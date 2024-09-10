Роскомнадзор получит 59 миллиардов, чтобы усилить блокировки запрещенных сайтов

Федеральный проект «Инфраструктура кибербезопасности» предусматривает выделение за пять лет 58,97 млрд руб. на модернизацию ТСПУ. Одна из задач — повысить до 96% уровень эффективности блокировок VPN, которые в результате этой модернизации могут стать бесполезными.



Деньги на модернизацию средств противодействия

В федеральном проекте «Инфраструктура кибербезопасности», входящем в национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», предусмотрена модернизация Роскомнадзором технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), установленных на сетях операторов, выяснил Forbes.

На это предполагается выделить за пять лет 58,97 млрд руб., при этом на весь федеральный проект выделяется 68,77 млрд руб. То есть на ТСПУ будет потрачено больше 80% бюджета федпроекта.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко сказали изданию, что финансовые параметры нацпроекта еще «прорабатываются».

freepik Почти 80% бюджета федпроекта потратят на средства противодействия угрозам и, в том числе, на противодействие VPN

ТСПУ, по сути, представляет собой программно-аппаратный комплекс. Проект внедрения ТСПУ был запущен в 2019 г. после принятия закона «О суверенном интернете».

Кто поставляет ТСПУ

Для реализации закона «о суверенном Рунете» в 2019 г. была создана компания «Данные — центр обработки и автоматизации» (ДЦОА), которую тогда возглавил Рашид Исмаилов — экс-замминистра связи и бывший глава Nokia в России, а до 2023 г. президент «Вымпелкома».

Именно ДЦОА занимается поставкой и внедрением ТСПУ на сетях всех операторов в качестве интегратора, пишет Forbes.



По данным «СПАРК-Интерфакс», которые цитирует издание, выручка ДЦОА за 2022 г. составила 12,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,7 млрд руб.

На что потратят деньги

Оборудование для ТСПУ закупается и устанавливается ежегодно с 2020 г., сообщили в пресс-службе Роскомнадзора: «Это связано с тем, что сети операторов развиваются — количество трафика растет, узлы меняются, добавляются. ТСПУ должны соответствовать этим изменениям».

В описаниях мероприятий «Инфраструктуры кибербезопасности» говорится о планах описания закупки оборудования и ПО в целях модернизации ТСПУ. Планируется также разработка новых и актуализации существующих сигнатур. Это, как объяснил киберадвокат Станислав Селезнев, шаблоны для анализа интернет-трафика, которые помогают ТСПУ идентифицировать запрещенные ресурсы и подозрительные действия,.

Развитие автоматизированной системы обеспечения безопасности (АСБИ) должно увеличить пропускную способность ТСПУ до 725,6 Тбит/с и повысить уровень эффективности ограничения доступа к средствам обхода блокировок VPN до 96%, указано в описании федпроекта.

По словам Селезнева, Роскомнадзор признает, что не может блокировать современные VPN-сервисы, для этого требуется работа с новыми сигнатурами. Эксперт юридической фирмы DRC Кира Таран считает, что модернизация может привести к тому, что VPN-сервисы потеряют эффективность.

«Это будет война меча и щита, кошек и мышей. Технически можно достигнуть блокировки 90% трафика VPN-сервисов. При этом у тех, кто захочет получать доступ к заблокированным ресурсам, такая возможность технически останется, но станет сложнее и дороже», — считает генеральный директор «Комфортела» Дмитрий Петров.

Борьба бюджетов

США в свою очередь спонсируют разработчиков VPN, помогая им усиливать возможности обхода блокировок.

С 2015 по 2021 год три компании, занимающихся разработкой виртуальных частных сетей (VPN) — nthLink, Psiphon и Lantern — получили не менее $4,8 млн финансирования от США, как выяснил Reuters. Позже общий объем финансирования увеличили почти вдвое. Деньги выделяются через федеральное агентство по глобальным медиа (USAGM), которое курирует вещательные компании, поддерживаемые правительством США.

В начале сентября 2024 г. власти США призвали американские технологические компании (Google, Microsoft и Amazon) помочь обеспечить серверными мощностями спонсируемые Штатами VPN-сервисы для «удовлетворения быстрорастущего спроса».