IBM тайком увольняет тысячи специалистов, заставляя подписывать NDA. В зоне риска опытные программисты, продажники и саппорт

В IBM вновь сокращения

IBM проводит масштабное сокращение штата сотрудника, стараясь при этом избегать огласки. Об этом сообщило издание The Register со ссылкой на источники в компании.

Как рассказал изданию один из сотрудников IBM, персонал облачного подразделения американской корпорации (IBM Cloud) попал под массовое сокращение штата. Только за последние несколько дней под каток реструктуризации попало несколько тысяч человек.

«Нынешние сокращения в отличие от "традиционных" осуществляются в тайне», – заявил источник – Мой менеджер сказал, что их [уволенных] обязали подписать соглашение о неразглашении, чтобы избежать утечки подробностей».

Сведения, полученные The Register от сотрудника, в том числе свидетельствующие о массовом характере увольнений, косвенно подтверждают пользователи в сообщениях на профильных веб-ресурсах – в частности, на thelayoff.com.

соцсеть IBM В IBM в полной секретности началась очередная волна сокращений

В IBM на вопросы журналистов касательно мероприятий по «перераспределению рабочей силы» ответили уклончиво.

«В начале этого года IBM раскрыла расходы на перераспределение рабочей силы, которые составят очень низкий однозначный процент от глобальной численности рабочей силы IBM, и мы по-прежнему ожидаем, что закончим 2024 г. примерно с тем же уровнем занятости, с которым вошли в него», – заявил представитель компании, не уточнив конкретное общее количество сотрудников, которым до конца года могут указать на дверь, а также должности, на которые планируется нанимать новых специалистов для поддержания стабильной среднесписочной численности персонала.

Сколько людей может попасть под сокращение

Согласно финансовому отчету IBM, по итогам I квартала 2024 г. «Голубой гигант» потратил $400 млн на «перераспределение рабочей силы». В 2023 г. на эти же цели компания израсходовала $300 млн. В начале 2023 г. IBM объявила о планах по сокращению 3,9 тыс. сотрудников.

Совокупная численность персонала IBM во всех странах присутствия на конец 2023 г. насчитывала 288 тыс. человек. С учетом оценки масштабов сокращения, предложенной представителем IBM, количество сотрудников компании, которым укажут на дверь в 2024 г., может варьироваться в диапазоне от 2880 человек (при сокращении штата на 1% от его суммарной численности) до 8640 (-3%) и даже более высоких значений.

Если допустить, что расставание с каждым из оказавшихся ненужным компании сотрудников обходится IBM в фиксированную сумму денег, то, исходя из обозначенного в отчете компании 400-миллионого бюджета на «перераспределение рабочей силы», под сокращение штата в 2024 г. может попасть около 5,2 тыс. человек.

Кому укажут на дверь

По данным The Register, в 2024 г. массовые увольнения затронут преимущественно программистов-сеньоров (старших специалистов по разработке ПО), сотрудников отделов продаж и поддержки.

Что касается возрастной структуры жертв «перераспределения», то основную группу увольняемых составляет опытные специалисты в возрасте 50-55 лет с 20-24 годами стажа.

IBM на протяжении многих лет обвиняют в систематической дискриминации по отношению к сотрудникам старшего возраста. Компания стремится избавиться от специалистов, которых весьма условно можно отнести к людям пожилым, в рамках кампании по повышении собственной привлекательности для миллениалов, которая стартовала не позднее 2014 г. В компании все обвинения подобного толка отрицали и продолжают отрицать. К IBM и «отпочковавшейся» от нее инфраструктурной «дочки» Kyndryl было подано несколько исков о дискриминации, в том числе по половому признаку.

Альтернатива увольнению – «ссылка» в Индию

Собеседник The Register, сам якобы попавший под сокращение штата, утверждает, что IBM предложила ему работу в структуре компании на территории Индии.

Ранее сообщалось, что компания в качестве альтернативы окончательному расставанию с некоторыми сотрудниками предлагала релокацию в один из зарубежных офисов IBM, в том числе на территории Индии, рассчитывая в большинстве случаев получить отказ – разумеется, далеко не каждый специалист, тем более находящийся в солидном возрасте, согласится на авантюру с переездом в далекую страну и риском столкнуться с ухудшением качества жизни.

IBM «ссылает» в Индию не только кадры, но и целые проекты с богатой историей. В январе 2023 г. CNews писал о том, что разработка операционной системы IBM AIX теперь ведется исключительно силами индийских специалистов.

Меняем людей на ИИ

В 2023 г. CNews писал, что IBM планирует заменить около 30% сотрудников (около 7,8 тыс. человек) бэк-офиса на искусственный интеллект и иные инструменты автоматизации в течение следующих пяти лет. По мнению генерального директора IBM Арвинда Кришны (Arvind Krishna), на откуп ИИ можно с легкостью перепоручить рутинные операции, такие как оформление переводов сотрудников из одного отдела в другой или выдача справок персоналу.

Акции компании с момента анонса выросли в цене на 33% до $215 за одну ценную бумагу.