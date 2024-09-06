CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Ритейл Импортонезависимость
|

Retail 4.0: как технологии меняют ритейл, кто и как зарабатывает на AI и роботизации

Конференция Retail 4.0 на New Retail Forum 2024 — главное событие года для лидеров отрасли, которые внедряют самые эффективные ИТ-решения для масштабирования бизнеса, оптимизации процессов и издержек. 12 сентября в кластере Ломоносов эксперты обсудят управление инновациями, поговорят о технологиях, меняющих бизнес-модели, оборудовании и софте в эпоху импортозамещения, работе с данными и искусственным интеллектом.

Мнения экспертов

Организаторы New Retail Forum 2024 собрали более 20 топовых спикеров, чтобы рассказать о создании конкурентного преимущества с помощью ИТ-технологий. Так ли это дорого и недоступно, как кажется? Как понять, во что действительно нужно вкладываться, а какие инструменты подходят единицам? Нужно ли создавать внутренние центры компетенций или воспользоваться аутсорсингом? Что помогает сократить затраты, улучшить качество сервиса и увеличить продажи? На конференции узнаем о реальных результатах от руководителей ИТ-направлений крупного бизнеса.

dsc04604.jpg

Конференция 2024 обещает быть еще более интересной, чем прошлогодняя

Евгений Лощаков, менеджер проекта «Нормирование» MD Audit: «Рано или поздно в любой компании возникает вопрос: а эффективны ли наши бизнес-процессы? Ответить на него без использования специализированных сервисов практически невозможно. Именно поэтому я уверен, что сервис «Нормирование операций» востребован на российском рынке».

Павел Борченко, управляющий директор ROBIN компании SL Soft: «Каждый человек ежедневно сталкивается с ритейл-компаниями. Важно, чтобы такое взаимодействие было идеально выстроено, а покупатель получал только позитивный опыт. Именно поэтому процессы бэк-офисов ритейлеров должны быть максимально автоматизированы с возможностью быстрого масштабирования. В этом могут помочь No-Code инструменты для интеллектуальной автоматизации, о которых будем говорить на конференции».

Иван Крот, руководитель коммерческого блока Polymatica компании SL Soft: «BI-системы давно и успешно внедрены в ритейл-компаниях. Они помогают анализировать данные по процессам, строить отчеты и визуализировать полученную информацию. Но до сих пор, даже в крупных компаниях, остается не проанализированная, но полезная информация. Embedded решение Polymatica BI увеличивает количество источников получения данных, повышает скорость принятия решени»й.

Рафаиль Салихов, директор по развитию, дирекция по информационным технологиям «Лента»: «Лента динамично развивается и меняется как в широком смысле, так и в конкретных моментах. Мы развиваемся в сторону матричной формы управления с вертикалями в виде бизнес-доменов ИТ и горизонталями в форме узко-профессиональных центров ИТ-компетенций. С точки зрения баланса инсорсинга и аутсорсинга ИТ "Ленты" в последнее время движется от бОльшей доли аутсорсинга к повышению доли инсорсинга, и фокус в этом у нас на областях которые дифференцируют сеть на рынке и дают нам конкурентные преимущества за счёт бОльшей экспертности, и как результат скорости и качество ответов на вызовы рынка. Новые ветра концептуального видения внушают надежду, что мы двинемся в сторону повышения доли венчурных инвестиций, во внутренние эксперименты, направленные на более долгосрочную конкурентоспособность и устойчивость бизнеса».

Вячеслав Смирнов, технический директор по электронной коммерции Finn Flare: «Переход от монолитной архитектуры к микросервисной: повышение скорости разработки и доставки изменений до конечного пользователя. Распределение нагрузки и повышение отказоустойчивости системы. Всегда ли оправдан переход? Поговорим о плюсах и минусах монолитных решений».

Темы конференции

Основными темами конференции станут:


  • Управление инновациями и изменениями в ритейле: как вкладываться в технологии, приносящие прибыль.
  • Развитие IT инфраструктуры в ритейле в период импортозамещения: технологии, обеспечивающие конкурентные преимущества, готовые IT платформы для быстрого масштабирования, инвестиции в оборудование.
  • Стратегии и управление работой с данными: кто и как на них зарабатывает.
  • AI и роботизация в ритейле: лидеры рынка, перспективы и тренды, успешные кейсы внедрения роботов для клиентского сервиса и обучения персонала.


Свое участие в деловой программе уже подтвердили:


Модератор сессии: Борис Агатов, эксперт по инновациям в ритейле, автор концепции «Магазин 4.0»

Для ритейлеров и интернет-магазинов участие бесплатное. Регистрация обязательна.

erid:LjN8KFQYpРекламодатель: ИП Широбоков Владислав ВладимировичИНН/ОГРН: 773581008901/314774607600268Сайт: https://nrf.upgrade.st/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

EPAM совершил крупнейшую покупку в истории, чтобы прорваться на новый рынок

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президента АФК «Система» по ИТ

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Российские ИБ-специалисты «слишком избаловались». Они стали хуже работать, но требуют больше денег

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS