В России откроют новые центры робототехники

В России появятся новые центры промышленной робототехники, их откроют в 2025 и 2026 гг. в двух разных федеральных округах в рамках работы первого федерального Центра развития промышленной робототехники на базе Университета Иннополис. Оборудование будет размещено как в головном центре на базе, так и в регионах.

Новые центры робототехники в России

В 2025 и 2026 гг. в разных федеральных округах России будут открыты два новых центра развития промышленной робототехники. Об этом в середине сентября 2024 г. пишет ТАСС.

Эти шаги предпринимаются в рамках деятельности первого федерального Центра развития промышленной робототехники, созданного на базе Университета Иннополис. Об этом сообщил директор Центра робототехники Университета Иннополис Тимур Сатдаров.

Ранее пресс-служба Университета Иннополис информировала о намерении Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) России открыть три центра развития промышленной робототехники в разных федеральных округах России. Однако сроки и конкретные локации не были уточнены. В 2024 г. уже был открыт первый Центр развития промышленной робототехники на базе Университета Иннополис.

Unsplash - Possessed Photography В России откроют новые центры робототехники

Со слов Сатдарова, новые центры будут распределены между федеральными округами, и каждый из них будет иметь собственное направление работы. Благодаря обмену опытом и компетенциями мы сможем решать широкий спектр задач промышленности. Уточняется, что оборудование будет размещено как в головном центре на базе Университета Иннополис, так и в регионах.

По информации ТАСС, в настоящее время направления реализации программ будут различаться. Основными задачами центров станут популяризация роботизации промышленных предприятий, создание и доработка образовательных программ, проведение технических аудитов и интеграция роботов на производство. Основные блоки включают просвещение и образование, аудит промышленных предприятий, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), и реверс-инжиниринг.

Стратегия развития робототехники

Отрасль робототехники вошла в один из 12 объявленных еще первым вице-премьером Андреем Белоусовым (в настоящее время министр обороны России) мегапроектов технологического суверенитета – в «Станкостроение и робототехника». Меры стимулирования этой отрасли очень важны для промышленного потенциала России, поскольку последний зависит от производства средств производства.

Для формирования системного подхода к комплексному развитию робототехники в стране Минпромторг России разрабатывает стратегический документ – проект стратегии развития робототехники в России до 2030 г. Об этом рассказал в начале весны этого года начальник управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алексей Сердюк. В документе должны быть сформулированы основные направления по решению первоочередных задач в области сервисной робототехники профессионального и персонального применения. Со слов Сердюка, приоритетными задачами развития отечественной сервисной робототехники в стратегии могут быть указаны следующие: сформировать рабочую группу из числа экспертов, разработчиков и производителей для создания комплексной программы развития робототехники и ее компонентной базы и ввести ее в один из федеральных проектов. Сердюк определил основные задачи своего управления, которое было создано только в январе 2024 г., так: развитие отрасли сервисной робототехники, налаживание взаимодействия между потребителями и поставщиками, интенсификация работ по выпуску российской компонентной базы и стимулирование создания различных робототехнических устройств наземного, воздушного и подводного базирования, способных эффективно решать задачи в рамках специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Минпромторг России ведет работу по формированию предложений по мерам поддержки сервисной робототехники на следующий бюджетный период. Эти меры формируются на базе запросов от отечественных производителей и направлены на стимулирование спроса на инновации, подготовку высококвалифицированных специалистов, создание нормативно-правовой базы и развитие инфраструктуры. Ведомство рассчитывает внедрить единые стандарты жизненного цикла роботов, обеспечивающие технологический суверенитет, взаимодействие разработчиков и заказчиков, составление базы знаний, унификацию комплектующих, внедрение решений и конечного продукта, сервисное обслуживание и координацию дальнейшего развития стратегии.

По данным «Консорциума робототехники», ожидания от рынка робототехники к 2028 г. следующие: в мире рынок промышленной робототехники может в объеме дорасти до 3,3 трлн руб., а сервисной – 4,2 трлн руб. При этом мировой объем исследований в области робототехники может достигнуть показателя в 8 трлн руб. В мире сейчас 3,5 млн промышленных роботов, из них в России примерно 7-7,5 тыс. аппаратов. Это всего 0,2% от мирового рынка. Рост рынка роботизации по миру – от 10 до 25%, то есть примерно каждые 5 лет количество роботов удваивается. Основными драйверами роста промышленной робототехники в мире являются производство электроники и автомобильная промышленность. Ключевым показателем в индустрии считается плотность роботизации, то есть количество роботов на 10 тыс. работников. В среднем по Азии он составляет 156 роботов на 10 тыс. сотрудников. Лидер – Южная Корея, в которой этот показатель сейчас порядка 1 тыс. По Европе этот показатель меньше – 129, в США – 117, в мире в среднем – 141, а в России – 11. Причем буквально четыре года назад этот показатель вообще был 6 роботов на 10 тыс. работников, то есть рост быстрее, чем в среднем по миру.

По оценкам председателя правления «Консорциум робототехники», исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, в России сейчас ежегодно требуется около 30 тыс. специалистов только в области робототехники. При этом популярность инженерного образования, которое требуется для робототехники, растет, в то время как привлекательность традиционных промышленных специальностей падает. Основные проблемы для развития роботизации в России Дудоров назвал следующие: отставание России от мирового уровня в разработках робототехники и компонентов; незаинтересованность российских частных инвесторов в этой отрасли; дефицит квалифицированных кадров; отсутствие национального проекта развития робототехники.