладываться в технологии, приносящие прибыль.

Развитие IT инфраструктуры в ритейле в период импортозамещения: технологии, обеспечивающие конкурентные преимущества, готовые IT платформы для быстрого масштабирования, инвестиции в оборудование.

Стратегии и управление работой с данными: кто и как на них зарабатывает.

AI и роботизация в ритейле: лидеры рынка, перспективы и тренды, успешные кейсы внедрения роботов для клиентского сервиса и обучения персонала.





Свое участие в деловой программе уже подтвердили:





Модератор сессии: Борис Агатов, эксперт по инновациям в ритейле, автор концепции «Магазин 4.0»

Для ритейлеров и интернет-магазинов участие бесплатное. Регистрация обязательна.