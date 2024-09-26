Эксперты рассказали, как начать бизнес в краткосрочной аренде недвижимости

25 сентября прошла большая конференция «Авито Путешествий» для профессионалов рынка краткосрочной аренды недвижимости, в ходе которой ведущие эксперты «Авито» и крупнейшие представители рынка рассказали о трендах и секретах создания успешного бизнеса.

Рынок растет

Рынок частного размещения в туристической отрасли неуклонно растет. По данным «Авито Путешествий», в 2023 году его объем составил 284 млрд рублей, а в 2024 году ожидается рост на 19% до 337 млрд рублей. Это тесно связано с ростом объемов внутреннего туризма (в прошлом году объем рынка насчитывал 55 млн человек, а всего за 7 месяцев 2024 года уже пересек отметку в 32 млн путешественников).

Артём Кромочкин, управляющий директор «Авито Путешествий», отметил важную роль цифровых платформ в формировании рынка. Они повышают комфорт, снижают риски при сдаче и аренде жилья, упрощают взаимодействие между собственниками и арендаторами. В частности, согласно данным исследовательского центра Euromonitor international, 67% путешественников в 2024 году бронируют туристическое жилье онлайн.

За 8 месяцев 2024 года количество доступных для краткосрочной аренды квартир в среднем по России выросло на 18% до 400 000 вариантов. Спрос на такие объекты тоже растет: в январе-августе 2024 года квартиры на короткий срок по стране бронировали почти в 3 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года, а средний чек по России за сутки составил 3300 рублей.

На таком быстро развивающемся туристическом рынке сдача жилья в краткосрочную аренду становится объектом внимания инвесторов и хорошим вариантом для старта предпринимательской деятельности. Число игроков (как начинающих, всего с одной квартирой, так и продвинутых, с более чем двадцатью объектами), постоянно растет: их общее количество достигло 213 тысяч человек, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом.

Более того, бизнес краткосрочной аренды недвижимости — один из самых легких для старта: такой бизнес доступен для всех, у кого есть объект, который можно сдать. К тому же, в этой отрасли практически не требуется большой объем вложений. По оценкам экспертов, средний порог входа в бизнес составляет менее миллиона рублей при потенциальном ежегодном доходе в 208 тыс. рублей, а среднегодовая доходность бизнеса достигает 21,9%. Для сравнения, открытие ресторана «с нуля» обойдется в 16 раз дороже.

Секреты продвижения

Секретами использования маркетинговых инструментов для успешного продвижения бизнеса на мероприятии поделилась Ольга Макарова, руководитель по продажам «Авито Рекламы»: «Для успешной борьбы за внимание клиентов необходимо изучать и учитывать потребности аудитории, работать с обратной связью от арендаторов, внедрять изменения», — поясняет она.

По словам Владиславы Сакиной, коммерческого директора «Авито Путешествий», платформа стремится развивать рынок, популяризировать сферу и помогать как начинающим, так и продвинутым владельцам бизнеса. Для этого был запущен первый большой бесплатный онлайн-курс о краткосрочной аренде и уже второй год организуются подобные конференции, где лучшие специалисты отрасли делятся тонкостями бизнеса и инструментами продвижения.

По словам Владиславы Сакиной, коммерческого директора «Авито Путешествий», платформа стремится развивать рынок

«При масштабировании бизнеса неизбежно встают вопросы и автоматизации, и работы с персоналом. В современном мире это решается онлайн-сервисами и CRM-системами со встроенными календарями бронирования, как бесплатными, так и вполне доступными по цене», — рассказывает руководитель УК «Елизаренко Групп» Владислав Елизаренко.