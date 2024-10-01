Россия массово нанимает дешевых программистов из Африки, чтобы сбить высокие зарплаты отечественных ИТ-шников. Опрос

Компании начали нанимать ИТ-специалистов из стран Африки и Азии, мотивируя это тем, что в России острый дефицит местных специалистов. Количество вакансий для разработчиков этих стран растет, а вот средние зарплаты падают, потому что работодатели платят иностранным работникам мало. Они стремятся снизить высокие зарплаты в отрасли.

И экзотика, и экономия

Российские компании начали очень активно искать ИТ-специалистов в странах Африки, пишет РБК со ссылкой на HeadHunter. Количество предназначенных для них вакансий выросло более чем в 10 раз всего за год. Официальная причина – с помощью иностранных программистов фирмы закрывают дефицит кадров, растущий минимум с марта 2022 г., когда отечественные ИТ-специалисты начали массово покидать страну, а некоторые еще и с видом на жительство в Европе.

С одной стороны, цель благая. С другой – компании даже и не думают платить иностранным работникам столько же, сколько российским, предлагая им существенно меньшие зарплаты. «С помощью более дешевых чернокожих программистов компании собираются снизить высокие зарплаты в отрасли», – пишет РБК.

Фото: © valphoto / Фотобанк Фотодженика Африканским программистам можно платить намного меньше, чем российским. Но смогут ли они сравниться с отечественными специалистами по компетенциям?

Наибольший интерес российские работодатели проявляют к специалистам из Зимбабве, Камеруна и Кении. Также они готовы принять в штат жителей некоторых азиатских и европейских государств.

С юга на север

Пока российские ИТ-специалисты берут билеты в один конец за рубеж, в России на их место приходят, в основном, граждане Зимбабве. По данным РБК, количество вакансий для представителей этой страны, открытых российскими компаниями из разных сфер, с 1 января по 31 августа 2024 г. выросло в 17,5 раза год к году. Отметим, что в Зимбабве проживает примерно столько же человек, сколько и в Москве – 14,8 млн и 13,1 млн соответственно.

Специалисты из Камеруна и Кении тоже в цене у российских работодателей, но к ним интерес пока меньше. С начала 2024 г. количество вакансий для них в России выросло в 11 и 10 раз соответственно.

Проживающие в странах Северной Африки ИТ-работники тоже оказались нужны российскому бизнесу. Они с большой охотой принимают на работу граждан Алжира – вакансий для них стало 7,6 раза больше, чем в начале 2024 г.

Также приветствуются жители и других стран Африки. В их числе – Уганда (рост числа вакансий в пять раз), Ливии (в четыре раза), Замбии (почти в два раза).

Для сравнения, в первом полугодии 2023 г. для каждого из африканских государств российские компании публиковали не более 500 вакансий, отметили эксперты РБК.

Но одной лишь Африкой все не ограничиваются. В российском бизнесе также есть вакансии для граждан Албании, притом предложений для них с начала 2024 г. стало втрое больше. В этом же списке Македония (в 2,5 раза) и Пакистан (в 2,4 раза).

Зачем платить больше, если можно платить меньше

Российская ИТ-сфера годами славилась едва ли не самыми высокими зарплатами в стране. Но теперь это уже в прошлом – отныне можно получать намного больше, работая курьером или водителем и даже не зная о том, что такое язык программирования.

Мигранты из Африки, как оказалось, сыграли в этом свою роль. Как пишет РБК, если для африканского программиста возможность работать на российскую компанию – это «хороший социальный лифт, то для российского бизнеса – «возможность снизить "перегретые" зарплаты в отрасли».

Притом экономить компании могут очень серьезно. Издание приводит в пример российского программиста высокого класса – сеньора, который может получать от 700 тыс. руб. в месяц. Это гигантские по меркам подавляющего большинства россиян деньги – для многих из них это годовой доход. Тем временем африканские сеньоры с таким же уровнем знаний готов согласен на зарплату в четыре-пять раз ниже.

Так ли уж все безоблачно

С одной стороны, компании, нанимая ИТ-специалиста из стран Африки, могут существенно сократить свои расходы на зарплаты. С другой, вопрос качества подготовки таких специалистов и уровня их знаний остается открытым.

РБК пишет, что российские ИТ-шники крайне скептически относятся к своим африканским конкурентам. По словам пожелавшего остаться анонимным специалиста по data science в неназванной российской госкорпорации, «уровень у африканских айтишников ниже, чем у россиян». «Скорее всего, интерес к таким специалистам сейчас проявляют небольшие студии разработки, занимающиеся аутсорсом, и стартапы», – добавил он.

Собеседник РБК привел личный пример работы с африканскими программистами. «Американский стартап нанял камерунцев, чтобы они выполнили для их сайта некоторые рутинные задачи. Им было лень все делать самим, и они часть задач переделегировали мне. Это были самоучки, у них не было профильного образования, они не закончили даже никаких курсов. По уровню это были «джуниоры» и «миддлы». «Сеньоров» среди африканцев почти нет. То есть они способны повторять какие-то практики, но у них нет глубокого понимания той области разработки, где они заняты», – сказал он

В Африке программисты, как правило работают на фрилансе. «Жизнь там недорогая. Поэтому работа на проекты из первого мира позволяет им получать хорошие деньги, если они даже не блещут знаниями. Именно такие программисты поедут и в Россию», – подытожил собеседник РБК в одной из российских госкорпораций.

Не только программисты

Дефицит кадров – это общая проблема для всей российской экономики, а не только для ИТ-сферы. Заткнуть пробелы в штатном расписании африканскими специалистами пытаются компании из самых разных сфер деятельности.

Например, согласно статистике HeadHunter, в настоящее время в России открыто 1400 вакансий для африканских ИТ-специалистов, 1100 – для административного персонала и 900 – для специалистов в сфере маркетинга. Но на первом месте сфера продаж – она зазывает 4600 специалистов из африканских государств.

Сфера логистики в России открыла для африканцев около 800 вакансий. В то же время нанимать жителей Африки на рабочие специальности, а также на работу, связанную со строительством, образованием, кадрами и недвижимостью компании не спешат – доступно от 500 до 700 вакансий в зависимости от области.