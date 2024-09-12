На российском рынке SEO-оптимизации появился новый игрок

Дмитрий Артимович запустил собственное агентство по созданию и SEO-продвижению сайтов Seogun. Вопреки сложившейся практике, здесь клиент оплачивает только реально выполненную работу — количество ключевых слов в семантическом ядре и число оптимизированных страниц.



Полный набор услуг по продвижению в поисковых системах

Известный ИТ-специалист Дмитрий Артимович открыл собственное агентство Seogun, которое занимается разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах (SEO). Компания оказывает услуги в сферах SEO-продвижения, SEO-аудита и обзора семантики.

По словам Артимовича, в рамках SEO-продвижения Seogun может поднять сайт клиента на первые страницы выдачи в Google и «Яндексе», увеличить посещаемость, расширить охват целевой аудитории и повысить страницы в топе поисковой выдачи. До вывода первых запросов в топ потребуется 60 дней. Стоимость услуги — от 29 тыс. руб.

Услуга сбора семантики предполагает подбор для клиентов «эффективных» поисковых запросов, которые принесут максимальный отклик от целевой аудитории и увеличат конверсию сайта. Стоимость услуги — от 13 тыс. руб.

Оплата — только за результат

Своими преимуществами в Seogun считают: бесплатный экспресс-аудит (прогноз стоимости перед началом работы с агентством); детализированную и простую отчетность (отчетность создается авторской системой аналитики), индивидуальный подход (каждый бизнес, как и его продвижение, уникальны), только «белое SEO» (безопасные схемы продвижения, чтобы не попасть в бан), акцент на продвижение (продвигаются только потенциально прибыльные запросы) и прозрачные цены.

«Мы берем деньги за реально выполненную работу — количество ключевых слов в сематическом ядре и число оптимизированных страниц, — говорит Дмитрий Артимович. — В то время как большинство конкурентов берет деньги просто на ежемесячной основе, а что они делают в течение этого месяца остается для меня загадкой».

Также компания может «с нуля» разработать сайты на «Битриксе», WordPress и Joomla. «Сайт будет проектироваться сразу под правильные поисковые запросы, — утверждает Артимович. — То есть сначала будет собрано семантическое ядро, а уже под него сделан сайт».

Создатель агентства — признанный эксперт в ИБ

Дмитрий Артимович известен как специалист в области информационной безопасности и платежных систем. Он автор книг «Электронные платежи в интернете», «Искусство цифровой самозащиты» и автобиографии «Я — хакер. Хроники потерянного поколения». Ранее Артимович вел YouTube-канал «Лаборатория Артимовича», посвященный вопросам информационной безопасности.

По данным Demis Group, в 2022 г. российский рынок SEO-оптимизации вырос на 12,9% и составил 31,4 млрд руб. Аналитики также отмечали, что в 2022 г. началось перераспределение спроса между популярными рекламными каналами в пользу SEO. По мнению экспертов Demis Group, это свидетельствует о том, что все больше компаний понимают важность продвижения в поисковых системах и готовы инвестировать в этот канал. Кроме того, SEO-оптимизация имеет ряд преимуществ перед контекстной рекламой, такие как долгосрочный эффект, более высокая конверсия и возможность привлечения большего количества трафика без дополнительных затрат.

■ erid:LjN8K4QqF Рекламодатель: ИП ПАНОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН/ОГРН: 470708084170/324470400035785 https://seogun.ru/ Сайт: