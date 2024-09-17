Россиянина арестовали в США за экспорт микросхем в Россию

Американские власти также сообщили о предъявлении обвинений жителю России в контрабанде оборудования для российской атомной промышленности. Обвиняемый незаконно экспортировал технологии двойного назначения, способные усилить военный потенциал России.

Арест россиянина в США

Американские правоохранители задержали гражданина России Дениса Постового в возрасте 44 лет, которого обвиняют в незаконном экспорте в Россию микроэлектроники двойного назначения. Об этом в середине сентября 2024 г. сообщило министерство юстиции США.

В сообщении говорится, что эти компоненты, имеющие военное применение, были приобретены Денисом Постовым у американских дистрибьюторов и экспортированы через сеть компаний в России, Гонконге и других местах в нарушение американского экспортного законодательства.

Согласно Минюсту США, Постовой начал свою деятельность в феврале 2022 г., вскоре после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. В обвинительном заключении говорится, что, не имея необходимых лицензий Министерства торговли США, Денис Постовой экспортировал микроэлектронику двойного назначения, которая может использоваться в производстве беспилотных летательных аппаратов (БЛА). При этом товары отправлялись в промежуточные точки, включая Гонконг и Швейцарию, чтобы скрыть конечный пункт назначения в виде России.

«Обвиняемый незаконно экспортировал технологии двойного назначения, способные усилить военный потенциал России для ведения СВО на Украине», – заявил федеральный прокурор Мэтью Грейвс (Matthew Graves).

Сеть компаний Дениса Постового фальсифицировала документы, включая гонконгские WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong и Love HK Limited, а также российскую «Вектор Групп». Для того чтобы ввести в заблуждение американские власти в отношении конечных пользователей и конечной страны назначения товаров. Судебное заседание по вопросу о содержании Постового под стражей намечено на 19 сентября.

Посольство России в США сообщило, что осведомлено о задержании российского гражданина, однако официального уведомления от американских властей не получало. Посольство запросило у госдепартамента США информацию о местонахождении Постового, говорится в заявлении дипмиссии.

Похожие случаи

В 2023 г. бюро по вопросам промышленности и безопасности министерства торговли США сообщило о введении санкций против семи физических лиц и трех компаний, которые, по мнению американских властей, причастны к незаконному экспорту электроники военного назначения в Россию. В черный список попали: Владимир Бочкарев (гражданин России); Павел Черников (гражданин России); Екатерина Ветошкина (гражданка России); Олег Женченко (гражданин России); Николай Гольцев (Nikolay Goltsev) (гражданин Канады); Кристина Пузырева (Kristina Puzyreva) (гражданка Канады); Салимджон Насриддинов (Salimjon Nasriddinov) (гражданин США); компания SH Brothers (зарегистрирована в США); компания SN Electronics (США); компания Suntronic (Объединенные Арабские Эмираты). Согласно обвинению, перечисленные граждане участвовали в сговоре с целью экспорта из США в Россию электроники двойного назначения на миллионы долларов без соответствующих лицензий посредством использования упомянутых компаний. Кроме того, физлицам лицам предъявили обвинения, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля. Всем семи лицам, попавшим под санкции, в Восточном округе Нью-Йорка предъявили несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью нарушения закона о реформе экспортного контроля.

Это не единственное обвинение, связанное с Россией, о котором 16 сентября 2024 г. сообщил Минюст США. Ведомство также сообщило, что жителю Массачусетса Сэму Бхамбхани (Sam Bhambhani) и москвичу Максиму Тесленко предъявлены обвинения в контрабанде лазерного оборудования для российской атомной промышленности. Утверждается, что они вступили в сговор с целью экспорта лазерных сварочных аппаратов для Уральского электромеханического завода – дочернего предприятия «Росатома». В обвинительном заключении говорится, что Тесленко знал, что оборудование предназначалось для поддержки российской программы ядерных вооружений.

Санкции бесполезны

По информации Bloomberg, по итогам 2023 г. Россия ввезла микросхемы западной разработки на сумму около $2 млрд. Реализовать это удалось на фоне жесточайших антироссийских санкций, особенно в сфере информационных технологий (ИТ).

Хоть Россия находится под ограничениями Запада и частично Востока из-за начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, начавшихся 24 февраля 2022 г. Количество санкций исторически большое, а количество пакетов этих санкций давно перевалило за десять. В Россию сильно ограничены поставки многих полупроводников. Некоторые компании, связанные с их производством полупроводников, в частности, американская Intel, демонстративно свернули свою деятельность на российском рынке.

Но поставкам чипов в Россию, судя по всему, эти действия Запада никак не мешают. Засекреченные данные российской таможенной службы, полученные агентством Bloomberg, показывают, что более половины импортированных полупроводников и интегральных схем за первые девять месяцев 2023 г. были произведены или хотя бы разработаны американскими и европейскими компаниями.

По информации Bloomberg, в 2023 г. в Россию ввозились проводники с логотипами американских Intel, AMD и Analog Devices, а также европейских Infineon Technologies AG, STMicroelectronics NV и NXP Semiconductors NV. Среди перечисленных не у всех есть свои фабрики по выпуску микросхем – к примеру, у Intel они имеются, а AMD делегирует выпуск своих процессоров тайваньской TSMC. Как пишет издание, все эти компании уверяют, что полностью соблюдают требования по санкциям, прекратили деятельность в России и внедрили различные процессы и политики для контроля за их соблюдением. Как уверяет некоторые топ-менеджеры производителей, они работают над противодействием незаконной утечке товаров, в том числе совместно с соответствующими органами. Тем не менее, чипы этих компаний как попадали в Россию до санкций, так и продолжают попадать, несмотря на все ограничения. Bloomberg утверждает, что подавляющее большинство запрещенных технологий попадает в Россию путем реэкспорта из третьих стран, включая Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.