Компания «Газпром инвест» перенесла СЭД на отечественную СУБД

Масштабный проект по модернизации системы электронного документооборота (СЭД) завершила компания «Газпром инвест», одно из крупнейших дочерних обществ «Газпрома». В рамках проекта компания перевела инфраструктуру своей ключевой СЭД полностью на отечественный стек, включая СУБД Jatoba, что позволило существенно повысить отказоустойчивость и производительность системы.



История проекта

Проект начался в 2021 году с внедрения СЭД на базе отечественной импортонезависимой ECM/BPM-платформы Directum RX. Основной фокус на тот момент был сосредоточен на реализации функциональности для бизнес-пользователей, что удалось успешно осуществить благодаря гибкости и удобству платформы от Directum. Однако в ходе эксплуатации выяснилось, что при масштабировании потребовалось улучшение показателей отказоустойчивости и производительности системы.

ИТ-Директор «Газпром инвест» Сергей Тренин отметил: «По итогам реализации системы и ее промышленной эксплуатации были выявлены определенные недостатки в системно-технической инфраструктуре: ряд ее компонентов был реализован на продуктах зарубежных вендоров (VMware, Microsoft), что не соответствовало требованиям по импортозамещению; отдельные части системы функционировали под управлением различных систем виртуализации, ОС и СУБД, что существенно затрудняло процесс эксплуатации. Но, пожалуй, основной вопрос у нас вызывала сама архитектура системы с СУБД Postgres PRO в локальном исполнении в режиме «холодного» резервирования и с уникальным функционалом на каждом сервере приложений. Практика показала, что данное исполнение системы не обеспечивало необходимый уровень отказоустойчивости и производительности в условиях функционального и организационного масштабирования. Недостаточная функциональность в этих аспектах приводила к замедлению работы СЭД в целом. Именно поэтому мы поставили перед собой задачу полностью переосмыслить архитектуру СЭД на системно-техническом уровне, включив эту задачу в проект по развитию системы».

Газпром инвест » завершила масштабный проект по модернизации системы электронного документооборота

Таким образом, целевыми задачами проекта по развитию системы стали:





создание защищенной отказоустойчивой системно-технической инфраструктуры СЭД с применением технологий кластеризации всех компонентов;

обеспечение возможности масштабирования производительности в любой момент времени под вновь возникающие функциональные задачи и группы пользователей;

унификация всех компонентов и реализация системы полностью на отечественном технологическом стеке.





По результатам проведенного отбора, исполнителем проекта была выбрана компания «УЦ ГИС», которая обладала необходимыми компетенциями в области создания и развития систем электронного документооборота и опытом по миграции крупных корпоративных ИТ-инфраструктур на отечественное оборудование и программное обеспечение.

По результатам реализованного проекта системно-техническая инфраструктура СЭД была полностью переработана:





все узлы СЭД переведены в защищенную систему виртуализации zVirt, которая развернута в кластерном исполнении на нескольких физических серверах с общим хранилищем тел виртуальных машин на системе хранения данных корпоративного уровня;

на виртуальных машинах под управлением ОС от отечественного производителя развернуты как сами сервера приложений Directum RX, так и все прикладные службы;

отказоустойчивость, распределение нагрузки и масштабируемость всех компонентов реализована за счет применения нескольких балансировщиков нагрузки, они же обеспечивают гибкий механизм масштабирования производительности СЭД;

отказоустойчивость и необходимый уровень информационной безопасности баз данных были обеспечены при помощи защищенной СУБД Jatoba, в кластерном исполнении, с применением модуля Jadog.





Начальник инженерно-технического отдела компании «УЦ ГИС» Константин Логунов подчеркнул, что: «Выбранная СУБД Jatoba вкупе с модулем Jadog стали настоящей "серебряной пулей" в борьбе за производительность и повышение надежности системы. Реализованное с их помощью решение помимо анализа состояния всех узлов кластера СУБД и автоматического управления переключением ролей узлов в случаях аварийных ситуаций, позволило наладить процесс восстановления резервной БД в консистентном виде в случаях сбоев».

Отечественная разработка

Защищенная СУБД Jatoba является отечественной разработкой компании «Газинформсервис» для корпоративных информационных инфраструктур. В арсенале: решения по отказоустойчивости и производительности для быстрого, надежного и бесперебойного доступа к данным. Одна из основных особенностей – повышенная защищенность, включая защиту хранимых в системе данных от администраторов. В том числе, представлена возможность создания кластеров для отказоустойчивых, распределенных и высоконагруженных систем. СУБД Jatoba присутствует в реестре отечественного ПО под № 5749 от 20 сентября 2019 года. Сертификат соответствия № 4327 ФСТЭК России выдан 19 ноября 2020 года.

Заместитель генерального директора, руководитель департамента организации работ с заказчиками компании «Газинформсервис» Роман Пустарнаков добавил: «Проблема сохранности данных — одна из наиболее значимых проблем бизнеса любого размера. Согласно Глобальному отчёту о стоимости инсайдерских рисков Ponemon Institute и Dtex Systems процент компаний, которые сталкиваются с большим количеством инсайдерских инцидентов, вырос с 67% в 2022 году до 71% в 2023. Это один из факторов, по причине которого компания «Газинформсервис» активно инвестирует в развитие функциональности СУБД Jatoba в части обеспечения безопасности данных, не забывая про вопросы отказоустойчивости системы, производительности и мониторинга. Именно поэтому СУБД Jatoba активно используется для работы в составе не только СЭД на платформе Directum, в системах ИБ, ERP-системах, но и в информационно-управляющих системах на других платформах автоматизации, включая решения для автоматизации технологических процессов».

Система электронного документооборота «Газпром инвест» была существенно переработана, что не только расширило её функциональность, но и заложило ей мощный фундамент для дальнейшего развития. На момент публикации статьи проект реализован в полном объёме и выбранные технические решения отлично зарекомендовали себя в ходе промышленной эксплуатации, обеспечив требуемый уровень показателей надёжности, защищённости и масштабируемости.