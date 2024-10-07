«Экономике данных» определили бюджет и приоритеты на три года

Согласование нацпроекта «Экономика данных» перешло на завершающую стадию. Ему уже определи финансирование в размере 457 млрд руб. на ближайшие три года. Самые большие суммы — 205 млрд и 72,7 млрд — выделят на «Цифровое государственное управление» и на «Инфраструктуру доступа к интернету».



Бюджет и приоритеты нацпроекта

Ключевые приоритеты и финансирование нацпроекта «Экономика данных» определены. Министр цифрового развития Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информационной политике заявил, что согласование проекта, который придет на смену «Цифровой экономике» в 2025 г., находится в завершающей стадии, пишут «Ведомости».

На федеральный проект «Цифровое государственное управление» в рамках «Экономики данных» будет направлено 205 млрд. Еще 72,7 млрд руб. потратят на проект «Инфраструктура доступа к интернету», 54,66 млрд руб. — на «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы», 34,25 млрд руб. — на «Искусственный интеллект».

Интернет в приоритете

Отдельно в своем выступлении Шадаев остановился на федеральном проекте «Инфраструктура доступа к интернету», двумя главными задачи которого он назвал обеспечение льготного кредитования производства космических аппаратов для российской низкоорбитальной группировки доступа в интернет и собственно пуски этих аппаратов, выведение их на орбиту.

Дина Орлова from Pixabay На нацпроект «Экономика данных» в ближайшие три года выделят 457 млрд руб.

По словам Шадаева, всего к 2027 г. на низких орбитах будет функционировать группировка из 292 аппаратов с доступом через нее к различным сервисам «на территории всего земного шара».

«Это позволит нам полностью закрыть вопрос обеспечения скоростного и, самое главное, дешевого интернета во всех уголках нашей страны и, самое главное, что обеспечит решение вопроса доступности интернета на подвижных объектах. Это прежде всего железная дорога, самолеты и автомобильные дороги, там, где есть проблемы с прокладкой оптики», — сказал министр.

В апреле 2024 г. Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по реализации его февральского послания Федеральному Собранию. Среди них было «создание спутникового формирования для развития высокоскоростного интернета в России». Над созданием сервиса широкополосной передачи данных с глобальным покрытием на базе собственной низкоорбитальной спутниковой группировки, в том числе с использованием протокола стандарта 5G NTN, работает «Бюро 1440» (дочерняя компания «ИКС Холдинга»). В мае 2024 г. CNews писал о старте ее второй экспериментальной миссии «Рассвет-2» и запуске в космос трех низкоорбитальных космических аппаратов следующего поколения.

Финансирование «Экономики данных»

В сентябре 2024 г. из выступления на Восточном экономическом форуме заместителя председателя правительства и руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко стало известно что на реализацию проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» будет потрачено 2,3 трлн руб., тогда как ранее озвучивалась сумма в 1,5 трлн руб. Из федерального бюджета на реализацию проекта поступят 996,5 млрд руб., и еще 1,3 трлн руб. планируется найти во внебюджетных источниках.

Из положений проекта федерального бюджета на 2025–2027 гг., который Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы в конце сентября 2024 г., следует, что на дофинансирование национальных проектов могут быть направлены деньги, полученные от введения дополнительных сборов с бизнеса.

Так, на реализацию проекта «Экономика данных», могут пойти средства, собранные в случае введения нового сбора за «распространение рекламы и услуг продвижения» в интернете, а также, если будет увеличена ставка обязательного неналогового платежа операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания.