В Россию вернулись нелегальные таксисты. Водители бегут от агрегаторов в «серую» зону и ищут пассажиров в Telegram и «Вконтакте». Опрос

Водители такси начали работать «в серую», через социальные сети, чтобы не платить комиссии агрегаторам, а также избавиться от постоянно усиливающегося регуляторного давления государства. Все больше таксистов выбирают работу в серой зоне, а пользователям, привыкшим к заказу такси через приложения агрегаторов, приходится ждать транспорт все дольше.

Подпольная сеть «бомбил»

В России появилась и растет огромными темпами сеть чатов и в групп в социальных сетях, через которые можно вызвать такси, минуя официальные сервисы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитическое агентство «Прессиндекс» и АНО «Цифровые платформы». Возникновение таких групп – это следствие усиливающегося давления на водителей – в числе прочего, 1 сентября 2024 г. им теперь нужно оформлять не только ОСАГО, но и новый полис ОСГОП или обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика. Оформление платное, а отсутствие полиса грозит крупными штрафами.

Стоимость полиса ОСГОП для такси, рассчитанная по установленному Банком России тарифу, будет составлять от 1,3 тыс. до 5,4 тыс. рублей в год в зависимости от индивидуальных рисков перевозчика, указано на сайте Центробанка. Закон об ОСГОП подразумевает возможность ездить без полиса и штрафов за его отсутствие до 31 октября 2024 г. После этого дня наказание за отсутствие полиса ОСГОП будет неотвратимо. Важно отметить также, что полис ОСГОП перевозчикам нужно покупать на каждый автомобиль, который включен в реестр такси.

При этом комиссии агрегаторов тоже никто не отменял – с каждого выполненного заказа часть полученной от пассажира суммы водитель должен вернуть системе, через которую он работает. Некоторые, работая на арендованных машинах, вынуждены платить еще и таксопаркам. Все это и вынуждает их организовывать полулегальные сервисы поиска пассажиров, и для этого используются все доступные в России социальные сети и мессенджеры.

ФАС России Россияне встали перед выбором - переплачивать за легальное такси или сэкономить вдвое и рискнуть здоровьем и жизнью, поехав с нелегальным перевозчиком

Например, в Telegram зарегистрировано уже боле 230 групп и почти 30 чат-ботов для вызова такси, а в соцсети «Вконтакте» к моменту выпуска материала было около 3800 сообществ, в которых можно вызвать машину или организовать совместную поездку.

Дошло до того, что в Telegram теперь орудуют нелегальные агрегаторы, которые тоже берут комиссию с водителей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на службу заказа такси «Максим». В компании открыто подтвердили изданию, что «уже ощущают отток клиентов в нелегальные каналы».

Есть и плюсы, и минусы

Число групп в соцсетях и мессенджерах, позволяющих состыковать водителей с пассажирами, продолжает расти. Для водителей плюсы очевидны – комиссии агрегаторов нет, ОСГОП оформлять не нужно, то есть отпадает целый пласт ограничений и расходов.

Пассажирам пользование такими сервисами тоже приносит выгоду – поездки, в стоимость которых не заложены дополнительные траты водителей, обходятся им значительно дешевле.

Но и те, и другие очень рискуют. Водители не знают, кого они везут, а пассажиры не могут быть до конца уверены, что приехавшая по их вызову машина доставит их до пункта назначения целыми и невредимыми.

Проблема назрела давно

В России уже несколько лет наблюдается огромная нехватка водителей такси, работающих «в белую», и проблема лишь нарастает по мере увеличения требований к ним. В начале сентября 2024 г. CNews писал, что дефицит перевалил за 100 тыс. человек, и что это гарантированно приведет к стремительному росту цен на легальные пассажирские перевозки. По прогнозам «Яндекса», они будут увеличиваться на десятки процентов в год.

Проблему ясно видят и эксперты АНО «Цифровые платформы». 26 сентября 2024 г. гендиректор АНО Арсений Щельцин направил обращение лично премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором была озвучена помощь в поддержке идеи «цифровизации разрешительных процедур в сфере пассажирского такси» содействии в «реализации экспериментальных правовых режимов», пишет «Коммерсант».

Щельцин также подчеркнул, что объем серого рынка такси в интернете стремительно растет и добавил, что этого рынка «пять лет назад еще не было». В аппарате правительства сообщили изданию, что письмо Щельцина им пока не поступало.

Такси – только для богачей

Ситуация с рынком такси создает проблемы явно не только для водителей, но и для пассажиров. Наверняка многим из них, привыкшим к приложениям агрегаторов, будет не очень удобно искать водителей через соцсети и мессенджеры, к тому же им никто не сможет гарантировать безопасность таких поездок.

Также им приходится тратить все больше на поездки на такси. Приведенная «Коммерсантом» статистика Росстата гласит, что по итогам июля 2024 г. поездка на такси в расчете на 1 км подорожала сразу на 26% год к году, составив в среднем 43,11 руб.

При этом таксисты, работающие в обход агрегаторов и таксопарков, берут за извоз в среднем в два раза меньше. Иными словами, россияне, вынужденные жить с официальной годовой инфляцией около 7% и видеть, как дорожает все вокруг, включая общественный транспорт, получают возможность платить за комфортную поездку вдвое меньше.

Причины, по которым нелегальные поездки обходятся настолько дешевле легальных, привел «Коммерсанту» председатель союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев. По его словам, работающим неофициально таксистам не нужно платить агрегаторам до 30% за заказ, а также отпадает возможность выплачивать таксопарку по 2000-3000 руб. на ежедневной основе. Последнее касается только тех, кто водит арендованную машину.

Плохо всем

Постоянное закручивание гаек и попытка государства зарегулировать рынок пассажирских перевозок в итоге ударила по всем. Водители уходят в серую зону, пассажиры идут за ними в естественном желании сэкономить на фоне повсеместного роста цен, агрегаторы теряют работников и клиентов. Но и само государство тоже ощущает на себе последствия происходящего, ведь таксисты, с высокой долей вероятности, не станут отчитываться в налоговую инспекцию о своих заработках.

Как следствие, сокращаются поступления в бюджет России. По подсчетам первого заместителя главы комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева, из-за ухода таксистов в серую зону потери бюджета достигают 30 млрд руб., пишет «Коммерсант».

А водителей, желающих сбросить с себя оковы государства и агрегаторов, явно становится все больше. За последние два года количество ушедших в серую зону водителей выросло «из-за невозможности выполнить все требования для легальной деятельности», отметил Арсений Щельцин.

Или возить людей, или отчитываться

Одна из причин сложившейся ситуации – это вступивший в силу в 2023 г. закон «О такси», из-за которого крупные таксопарки, агрегаторы и совместители-подработчики на собственных автомобилях теперь находятся на одном уровне, сообщил изданию Валерий Корнеев. Но, по его словам, простые водители «не способны выполнить все требования, чтобы попасть в реестр такси и легализоваться» – например, у них, в отличие от крупных такопарков нет возможности ежедневно проходить медосвидетельствование и техосмотр ввиду недостаточного количества соответствующих пунктов.

Все настолько плохо, что 72% водителей такси, работающих легально, уже готовы в любой момент уйти серую зону, если у них перестанет получаться выполнять все действующие требования законодательства. Такие данные приведены в результатах опроса «Цифрового мира», проведенного летом 2024 г.

Сначала сломать, потом попытаться починить

По мнению президента Объединения самозанятых России Игоря Жмакина, которое он озвучил «Коммерсанту», вернуть водителей такси в легальное поле можно путем «встраивания в транспортное законодательство самозанятых водителей, которых сейчас по всей стране насчитывается около 2,5 млн». Он подчеркнул, что регистрацию имеют 650 тыс. таких водителей, а разрешение на работу в такси есть и вовсе лишь у 21 тыс. из них.

Эксперты АНО «Цифровые платформы» считают, что нужно внедрять «цифровые методы контроля за состоянием водителя и автомобиля».

Власти, судя по всему, уже работают в этом направлении – Минэкономики и Минтранс ведут разработку предложений по запуску сервиса «для цифрового обмена транспортными документами в сфере таксомоторных перевозок, включая онлайн-урегулирование споров и убытков в рамках ОСАГО», пишет «Коммерсант» Однако к моменту выхода материала никакой конкретики в этом вопросе не звучало.



