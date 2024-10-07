Глава Nvidia накопил достаточно денег, чтобы лично купить Intel и на сдачу LG Electronics

Состояние главы Nvidia превысило капитлизацию Intel

Личное состояние главного исполнительного директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang) достигло $109,2 млрд и превысило рыночную капитализацию корпорации Intel, которая испытывает серьезные трудности финансового характера.

Intel – один из крупнейших в мире разработчиков и производителей интегральных микросхем. Nvidia является fabless-компанией, то есть собственных производственных мощностей не имеет, поэтому занимается дизайном чипов, а выпуск продукции «в кремнии» доверяет контрактным производителям, таким как тайваньская TSMC. Nvidia и Intel конкурируют друг с другом на рынке графических ускорителей (GPU) как потребительского, так и корпоративного уровня. Причем успехи последней значительно скромнее результатов соперника.

Бум в сфере генеративного искусственного интеллекта, породивший огромный спрос на ИИ-GPU, который оказалась готова удовлетворить Nvidia, сыграл на руку и корпорации, и самому Хуангу, являющемуся ее крупным акционером.

Состояние CEO растет вместе с капитализацией Nvidia

Как отмечает Tom’s Hardware, Хуангу напрямую владеет 75 млн акций Nvidia. Еще 786 млн принадлежащих ему ценных бумаг входят в число активов, находящихся на доверенном управлении различных трастов.

компания Nvidia Глава Nvidia Дженсен Хуанг теперь «стоит» дороже, чем Intel целиком

Хуанг и его коллеги – топ-менеджеры Nvidia с начала 2024 г. понемногу продают принадлежащие им акции. Один только CEO выручил более $700 млн, «обналичив» 6 млн акций Nvidia. Всего же, по информации Bloomberg, высшее руководство американского чипмейкера в 2024 г. заработало $1,8 млрд на продаже 11 млн ценных бумаг компании. Впрочем, в масштабах совокупного количества акций Nvidia, находящихся в обороте, это капля в море, которая составляет всего 0,045%.

С состоянием в более чем $100 млрд Дженсен Хуанг совершил мощнейший скачок вверх в списке богатейших людей планеты по версии Forbes (The Real-time Billionaires List), заняв 11 позицию. CEO Nvidia не хватило примерно $13 млрд для того, чтобы обогнать бывшего генерального директора Microsoft Стива Балмера (Steve Ballmer) и замкнуть первую десятку главных миллиардеров мира.

Может ли Хуанг купить Intel?

Как отмечает Tom’s Hardware, пользователи различных социальных сетей в полушутливом тоне побуждают CEO Nvidia к покупке Intel. Финансовых инструментов для того, чтобы провернуть такую сделку Хуангу вполне хватило бы. В случае выкупа акций по цене, близкой к рыночной, у него по итогам сделки осталось бы еще около $13 млрд. Для сравнения: рыночная капитализация южнокорейской LG Electronics составляет $13,15 млрд.

Однако несмотря на наличие финансовых возможностей, сделка по приобретению главного производители x86-чипов Дженсеном Хуангом или корпорацией Nvidia представляется маловероятной. Во-первых, ни Nvidia как организация, ни ее гендиректор как физическое лицо заинтересованности в Intel не демонстрировали, в отличие от, например, Qualcomm, которая в конце сентября 2024 г. публично заявила о желании купить корпорацию целиком, со всеми ее нынешними активами.

Во-вторых, сделка подобного характера и масштаба наверняка привлекла бы пристальное внимание антимонопольных регуляторов по всему миру и вряд ли была бы одобрена. В пользу такого хода развития событий свидетельствует предыдущий опыт Nvidia, которая в 2020 г. попыталась купить британского чимпейкера ARM за $40 млрд, но планируемая сделка получила негативную оценку антимонопольщиков, правительств отдельных стран, в частности, Великобритании, а также ИТ-гигантов в лице Google, Amazon, Microsoft и Intel. В результате в 2022 г. от приобретения ARM американской корпорации пришлось отказаться.

Взлеты и падения Nvidia

Капитализация Nvidia и других компаний, прямо или косвенно связанных с технологиями ИИ, демонстрирует колебания значительной амплитуды по крайней мере с 2023 г.

Резкое увеличение популярности генеративного искусственного интеллекта спровоцировало рост индекса Nasdaq 100 на 70% за счет резкого взлета уровня капитализации таких ИТ-гигантов как Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet и Amazon, сделавшего их крупнейшими публичными компаниями мира.

20 июня американский Nvidia на короткое время стала самой дорогой публичной компанией мира, обогнав Microsoft, с капитализацией на уровне $3,46 трлн.

Уже к 24 июня акции Nvidia упали на 13% к пиковому значению, в результате чего компания потеряла в стоимости рекордные на тот момент $430 млрд, откатившись обратно – ниже трехтриллионной отметки.

В начале сентября Nvidia установила новый биржевой антирекорд – ценные бумаги чипмейкера всего за один день потеряли в цене 9,5%, что в деньгах составило колоссальные $279 млрд. В числе причин, по которым капитализация главного производителя ИИ-ускорителей в мире, могла начать сокращение ударными темпами – утрата инвесторами веры в окупаемость технологий ИИ в обозримой перспективе, все более пристальное внимание к Nvidia, занимающей доминирующее положение на рынке, со стороны антимонопольных регуляторов США и задержка с выводом на рынок новейших GPU Blackwell.

Intel идет ко дну

2024 г. для Intel и ее акционеров пока проходит, мягко говоря, не слишком удачно. Котировки ценных бумаг компании обвалились с рекордных $50 за акцию в конце 2023 г. до нынешних $22,5 – почти вдвое. Этому не в последнюю очередь способствовал провальный в плане финансовых показателей II квартал, после публикации которых Intel едва ли не моментально потеряла в капитализации почти $39 млрд.

По итогам II квартала 2024 г. Intel отчиталась о выручке в размере $12,8 млрд. Это это на 1% меньше, нежели годом ранее, и меньше спрогнозированных аналитиков $12,94 млрд. От чистой прибыли около $1,5 млрд, которую Intel показала во II квартале 2023 г., не осталось и следа – отчетный период она завершила с огромным убытком в $1,61 млрд. Для нее это почти рекорд – за последние годы печальнее дела у нее обстояли лишь в I квартале 2023 г., когда размер чистого убытка достиг $2,8 млрд. Это худший результат компании за всю ее историю.

За публикацией не внушающих оптимизма финансовых показателей последовали реструктуризация бизнеса и сопутствующее ей сокращение штата. Всего Intel планирует уволить 15 тыс., или 15% от общей численности сотрудников.