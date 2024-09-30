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Собственная надстройка над «1С: ERP» позволила сократить текучку кадров на 17%

Разработанный в компании «Ремит» программный модуль «Персонал» на «1С: ERP» позволил снизить текучесть кадров с 75% до 58%.

Цифровое средство от ухода сотрудников

Модуль «Персонал», созданный в компании «Ремит» на базе «1С: ERP Управление предприятием 2», дал возможность уменьшить текучесть кадров на 17%. Об этом рассказал Евгений Голубцов, директор по ИТ компании «Ремит», выступая на конференции CNews «Цифровые HR-технологии 2024».

Проблема, подтолкнувшая компанию из сферы мясного производства к поиску программного решения, увеличивалась постепенно. Если в 2019 г. текучесть производственного персонала, занятого в «Ремит» на рабочих специальностях, составляла 49% в год, то в 2023 г. этот показатель достиг 75%, заставив компанию набирать по 700 новых сотрудников в течение года.

Первоначальной целью создания цифрового сервиса было снижение текучести кадров на 14%. В результате этот показатель удалось уменьшить на 17% – с 75% до 58%. Команда из семи программистов компании решила эту задачу за семь месяцев.

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Основой для создания HR-модуля стала программа «: ERP Управление предприятием

В будущем компания «Ремит» рассматривает возможность коммерческого распространения модуля «Персонал».

HR-модуль для «1С: ERP»

Основой для создания модуля стала программа «1С: ERP Управление предприятием 2».

Это решение для комплексной автоматизации средних и крупных предприятий ориентировано на производство и в нем нет функций современного HR-менеджмента. Зато, как отмечает Евгений Голубцов, в «1С: ERP Управление предприятием 2» очень хорошо регламентирован учет – все что связано с законодательством. В этой программе есть функция планирования человеческих ресурсов в деятельности предприятия, например, в расчете себестоимости и в расчете производственного планового задания. Кроме того, резервирование человеческих мощностей в этом ПО отражает участие работника в производственном плане и человеческую составляющую в себестоимости. Но в этом решении нет того, что отвечает за подбор персонала, за его адаптацию в рабочих условиях и обучение. Именно эти инструменты анализа человеческих ресурсов и были созданы на базе «1С: ERP Управление предприятием 2».

Задачей разработки стало создание собственного программного продукта, который включал бы в себя HR-функционал и мобильное приложение. Сочетание этих двух составляющих было направлено на достижение целей HR-миссии компании – поддержка активных сотрудников, позиционирование компании как надежного работодателя, а также создание условий для развития и профессионального потенциала сотрудников.

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Фото: презентация Евгения Голубцова, директора по ИТ компании «Ремит»
План по снижению текучести персонала оказался перевыполнен на 3%

Для этого было важно обеспечить с одной стороны – детальную оценку деятельности каждого сотрудника, и с другой – получение мнений и оценок работников по всем сторонам работы компании, чтобы за счет оперативной обратной связи продвигать ценности, важные для заинтересованности персонала в дальнейшей работе на предприятии: стабильность, надежность, уверенность.

Управление кадрами и обратная связь

Программный модуль «Персонал» cостоит из HR-модуля и мобильного приложения.

HR-функционал позволяет анализировать потребности в персонале и оперативно отражать их в появлении новых вакансий, знать среднюю зарплату по каждой должности, отслеживать процесс рекрутинга и рассмотрения кандидатов, подавать заявку на обучение и формировать план обучения, отслеживать адаптацию нового сотрудника на производстве, отмечать конкретные плюсы и минусы каждого работника, при необходимости связываться с сотрудниками через телефоны и мессенджеры и т.п.

В HR-модуль входят разделы «Рекрутинг», «Обучение», «Посещаемость», «Вознаграждения», «Аутсорсинг». «Увольнения», «C&B» (Compensation & Benefits – компенсации и льготы) и «Аналитика». Каждый из них разбит на подразделы. Например, в раздел «Рекрутинг» входят подразделы «Заявка на персонал», «АРМ подбор», «План подбора», «Досье кандидата», «Профиль кандидата», «Расписание собеседований» и «Вакансии на сайте».

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Фото: презентация Евгения Голубцова, директора по ИТ компании «Ремит»
HR-функционал позволяет анализировать все сферы работы с персоналом

В свою очередь, например «АРМ подбор» позволяет увидеть положение дел по каждому кандидату на работу в компании – находится ли он в стадии подготовки медкнижки, думает над принятием решения или уже прошел собеседование и проходит стажировку. В дальнейшем, заглянув в соответствующий раздел можно будет узнать малейшие подробности по поведению конкретного сотрудника на работе, например, знает ли он наизусть имя своего трудового наставника или есть ли у него друзья в бригаде, где он работает.

Контакт с компанией в кармане

Мобильное приложение – часть единой системы «Персонала», с которой контактирует каждый сотрудник компании. Через него работник может узнать всю необходимую ему информацию и дать компании обратную связь.

Например, в приложении можно детально ознакомиться с порядком начисления заработной платы – увидеть конкретные цифры ставки, сдельной или повременной оплаты, оплаты ночных часов работы и начисленных премий. Там же каждый работник может ознакомиться с числом дней отпуска оставшихся у него в этом году, а направленное в электронном виде через мобильное приложение заявление на отпуск сразу попадает на согласование непосредственному начальнику. Также приложение содержит все рабочие инструкции в виде наглядных обучающих материалов.

Через мобильное приложение компания осуществляет сбор идей и предложений работников. В приложении есть свой чат-бот, собирающий все интересующих сотрудников вопросы, от рацпредложений до вопросов по оплате труда. Затем чат-бот, в зависимости от темы вопроса, связывается с функциональными директорами и через приложение сообщает ответ сотруднику.

Периодически в мобильном приложении проводятся опросы, которые позволяют оперативно реагировать на настроение персонала. Темы опросов варьируются от «Вы порекомендуете работу в «Ремит» своему другу?» до оценки питания в корпоративном ресторане на этой неделе или желаемых изменений в комнате отдыха.

В мобильном приложении «Персонала» работают корпоративные видео- и аудиосерверы стриминга, где наряду с полезной информацией звучат объявления о конкурсах, поздравления с праздниками и с днями рождения отдельных сотрудников. Для озвучивания информации компания воспользовалась сервисом озвучивания от «Яндекса».

Вадим Попов

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