Куда сбежать программисту от падающих зарплат, чтобы не работать курьером. Найдена ИТ-сфера с хорошими деньгами

Тестировщикам ПО в России стали платить почти столько же, сколько PHP-программистам на начальном уровне. При этом им не нужно уметь писать программы, да и в целом требований к ним сильно меньше, чем к кодерам. За два года зарплаты тестировщиков существенно выросли, притом не только в Москве, но и в городах-миллионниках, плетущихся в конце большинства рейтингов. Но курьеры все равно получают немного больше, а PHP-программисты страдают от инфляции - национальная валюта обесценивается быстрее, нежели растут их доходы.

Ломать программы за деньги

В России за последние за последние два года ощутимо выросли зарплаты тестировщиков ПО – специалистов, выискивающих недочеты в программах и заставляющих программистов их устранять. При этом за тот же период времени количество требований к ним почти не увеличилось – их стало лишь совсем немного больше, и то лишь к самым опытным работникам, которые требуют за соответствие им высокую гораздо больше денег, нежели новички, как сообщили CNews представители сервиса по поиску работы SuperJob.

В некоторых российских городах начинающие тестировщики ПО, также известные, как QA-специалисты (Quality Assurance – обеспечение качества), на начальном уровне получают не меньше, чем программисты на PHP, но при этом от них никто не требует знаний языка программирования – достаточно будет лишь понимания общих принципов написания программного кода. Например, в мае 2024 г. начинающий PHP-программист из Волгограда получал от 70 тыс. руб., а тестировщик в этом же городе может рассчитывать на 60 тыс. руб. В 2022 г., как сообщал CNews, его зарплата составляла от 35 тыс. руб. Доходы PHP-программистов тоже растут, но не опережают инфляцию, то есть, по сути, эти специалисты беднеют.

Что входит в должностные обязанности

Задач, стоящих перед тестировщиком, сравнительно немного. В зависимости от опыта работы и ряда других факторов он будет заниматься разработкой тест-стратегий, тест-планов и тест-сценариев, проводить различные типы тестирования ПО, а также составлять отчеты о проделанной работе.

Нейросеть «Кандинский» Работать тестировщиком и получать хорошие по российским меркам деньги, не умея программировать, пока еще вполне реально

Наряду с этим QA-специалисты ведут мониторинг обнаруженных дефектов и при необходимости регистрируют их. Также по долгу службы им приходится взаимодействовать с разработчиками ПО и аналитиками.

Где платят больше

В большинстве городов-миллионников (в России их всего 16) зарплата начинающего тестировщика ПО стартует с 50 тыс. руб. в месяц. Санкт-Петербург и Екатеринбург предлагают от 60 тыс. руб., Москва – от 70 тыс. руб. Но стоит понимать, что тестирование программ в большинстве случаев вовсе не подразумевает ежедневную работу в офисе, то есть вполне можно работать на столичную компанию, проживая за тысячи километров от ее офиса.

Заработная плата тестировщиков

Город Зарплатный диапазон, Net, fix, руб. в месяц Среднерыночная заработная плата, руб. в месяц I II III IV Москва 70000—85000 85000—110000 110000—220000 220000—350000 170000 Санкт-Петербург 60000—70000 70000—90000 90000—180000 180000—290000 140000 Волгоград 50000—60000 60000—80000 80000—160000 160000—250000 120000 Воронеж 50000—60000 60000—80000 80000—160000 160000—250000 120000 Екатеринбург 60000—70000 70000—90000 90000—180000 180000—290000 140000 Казань 50000—60000 60000—80000 80000—170000 170000—260000 130000 Краснодар 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—270000 130000 Красноярск 50000—60000 60000—80000 80000—170000 170000—260000 130000 Нижний Новгород 50000—60000 60000—80000 80000—170000 170000—260000 130000 Новосибирск 50000—60000 60000—80000 80000—170000 170000—270000 130000 Омск 50000—60000 60000—80000 80000—160000 160000—250000 120000 Пермь 50000—60000 60000—80000 80000—160000 160000—250000 120000 Ростов-на-Дону 50000—70000 70000—90000 90000—170000 170000—270000 130000 Самара 50000—70000 70000—80000 80000—170000 170000—270000 130000 Уфа 50000—60000 60000—80000 80000—150000 150000—240000 120000 Челябинск 50000—60000 60000—80000 80000—160000 160000—250000 120000

Источник: SuperJob

Самые опытные QA-инженеры, не один год жизни посвятившие этой профессии, уже могут рассчитывать на шестизначную сумму в графе «Зарплата». Меньше всего такие специалисты получают в Уфе – 150-240 тыс. руб. в месяц, а в Волгограде вилка составляет от 160 до 250 тыс. руб. В Новосибирске можно получать до 270 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – до 290 тыс. руб.

Лидером, в подавляющем большинстве других сфер деятельности в России, является Москва. Работающий на столичную фирму опытный тестировщик зарабатывает ежемесячно от 220 до 350 тыс. руб., и это в некоторых случаях даже больше зарплаты PHP-программиста с многолетним стажем.

Диплом можно оставить дома

По данным SuperJob, в списке требований к тестировщикам не упоминается наличие высшего образования. Это одинаково применимо как джунам, то есть к начинающим, так и к сеньорам, то есть тем, кто в профессии много лет.

Более того, у профессии сравнительно низкий порог входа – даже знание английского языка на начальном уровне не требуется, не говоря уже об умении писать программы, да и в самом программировании нужно разбираться лишь на базовом уровне.

Требования работодателей к тестировщикам

Зарплатный диапазон Требования и пожелания к профессиональным навыкам I Знание принципов и методик тестирования; Знание основ администрирования Windows-/*nix-систем; Понимание общих принципов разработки ПО; Понимание принципов клиент-серверного взаимодействия; Опыт использования систем баг-трекинга II Знание основ HTML и CSS; Знание основ SQL; Знание английского языка на уровне чтения технической документации; Навыки документирования обнаруженных дефектов; Навыки составления планов тестирования; Опыт разработки тестовой документации (test-case, usecase, checklist, test report); Опыт работы специалистом по тестированию от 1 года. Возможные пожелания: знание принципов объектно-ориентированного программирования; опыт администрирования Windows-/*unix-систем III Отличное знание различных типов тестирования; Базовое знание одного из языков программирования; Знание инструментария нагрузочного тестирования (PostMan/JMeter/LoadRunner и проч.); Знание средств автоматизации тестирования; Опыт разработки автотестов; Опыт работы с системами контроля версий; Опыт работы с инструментами контейнеризации приложений; Опыт тестирования мобильных приложений; Опыт работы специалистом по тестированию от 3 лет, в том числе с автоматическим тестированием от 2 лет/QA-инженером от 1 года. Возможные пожелания: знание скриптовых языков (Bash/PowerShell); опыт работы с системами менеджмента тестовой документации; опыт тестирования API IV Уверенное знание одного из языков программирования; Опыт проведения нагрузочного тестирования; Опыт работы QA-инженером от 3 лет. Возможные пожелания: знание английского языка на разговорном или свободном уровне; опыт оценки рисков; опыт руководства командой тестировщиков

Требований становится больше по мере роста зарплаты. Эксперты SuperJob поделили всех QA-инженеров на четыре категории, и уже во второй, далеко не самой топовой, требуется знание английского языка на уровне технической литературы. Вторая категория присваивается при наличии опыта работы от одного года.

Но всего этого можно избежать, если уйти из профессии и в целом из ИТ и начать разносить товары и еду. В начале сентября 2024 г. CNews писал, что зарплаты курьеров пошли в рост на фоне повышенного интереса россиян к онлайн-покупкам с доставкой. Теперь они зарабатывают больше многих ИТ-специалистов – более 100 тыс. руб. в месяц, а требуется от них только умение ходить или ездить на велосипеде и ориентироваться в пространстве. И высшее образование для работы в этой сфере тоже не требуется.

Пока еще мужская профессия

По информации SuperJob, средний возраст специалиста по тестированию ПО в настоящее время составляет 34 года. В большинстве своем эта сфера состоит из мужчин – их 68% против 32% женщин. 70% имеют высшее образование, но всего лишь 36% готовы к переезду. У 60%тестировщиков на момент размещения резюме не было работы, а средний срок их работы на предыдущем месте составляет 2,5 года.

За два года все изменилось довольно сильно – например, в профессию пришло больше людей без высшего образования. В 2022 г. высшее образование было 75% специалистов, а средний возраст составлял 30 лет. 63% кандидатов на момент размещения резюме не имели работы, а к переезду были готовы 34% соискателей.