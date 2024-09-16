Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России подготовило ряд изменений в правила оказания услуг мобильной связи, направленных на усиление контроля за оборотом SIM-карт и предотвращение их использования в незаконных целях. Главное изменение касается числа SIM-карт, которыми может обладать пользователь.

Новые правила

Минцифры России планирует утвердить новые правила оказания услуг телефонной связи. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет «Российская газета». Соответствующий проект постановления Правительства России опубликован для общественного обсуждения. Это необходимо из-за принятия недавнего закона об ужесточении контроля за оборотом SIM-карт. Главное изменение касается количеству SIM-карт, которыми может обладать пользователь.

По данным Минцифры, изменения направлены на повышение безопасности и удобства для всех абонентов, а также на борьбу с мошенничеством и нелегальными SIM-картами, хоть изменений фиксируется целый ряд, но принципиальных всего три.

Во-первых, подтверждение личности при покупке SIM-карты: обязательным условием для заключения договора на услуги мобильной связи станет подтверждение личности. Для россиян есть три способа: с помощью документа, удостоверяющего личность и через портал «Госуслуги». Если у абонента нет учетной записи на «Госуслугах» и он не хочет проходить в нем регистрацию, то он может обратиться в уполномоченную Правительством России организацию. Что касается иностранных граждан, то они смогут приобрести SIM-карту только по биометрии, поясняют в Минцифры России.

Билайн В России разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам

Во-вторых, проверка заключенных договоров: документ также предлагает проверять уже заключенные договоры на оказание услуг связи. Согласно информации из поправок, операторы будут, направлять уведомления абонентам, у которых превышен лимит по количеству SIM-карт (не более 20 номеров для россиян и не более 10 - для иностранцев). Если абоненты не уменьшат их количество в течение переходного периода, услуги мобильной связи будут приостановлены по всем номерам. Уточняется, что иностранцы, которые используют российские SIM-карты, должны будут пройти идентификацию личности по биометрии.

В-третьих, подтверждение личности при оплате наличными: проект предполагает обязательное подтверждение личности при оплате связи наличными. Как отметили в пресс-службе Минцифры России, оплата услуг мобильной связи за наличный расчет будет возможна в уполномоченных Правительством России организациях только при подтверждении личности плательщика по документу, удостоверяющему личность, или же через портал «Госуслуги».

Согласно информации «Российской газеты», в переходный период можно обратиться к операторам самостоятельно и выяснить, какое количество SIM-карт зарегистрировано. Остается открытым вопрос, что именно будет содержаться в уведомлении оператора — только информация о факте превышения или подробные детализированные сведения о том, сколько номеров и у каких операторов есть у абонента. Неясно, кто из операторов будет это делать в случае, если ни у одного из операторов нет превышения заявленного лимита, а также будет ли работать и в этом случае механизм прекращения всех имеющихся договоров.

Федеральный орган исполнительной власти предлагает установить переходный период для введения новых правил: для россиян - до 1 ноября 2025 г., для иностранцев - до 1 июля 2025 г. В Минцифры России отметили, что эти изменения необходимы для повышения безопасности и удобства всех абонентов, а также для борьбы с мошенничеством и нелегальными SIM-картами.

По данным Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), в июле 2024 г. по статистике, количество абонентов, в распоряжении которых находится более 50 SIM-карт, составляет 22,7 тыс., более 100 - 7,3 тыс., более 200 - 2,7 тыс., более 500 - 747, более 1 тыс. - 268.

Активная фаза борьбы с серыми SIM-картами в России

По итогам 2023 г. в России было выявлено в пределах 43 млн активных SIM-карт, зарегистрированных с нарушениями, то есть с указанием неточных или недостоверных данных о владельце. Проверку проводил Роскомназор, а многие из этих SIM-карт были принудительно заблокированы. Если сравнить 43 млн с населением России, то это чуть меньше трети от количества россиян, ведь на 1 января 2023 г. численность населения составляла 146 млн человек. Но на деле мобильных номеров в стране намного больше - более 351 млн, поскольку в российском законодательстве не предусмотрено ограничений на количество SIM-карт, которые может оформить на себя физическое лицо или организация. С учетом этой статистики получается, что операторы оформили с теми или иными нарушениями около 12,5% всех действующих номеров.

Опрошенные изданием CNews эксперты привели несколько примеров того, как в России появились десятки миллионов SIM-карт, оформленных некорректно.

«Во-первых, это карты, которые были оформлены на украденные, утерянные или просроченные документы. Также он привел пример, когда на одного человека было оформлено гигантское количество номеров. Известны случаи и с владельцами тысяч SIM-карт. Во-вторых, это так называемые корпоративные SIM-карты, некоторое время назад активно распространились предложения по использованию корпоративных тарифов, при этом требования закона об идентификации их владельцев не выполнялись», - сказал зампред комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.

В России часто SIM-карты, оформленные на одного человека, используются другим, например, родственником или знакомым. К примеру, муж был в командировке, а жена оформила на себя карту, но по факту SIM-картой будет пользоваться муж. Возможно, в семье есть пожилой член семьи, которому сложно самостоятельно добраться до офиса оператора, а доставка на дом оформленных SIM-карт работает не во всех регионах, поэтому в качестве покупателя карт порой выступает один из членов семьи, друзей или соседей. Некоторые корпоративные SIM-карты используются уже после прекращения трудовых отношений, но ранее они могли быть оформлены на другого сотрудника. В этих случаях у сотовых операторов существуют процедуры урегулирования спорных ситуаций.