Санкции США не помеха. Китай без проблем покупает передовые GPU Nvidia дешевле, чем американцы

GPU в облаке без помех – на любой кошелек

Стоимость аренды облачной инфраструктуры на базе передовых ускорителей искусственного интеллекта (ИИ-GPU) Nvidia в Китае ниже, чем в США, пишет Financial Times.



Четверка небольших облачных провайдеров из КНР предоставляет услуги местным технологическим компаниям по весьма доступным ценам. Так, час использования сервера, оснащенного восемью мощными GPU Nvidia A100 в базовой конфигурации, обходится заказчикам примерно в $6. Для сравнения, американские вендоры с бизнесом сопоставимого масштаба за облачный сервер с аналогичными характеристиками просят около $10 в час.

Как отмечает FT, опираясь на выводы представителей в индустрии ИИ и облачных сервисов, дешевизна аренды ИИ-серверов в Китае свидетельствует о легкодоступности «санкционных» чипов для местного бизнеса вопреки попыткам властей США ограничить экспорт передовых технологий в КНР.

Представители реселлеров электроники и технологических стартапов констатируют отсутствие значительных сложностей с приобретением «запретных» GPU. Ускорители A100 и H100 на продажу в открытую рекламируются в китайских социальных сетях и торговых площадках вроде Xiaohongshu и Taobao (принадлежит Alibaba), причем по ценам, лишь незначительно превышающим зарубежные.

В свою очередь, крупные игроки китайского облачного рынка, сервисы которых принято считать более надежными и безопасными, такие как Alibaba и ByteDance, предоставляют клиентам доступ к серверам на базе Nvidia A100 по гораздо более высоким ценам, нежели их менее именитые конкуренты. Один час работы такого компьютера в облаке китайского ИТ-гиганта обходится в два-четыре раза дороже.

С учетом различных скидок итоговый ценник на пакеты облачных услуг Alibaba и ByteDance сопоставим с предлагаемым американским вендором Amazon Web Services (AWS). Последний просит от $15 до $32 за час аренды облачного сервера.

Сервисами AWS компании КНР также продолжают пользоваться. Как ранее сообщил CNews, получить доступ к сервисам китайским фирмам удалось через посредников, китайских, но при этом не вызывающих подозрений у Amazon. В этой схеме выигрывают все – КНР получает доступ к необходимым ей западным технологиям, а задействованные посредники – деньги.

«Крупным игрокам приходится думать о соблюдении правил, поэтому они находятся в заведомо невыгодном положении, – заявил в разговоре с FT основатель одного из китайских стартапов. – Малые вендоры меньше беспокоятся по этому поводу».

Ускорители Nvidia импортируются десятками тысяч

По оценке предпринимателя, на территорию КНР ввезено более 100 тыс. одних только GPU Nvidia H100. Контрабанда устройств не составляет большого труда ввиду их компактного размера, отмечает издание. Так, еще один предприниматель в сфере автоматизации признался FT, что основанная им компания приобрела небольшую партию H100 у компании-посредника, которая в свою очередь ввезла их из Японии. Два ускорителя без серийных номеров обошлись бизнесу примерно в 500 тыс. юаней ($70 тыс.).

В самой Nvidia утверждают, что отпускают GPU «преимущественно хорошо известным партнерам…», которые сотрудничают с компанией в вопросе соблюдения экспортных ограничений, введенных США.

«Хоть мы не можем отслеживать продукцию после ее продажи, если мы обнаружим, что какой-либо клиент нарушает правила экспортного контроля США, мы примем соответствующие меры», – отмечают в Nvidia.

Контрабандные GPU по рыночным ценам

На крупнейшем китайском рынке электроники Хуачианбей в Шэньчжэне GPU Nvidia H100 можно приобрести по цене в пределах $23-30 тыс. Онлайн-магазины предлагают ИИ-ускорители с существенно большей наценкой, с учетом которой финальный ценник доходит до $31-33 тыс.

По данным SemiAnalysis, Nvidia после недавнего снижения цен отгружает H100 по цене в $20-23 тыс. за штуку. Таким образом, «санкционная» электроника не просто имеется в наличии на торговых площадках КНР, но времена продается по вполне демократичным ценам, который порой почти не отличаются от рыночных.

К настоящему времени в мире сформировался черный рынок ИИ-ускорителей. Его участники применяют ряд схем, которые позволяют обходить запреты Вашингтона. Причем противопоставить этим схемам что-либо довольно сложно, отмечает FT. К примеру, несмотря на то, что в отношении «дочек» китайских компаний действуют экспортные ограничения США, ничто не мешает руководителям этих бизнесов учреждать новые компании за рубежом – в Японии и Малайзии – через которые можно беспрепятственно закупать «санкционные» товары.

Сразу несколько участников подпольной торговли продукцией такого рода рассказали FT о том, что серверы Supermicro и GPU Nvidia нередко попадают на территорию Китая (Шэньчжень) транзитом через Гонконг, а перед этим – Малайзию, Японию или Индонезию.

Эффект дежавю

Ранее китайские компании также использовали специальный административный район КНР Макао для ввоза в страну высокотехнологичной продукции в обход американских экспортных ограничений. Однако в начале 2023 г. Бюро промышленности и безопасности США внесло Макао в список территорий, на которые распространяются антикитайские санкции. Судя по всему, полностью перекрыть каналы поставок оборудования в Китай транзитом через другие страны США так до сих пор и не удалось.

В октябре 2022 г. США анонсировали новую порцию ограничений в отношении высокотехнологичного сектора экономики Китая. В частности, был введен запрет на вывоз в Поднебесную передовых компьютерных чипов, оборудования для их производства и прочих продуктов, использующих американские технологии, в случае отсутствия у экспортера специальной лицензии Министерства торговли США. Власти считают, что это позволит сдержать развитие Пекином технологий, используемых при создании суперкомпьютеров и новейших видов вооружения.