Имущество создателя Chronopay пущено с молотка

Суд признал банкротом основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского, находящегося сейчас под арестом по делу о мошенничестве. Общая сумма задолженности предпринимателя составляет 77,3 млн руб. Кредиторы планируют продать принадлежащие Врублевскому и его жене квартиру и дачу.

Банкротство Павла Врублевского

Собрание кредиторов основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского рассмотрит вопрос о порядке реализации его имущества. Сообщение об этом опубликовано на Федресурсе (на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений).

Осенью 2023 г. Арбитражный суд Москвы ввел процедуру реструктуризация долгов в отношении Врублевского, финансовым управляющим был назначен Эдуард Землянников.

Весной 2024 г. по результатам рассмотрения отчета Землянниковым Врублевский был признан банкротом, финансовым управляющим был назначен член Союза «Межрегиональынй центр арбитражных управляющих» (МЦАУ) Антон Нестеренко.

Судом было утверждено положение о порядке продажи принадлежащего Врублевскому имущества: половины земельного участка площадью 1,6 тыс. кв. м в Подмосковье и половины расположенного на нем нежилого строения площадью 256 кв. м.

В ходе процедуры банкротства Нестеренко запрашивал в Росреестре и «Роскадастре» выписки по иным активам Врублевского и его жены Веры. Вначале обе инстанции отказали управляющему в предоставлении запрошенной информации, но суд поддержал Нестеренко и обязал предоставить сведения.

Продажа недвижимости Павла Врублевского

В мае собрание кредиторов Врублевского приняло решение продать квартиру предпринимателя, расположенную в Москве на Комсомольском проспекте. Площадь квартиры составляет 128 кв. м., рыночная стоимость была установлена в размере 125 млн руб.

За счет вырученных средств планировалось приобрести замещающее жилье Врублевскому на сумму не более 23,4 млн руб. Расходы на сделку должны были составить не более 12,5 млн руб. Таким образом, конкурсная масса должна была пополниться на 102 млн руб.

В настоящее время запланировано новое собрание кредиторов, которое может принять решение о выставлении на продажу земельного участка площадью 5,8 тыс. кв. м. в подмосковном поселке Жуковка и расположенного на нем жилого дома площадью 1 тыс. кв. м.

Кому и сколько должен Павел Врублевский

Дело о банкротстве Врублевского было инициировано Владимиром Шубиным, задолженность предпринимателя перед ним составляет $54 тыс. Аналогичную сумму Врублевский должен его супруге Светлане Шубиной. Супруги Шубина владеют дачей в подмосковной Никулиной Горе, которую арендовал Врублевский. Впоследствии между ними начался конфликт.

В число кредиторов Врублевского также включена компания «Хронопей Сервисез» - бывшее юридическое лицо Chronopay, которое было признано банкротом по иску Forex-брокера Liberty On Line. Задолженность Врублевского перед «Хронопей Сервисез» составляет 44,6 млн руб., отдельно 20,7 млн руб. он должен Libery On Line и 1 млн руб. Марине Заколупиной (финансовый управляющий «Хронопей Сервисез»).

Общая кредиторская задолженность Врублевского составляет 77,3 млн руб. В деле о банкротстве Врублевского также участвует прокуратуры. Она пыталась обжаловать в апелляционной и кассационной инстанциях включение в реестр кредиторов Liberty On Line, так как, по мнению надзорного ведомства, данная компания отсутствует в реестре юридических лиц Британских Виргинских островов (место регистрации Libery On Line). Но суды данные возражения отвергли.

Как пояснил CNews источник, знакомый с процедурой банкротства Врублевского, изначально кредиторы планировали признать принадлежащую ему квартиру в Москве роскошью и продать ее с предоставлением его семье замещающего жилья. Но такой путь создавал риски обжалования, так как Врублевский мог не согласиться с признанием данной квартиры роскошью. Кроме того, в процессе банкротства участвует прокуратура.

Но затем была обнаружена дорогостоящая дача в Жуковке, оформленная на Веру Врублевскую. Поскольку это имущество относится к категории совместно нажитого, оно может быть продано. При этом рыночная стоимость этой дачи составляет миллионы долларов, соответственно, все требования кредиторов будут покрыты за счет ее продажи без каких-либо рисков, объясняет собеседник издания.

Субсидиарная ответственность Павла Врублевского и бывших гендиректоров Chronopay

По делу о банкротстве «Хронопей Сервисез» конкурсная масса составляет 65,8 млн руб. Суд привлек к субсидиарной ответственности Врублевского (единственного владельца компании), а также бывших гендиректоров компании Алексея Ковыршина, Сергея Олевского и Дмитрия Артимовича. Соответственно, сумма задолженности должна быть списана с указанных лиц.

Впоследствии апелляционная инстанция сняла с Врублевского субсидиарную ответственность. Но кассационная инстанция это решение отменила.

Артимович с привлечением себя к субсидиарный ответственности не согласен, указывая, что он покинул пост гендиректора «Хронопей Сервисез» до момента признания компании банкротом. «У меня много вопросов к принявшему это решение судье Евгению Пахомову», - говорит Артимович.

Уголовное дело Павла Врублевского Сам Павел Врублевский находится под арестом с 2022 г. Его обвиняют в создании сети мошеннических сайтов king-donate.com, которые выманивали денежные средства путем проведения фиктивных лотерей, опросов «за вознаграждение», предоставлении налоговых вычетов и т.д. Потерпевшими признаны 37 человек, общая сумма ущерба - 530 тыс. руб.

После ареста Врублевского Chronopay прекратила работу (в последнее годы она функционировала через «Хронопей-Восток»). Процесс над Врублевским начался в конце 2023 г. в Мещанском районном суде и пока закончился. Предприниматель своей вины не признает. Его адвокат Александр Инноядов отказался от комментариев по делу о банкротстве своего доверителя.