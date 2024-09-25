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Всемирный Open Source в беде – координаторы разработки не хотят работать бесплатно и готовят массовый побег. Опрос

60% мейнтейнеров проектов в открытым исходным кодом собираются уйти, потому что им не платят за их труд. Они не намерены работать бесплатно, а те, в ком еще теплится энтузиазм, не могут уделять своим проектам достаточно времени, потому что тратят его на зарабатывание денег. Также желание работать над Open Source убивают стресс и завышенные ожидания пользователей.

Безрадостная картина

В сфере свободного программного обеспечения (СПО) с открытым исходным кодом (Open Source) назревает кадровая проблема. 60% мейнтейнеров (ответственные за состояние конкретных пакетов в репозитории, фактически, ответственные за конкретные участки разработки) таких проектов крайне недовольны тем, что работают бесплатно, и намереваются бросить это занятие.

Об этом говорится в статистике компании Tidelift, непосредственно вовлеченной в сферу СПО. Она тоже занимается поддержкой и сопровождением свободного ПО. Компания опросила около 440 мейнтейнеров, и результаты показали, что больше всего их волнует отсутствие оплаты, повышенный уровень стресса и завышенные ожидания пользователей, а также невозможность вкладывать в проекты больше времени – поскольку они не приносят деньги, мейнтейнеры вынуждены работать где-либо еще, чтобы были деньги на жизнь.

Все дело в деньгах

Отчет Tidelift гласит, что деньги, получаемые мейнтейнерами за свой труд, очень важны им. Это становится особенно очевидным, если сравнить то, как относятся к проектам те, кто работает бесплатно, и те, кто хоть немного зарабатывают на Open Source.

Зависимость в данном случае абсолютно прямая. Чем больше мейнтейнеры зарабатывают на поддержке СПО, там больше они готовы вкладывать (и вкладывают) в свой проект времени, сил и знаний, в том числе и касающихся кибербезопасности. К слову, CNews писал, что ядро Linux кишит «дырами», но сами разработчики связывают это не с выгоранием мейнтейнеров, а использованием старых и небезопасных языков программирования.

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Нейросеть "Кандинский"
Уйти или остаться - вот в чем вопрос

Чем больше денег приносит мейнтейнеру проект на Open Source, тем охотнее и лучше он работает и с документацией по нему. Среди них есть даже те, чей ежемесячный доход более чем наполовину составляют деньги, полученные именно за работу над СПО.

Таковых среди респондентов набралось 12%. 60% участников опроса, напротив, заявили, что для них Open Source – это всего лишь хобби, притом неоплачиваемое. Впрочем, 44% из них будут совершенно не против, если им предложат деньги за их труд.

Время – деньги

Те, кому платят за работу над Open Source, находят более 20 часов в неделю на занятие им. Это, что важно, ровно половина от еженедельного официального рабочего времени в России. Среди оплачиваемых мейнтейнеров уделять по 20 часов в неделю и больше своим проектом могут 82%. Среди волонтеров таковых оказалось не более 8%.

И даже качество работы над СПО сразу меняется, как только мейнтейнеры начинают видеть отдачу за свои труды в виде цифр на банковском счете. Став зарабатывать на Open Source, 64% из них начали уделять внимание запросам пользователей на добавление новы функций, 52% – выискивать недочеты в коде и улучшать его безопасность, а 26% даже начали завлекать в среду Open Source новых мейнтейнеров.

Прощай, мир свободного ПО

Но деньги – далеко не единственное, что мотивирует мейнтейнеров и дальше сопровождать свои проекты и браться за новые. С одной стороны, 50% респондентов отметили, что им не нравится работать в Open Source из-за плохой оплаты или полного ее отсутствия, с другой, почти столько же, 48% заявили, что чувствуют себя недооцененными, а свою работу считают неблагодарной.

43% участников опроса посетовали на дополнительный стресс, к которому приводит необходимость тратить часы своего времени на СПО-проекты. 39% заявили, что страдают от слишком высоких ожиданий пользователей.

Как результат, сообщество мейнтейнеров разделилось на два неравных лагеря – 40% сказали, что не собираются бросать свои проекты, а 60% заявили об обратном. Из них 38% пока только приняли решение об уходе, но дверью пока не хлопнули, а 22% уже ушли.

Общество престарелых мейнтейнеров

Еще одна проблема, с которой столкнулась отрасль свободного программного обеспечения – это сокращение количества молодых сопроводителей проекта. Для сравнения, если в 2021 г. тех, кому еще не исполнилось 26 лет, среди мейнтейнеров было около 25%, то в 2024 г. таких осталось всего-навсего 10%.

И наоборот, за те же три года стремительно выросло количество специалистов в возрасте от 46 до 65 лет. В 2024 г. их стало втрое больше, нежели было в 2021 г.

Но оснований для этого может быть несколько, не только отсутствие денег, которое может отпугнуть молодых специалистов. Многие из нынешних мейнтейнеров пришли в Open Source в раннем возрасте и ведут свои проекты годами, оставаясь в этой сфере и постепенно старея. Это тоже влияет на статистику – согласно отчету Tidelift, почти половина респондентов (45%) ведут свои проекты на протяжении более 10 лет.

Геннадий Ефремов

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