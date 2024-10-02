Для финансирования «Экономики данных» в России введут сбор с рекламы в интернете

В России могут ввести новый сбор за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете и увеличить ставку обязательного неналогового платежа операторов связи. Собираемые в таком случае средства Правительство планирует направить на реализацию нацпроекта «Экономика данных». Новый налог на рекламу может привести к росту цен не только на продвижение в интернет, но и на все рекламируемые товары и услуги.



Источник дофинансирования нацпроектов

Из положений проекта федерального бюджета на 2025–2027 гг., который Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы в конце сентября 2024 г., следует, что на дофинансирование национальных проектов могут быть направлены деньги, полученные от введения дополнительных сборов с бизнеса, выяснил «Коммерсант».

Так, на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», могут пойти средства, собранные в случае введения нового сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете, а также, если будет увеличена ставка обязательного неналогового платежа операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания.

О разработке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г., Президент России Владимир Путин объявил, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию в феврале 2024 г.

Потенциал влияния

Инициатива с введением сбора за интернет-рекламу приведет к вынужденному росту цен на нее, сказали изданию в «Яндексе». А это, в свою очередь, вынудит рекламодателей повышать цены на свои товары и услуги, чтобы компенсировать дополнительные расходы.

© DikiYaqua / Фотобанк Фотодженика На финансирование нацпроектов будут направлены бюджетные и внебюджетные средства

«Интернет-игроки заведомо оказываются в невыгодном положении», — добавили представители «Яндекса». По словам генерального директора рекламной группы Kokoc Group Александра Шокурова, пока не понятно, как система будет работать, но введение дополнительных сборов может ударить по всей отрасли.

«Существенно растут издержки, падает маржа от крупнейших рекламных площадок, все это на фоне снижающейся покупательной способности», — сказал Шокуров и отметил, что расходы группы только на соблюдение закона о маркировке достигают около 200 млн руб. в год. (закон о создании единого реестра для сбора и хранение информации об интернет-рекламе в Рунете).

Что касается возможного повышения ставки обязательного неналогового платежа операторов связи, оно больше скажется на региональных операторах, у которых «меньше запас прочности», считает президент ассоциации «Ростелесеть» (объединяет более 200 региональных операторов связи) Олег Грищенко.

Не экономить на «Экономике данных»

В сентябре 2024 г. из выступления на Восточном экономическом форуме заместителя председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко стало известно что на реализацию проекта «Экономика данных» будет потрачено 2,3 трлн руб., тогда как ранее озвучивалась сумма в 1,5 трлн руб.

Из федерального бюджета поступят 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. планируется найти во внебюджетных источниках.

Как отметил Григоренко, структура проекта состоит из трех направлений, каждое из них разбито на категории, внутри которых необходимо приложить усилия не только государству, но и отрасли.