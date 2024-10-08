У россиян стали выманивать деньги по телефону и через интернет с помощью поддельных приказов ФСБ

Министерство внутренних дел (МВД) России выявило факты мошенничества с использованием поддельных приказов от Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Для правдоподобности в такой схеме могут использоваться дипфейки, копирующие голос или изображение, подменные телефонные номера и поддельные документы, предупредили в управлении.

Новая схема мошенничества

В России выявили случай мошенничества с использованием поддельных приказов ФСБ. Об этом в начале октября 2024 г. сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники в Санкт-Петербурге использовали поддельные приказы ФСБ. Чаще всего жертве поступает звонок или сообщение от имени руководителя с предупреждением, что с жертвой свяжется куратор от силовиков или представитель вышестоящей компании, головного офиса», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Фотобанк Фотодженика - Grigorenko Мошенники стали использовать схемы с использованием поддельных приказов ФСБ

По данным правоохранительных органов, при этом для правдоподобности злоумышленники используют созданные нейронными сетями дипфейки, которые копируют голос или изображение, а также подменные телефонные номера и поддельные документы. В процессе разговора они указывают на большую важность задачи, срочность, абсолютную секретность или большие риски для компании.

Как отмечается в сообщении, сотрудники вводятся в стрессовую ситуацию и перестают критически мыслить, после чего отдают мошенникам деньги или раскрывают важную для организации информацию.

Статистика

С 2022 по август 2024 г. в России произошло около 1,5 млн киберпреступлений, а за последние три года мошенники похитили у россиян и вывели за границу более 350 млрд руб. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов.

Со слов Филиппова, представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд руб. за один год, но это с учетом латентной преступности, поэтому она может быть выше. Это прогнозная цифра. Филиппова уточнил, что официально зарегистрировано 350 млрд руб., и это государственная статистика.

По данным МВД, за семь месяцев 2024 г. ущерб от ИТ-преступлений в России составил 99 млрд руб., а за весь 2023 г. – 156 млрд руб. С начала 2024 г. зарегистрировано 577 тыс. ИТ-преступлений, из них 437 тыс. – это мошенничество и хищения. По данным Центрального Банка (ЦБ), мошенники похитили у россиян в 2023 г. 15,8 млрд руб., а в I квартале 2024 г. – 4,3 млрд руб. В МВД отметили, что преступления в сфере ИТ составляют больше 30% от общего количества.

Противодействие мошенническим практикам

Для хищения денег у граждан злоумышленники используют изощренные сценарии обмана, которые регулярно совершенствуют. Схемы финансового мошенничества выглядят очень правдоподобно. Преступники обычно используют обсуждаемые новости или события, запугивают или, наоборот, обещают внезапную выгоду. Эксперты выявляют такие схемы и публикует их вместе с рекомендациями, как защититься от мошенников.

Не сообщайте никому и никогда паспортные данные и финансовые сведения: данные карты и ее владельца, трехзначный код с обратной стороны карты или SMS-код. Сотрудники банков и государственных структур никогда не запрашивают такую информацию. Не публикуйте ее в социальных сетях, на форумах и каких-либо сайтах в интернете, а также не храните данные карт и PIN-коды на компьютере или в смартфоне.

В случае если с неизвестного номера звонит сотрудник ЦБ, правоохранительных органов, государственной организации или банка с сомнительным предложением. Например, сообщением о попытке оформления кредита или подозрительной операции от вашего имени, обещанием высокого дохода по вкладу, предложением перевести средства на специальный счет и т.п. Мошенники также звонят по телефону и запугивают своих жертв требуя быстрых действий с финансами, пользователю необходимо положить трубку. Если подозреваете, что вам звонит мошенник, позвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне карты или на его сайте, или в контакт-центр ведомства, сотрудником которого представлялся звонящий.

Не совершайте каких-либо действий по счету, если вам звонят из ЦБ с просьбой или требованием о переводе денег, в том числе на защищенный или специальный счет, или с предложением об оформлении кредита. ЦБ не открывает счета и не работает с гражданами.

Эксперты по информационной безопасности (ИБ) рекомендуют по возможности установить антивирус на все устройства и обновлять его.

Совершайте покупки в интернете только на проверенных сайтах. Заведите специальную карту для онлайн-покупок или виртуальную и пополняйте ее ровно на ту сумму, которая нужна для оплаты. При совершении покупок обращайте внимание на наличие в строке браузера рядом с названием сайта значка безопасного соединения, он выглядит как замочек.

Никогда не вводите личные и финансовые данные на сомнительных сайтах и не переходите по ссылкам из подозрительных писем, которые предлагают, например, пройти опрос, получить какую-либо выплату и тому подобное. Официальные сайты финансовых организаций в поисковых системах помечены цветным кружком с галочкой.

В июле этого года в России вступил в силу закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных ЦБ о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.