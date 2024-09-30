США объявили в розыск двоих россиян, обвиняемых в отмывании денег через криптобиржи. Награда $11 млн

Голландская полиция закрыла криптобиржу Cryptex и отмывочный сервис PM2BTC, а Минюст США объявил в розыск двух россиян, связанных с кардинговыми сервисами и отмывом миллиардов.

Их капиталы

Минюст США выдвинул обвинения против двух граждан России, связанных, как утверждают следователи, с крупными кардинговыми ресурсами. Сергей Иванов, известный также как Taleon, и Тимур Шахмаметов (JokerStash и Vega) обвиняются также в отмывании миллиардов долларов криминального происхождения.

В частности, Иванова обвиняют в том, что он осуществил через созданные им же сервисы UAPS, PinPays и PM2BTC криптовалютные транзакции на общую сумму более $1,15 млрд. Шахмаметов же и вовсе назван создателем одного из крупнейших (в прошлом) кардинговых маркетов Joker's Stash, доходы от которого составили от $280 млн до $1 млрд. Минюст США считает, что Шахмаметов прямо участвовал в мошеннических операциях и отмывании средств. Сервисы UAPS и PinPays выполняли роль посредников в осуществлении транзакций; ранее было доказано, что они взаимодействовали с кардинговыми сайтами – то есть ресурсами, где продаются и покупаются похищенные данные о кредитных картах, – в том числе Rescator.

Как указывает издание Bleeping Computer, через Rescator осуществлялась продажа данных, утекших в 2013 г. из торговой сети Target. Тогда злоумышленникам удалось похитить данные 40 млн карт и персональную информацию около 70 млн клиентов магазинов Target. В свою очередь, криптовалюта PM2BTC осуществляла переводы фиатных валют в Bitcoin и обратно, не задавая вопросов о происхождении средств, – никаких процедур по идентификации клиентов в ней не было. Естественно, киберзлоумышленники активно этим пользовались.

Photo by Avery Evans on Unsplash Сервисы обвиняемых выполняли роль посредников в осуществлении транзакций, было доказано, что они взаимодействовали с кардинговыми сайтами

Как утверждается в обвинительном заключении, 32% всех биткоин-транзакций, которые осуществлялись в период между июлем 2013 и августом 2024 г. на платформах, принадлежавших Иванову, имели сугубо криминальную природу.

Что касается Joker's Stash, то он просуществовал с 2014 по 2021 гг. Ежегодно через него перекачивались данные примерно 40 млн платежных карт. По каким-то личным причинам администратор – очевидно, сам Шахмаметов, – решил закрыть его в 2021 г.

Тем не менее, следователи продолжали собирать и анализировать данные об этом маркете и, в конце концов, смогли идентифицировать его создателя.

Эндшпиль: есть у операции начало, нет у операции конца

Следственные действия были против Иванова и Шахмаметова проводились в рамках международной операции Operation Endgame, нацеленной на экосистему киберкриминала. В частности, в рамках этой операции была нейтрализована криптобиржа Cryptex, которую обвиняют в отмывании средств от русскоязычных шифровальных группировок.

Полиция Голландии перехватила контроль над серверами, на которых осуществлялся хостинг PM2BTC и Cryptex, и конфисковала криптовалютные активы на общую сумму около $7 млн.

«Все свидетельствует об очень широком масштабе операции Endgame, вероятно, она попадет в учебники, – говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные технологии будущего». – Вопрос только, в каком качестве, – как самая успешная в истории международного сотрудничества операция против киберкриминала или как иллюстрация поговорки про гору и мышь. Впрочем, если несколько лет назад подобные новости могли восприниматься исключительно в положительном ключе, но в текущем политическом моменте сложно определить свое отношение к происходящему, так как это вполне может оказаться частью большой кибервойны спецслужб, и чья это победа или чье поражение – мы, возможно, никогда не узнаем».

Обвинения Иванову и Шахмаметову были предъявлены заочно. За информацию об их местонахождении предложена награда в $11 млн.