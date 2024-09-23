Эксперты обсудят ЭДО и автоматизацию в российском ритейле на онлайн-конференции

Электронный документооборот — новый стандарт в ритейле

В этом году конференция станет площадкой для обсуждения законодательных изменений, успешных кейсов по оптимизации рутинных процессов в бизнесе, трендов в работе с торговыми сетями и маркетплейсами.

Среди спикеров конференции — представители РОСЭУ и экспертного совета «Электронные документы — эффективная экономика». Они помогут разобраться в законодательных нормах ЭДО, маркировки и логистики. Эксперты из компаний «Контур» и Docrobot расскажут, какие инструменты помогут разработать эффективную омниканальную стратегию бизнеса и развить экосистемность.

"Контур" Конференция пройдет в онлайн-формате, позволяющем подключаться с любого устройства и участвовать в обсуждениях

Как отмечает Денис Салих, коммерческий директор направления ЭДО в «Контуре», «спрос на электронный документооборот (ЭДО) продолжает стремительно расти. По разным оценкам, от 80 до 90% коммуникаций между бизнес-партнерами в сфере ритейла происходит онлайн. ЭДО — новый стандарт работы для партнеров и поставщиков крупных торговых сетей. Государство также способствует развитию тренда: список маркируемых товаров постоянно расширяется, появляются инициативы, направленные на обязательное внедрение цифровых документов в грузоперевозках. На конференции обсудим, как адаптироваться к этим изменениям».

Автоматизация бизнес-процессов на реальных примерах

«Хотим на реальных примерах показать, как комплексные решения для автоматизации бизнес-процессов помогают ритейлу повысить эффективность и безопасность, — рассказала Ксения Белякова, руководитель продуктовой группы EDI и сегмента ритейл в «Контуре». — Участники смогут ознакомиться с кейсами лидеров рынка: X5 Group, группы компаний «ЛАМА», торговых сетей «Азбука вкуса», «Жизньмарт» и «Монетка». Представители компаний расскажут о достигнутых результатах, а также о вызовах, с которыми им пришлось столкнуться при переходе на новый формат работы».

Конференция пройдет в онлайн-формате, позволяющем подключаться с любого устройства и участвовать в обсуждениях. Зрители конференции смогут задавать вопросы спикерам и общаться с коллегами по рынку в виртуальных комнатах.

Организатор онлайн-конференции — «Контур»

Мероприятие проводит «Контур», экосистема для бизнеса. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи. Решениями «Контура» пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Присоединяйтесь 9 октября в 10:00 по московскому времени. Участие в конференции бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Посмотреть программу и спикеров, зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.

АО «ПФ «СКБ Контур», ОГРН 1026605606620, 620144, Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19А, 16+, Реклама

