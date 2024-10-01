Сгорел крупный завод комплектующих для iPhone. Есть пострадавшие. Производство остановлено на неопределенный срок

Пожар на производстве корпусов для iPhone

Работа одного из предприятий компании Tata Electronics, выпускающее компоненты смартфона Apple iPhone, приостановлено на неопределенный срок в результате сильного пожара.

По сообщению Reuters, огонь вспыхнул на предприятии Tata на юге Индии, в штате Тамилнад ранним утром в субботу, 28 сентября 2024 г. В результате инцидента пострадали 10 сотрудников фабрики. Они получили незначительные травмы.

Издание MoneyControl пишет, что огонь возник в цеху окраски аксессуаров для смартфонов фабрики Tata в пригороде Хорсу около 5:30 утра по местному времени. Густой дым окутал территорию предприятия, среди его работников и жителей близлежащих районов возникла паника. Спустя некоторое время на место инцидента прибыло семь пожарных расчетов, которые приступили к эвакуации персонала с территории предприятия.

Издание MoneyControl Пожар возник на территории производственного комплекса Tata

Индийские чиновники, посетившие место пожара, рассказали о состоянии инфраструктуры предприятия после инцидента. По их словам, производственный комплекс находился на грани обрушения, его крыша была готова обвалиться – это не позволяло кому-либо попасть внутрь.

Причина возгорания устанавливается. Пожарный транспорт по состоянию на понедельник оставался на территории предприятия на случай повторного возгорания или задымления в результате разбора завалов.

Apple никак не прокомментировала инцидент. В Tata заявили о проведении расследования, которое должно помочь установить причину возникновения пожара.

Чем занимается Tata

Предприятие Tata в Тамилнаде занимается производством ряда комплектующих для iPhone, в частности, задних крышек корпуса смартфонов Apple. Кроме того, в соседнем со сгоревшим здании комплекса планировалось развернуть сборочный конвейер iPhone. Свою работу он должен был начать до конца 2024 г. Теперь запуск дополнительной производственной линии оказался под угрозой срыва.

Unsplash - Medhat Dawoud Планы по запуску еще одной площадки Apple по сборке iPhone в Индии оказались под угрозой срыва

Tata Electronics входит в индийский промышленный конгломерат Tata Group и наравне с тайваньской Foxconn является одним из крупнейших поставщиков Apple в Индии.

В начале 2024 г. CNews писал о том, что Tata Group совместно с Nvidia работает над созданием ИИ-суперкомпьютера на базе суперчипов GH200, который послужит инфраструктурой для запуска ряда облачных сервисов компании.

Трудности экспансии Apple в Индии

На протяжении последних лет Apple постепенно наращивала производство на территории Индии, стремясь снизить зависимость от китайских партнеров и обеспечить устойчивость цепочек поставок. Apple планировала довести численность индийского персонала, работающего на компанию, до 500 тыс. человек до конца 2027 г. Помимо Tata, калифорнийцы также сотрудничают с Foxconn и Pegatron, которые тоже ведут деятельность в Индии.

Запоздалый, по оценке Financial Times, реализация стратегии диверсификации цепочек поставок, которая предусматривает перераспределение производственных ресурсов в пользу Индии, продвигается не так гладко, как того хотелось бы Apple.

К примеру, в 2023 г. Financial Times писала, что качество производимой на предприятиях партнеров Apple изделий оставляет желать лучшего. Так, 50% выпускаемых на заводе Tata в Хосуре (Тамилнад) компонентов iPhone 15 имели дефекты и не годились для использования в дальнейшей сборке смартфонов силами Foxconn. При этом Apple была подставлена задача достижения показателя брака в 0%.

По оценке специалистов консалтинговой компании Bain, индийский бизнес и власти не проявляют рвения и не демонстрируют большого стремление заполучить контракты с Apple. В Китае ситуация была ровно противоположной – поставщики и чиновники правительства во что бы то ни стало стремились добиться заказов на iPhone, а местные специалисты решали отдельные проблемы, на которые, по оценке Apple, должны были уйти недели, всего за один вечер. По словам источника Financial Times, принимающего непосредственное участие в деятельности Apple на территории Индии, экспансию «яблочных» сдерживают проблемы в логистике и инфраструктуре, присущие этой южноазиатской стране.

Партнерам Apple по выпуску iPhone приходилось страдать от огня не только в Индии. В 2016 г. на заводе Foxconn (Hon Hai Precision Industry), расположенном около города Чжэнчжоу в Китае произошло возгорание. Его очагом стал вентилятор в центральной системе вентиляции и кондиционирования. В 2011 г. на этом же предприятии произошел взрыв, унесший жизни троих рабочих. Его причиной назвали скопление взрывоопасной металлической пыли в вентиляционной системе цеха. В результате инцидента Apple потеряла более 500 тыс. планшетов iPad 2.