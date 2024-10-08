На выставке в Москве покажут российские разработки в сфере вычислительной техники
26-28 ноября в «Крокус Экспо» в Москве пройдет Третья Международная выставка-форум «Электроника России». Мероприятие ориентировано на продвижение отечественного производства радиоэлектронной продукции и соберет на своей площадке производителей, поставщиков, отраслевых регуляторов, покупателей и специалистов всех уровней для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и налаживания торговых отношений.
Новые тренды
В этом году в выставке примут участие более 150 участников. В их числе крупнейшие компании радиоэлектронной промышленности — «Глобал инжиниринг», «Диагностика-М», «Концерн Гудвин», «Санкт-Петербургский центр „ЭЛМА“», Fplus, Холдинг Т1 и другие. Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России.
«Наибольший рост участников наблюдается в сегменте электронных компонентов, в том числе оборудования и материалов для их производства. Это отражает текущие тенденции в отрасли, где идет активное развитие технологий и увеличение спроса на высококачественную вычислительную технику. Российские инженеры и производители начали больше ориентироваться на импортозамещение, что требует активного предложения отечественных компонентов», — рассказала директор Международной выставки-форума «Электроника России» Евгения Чаплыгина.
Новым трендом в области электроники, также отразившимся на составе участников выставки, стала рост сегмента отечественной вычислительной техники. Спрос на нее с начала года, по данным MAED, удвоился. Россияне активно интересуются российскими ноутбуками, компьютерами и смартфонами. В первую очередь это связано с уходом из страны ряда иностранных брендов, привычных для потребителя.
Среди компаний, которые будут представлять раздел «Вычислительная техника» на выставке, фигурируют ГК «Билтех», «Рикор Электроникс», Fplus, «Макро ЕМС», «Комус», «Макс групп», «НОВО», «Мастер-Ключ» и другие. Сегодня они активно развивают линейки своей продукции, которые обещают показать на стендах.
«Российские производители активно реагируют на изменяющийся спрос и приспосабливаются к потребностям рынка, предоставляя конкурентоспособные альтернативы. Такой фокус на отечественную продукцию проявляется не только в количественном росте участников, но и в качестве представляемых технологий, что, безусловно, повышает интерес со стороны посетителей», — подчеркнула Евгения Чаплыгина.
В фокусе — технологический суверенитет
При производстве вычислительной техники очень важна грамотная кооперация между ее производителями и разработчиками электронной компонентной базы. Этот вопрос будет обсуждаться в рамках деловой программы выставки. Организатором дискуссии на данную тему выступит официальный партнер выставки консорциум «Базис».
Также в рамках мероприятия при активном участии представителей исполнительной власти и ключевых игроков рынка пройдет Межотраслевой форум, который откроется пленарным заседанием на тему «Электроника в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации».
Официальный партнер выставки АКРП - Консорциум дизайн-центров проведет ряд кооперационных сессий для развития спроса на отечественную электронную компонентную базу в сегментах «Автоэлектроника», «Измерительные приборы», «Датчики». В рамках программы также состоятся дискуссии по тематике развития балльной системы, новых бизнес-моделей для отрасли, подходов к принципиальному росту объема сбыта продукции активно развивающихся производств.
Кроме того, для участников будут проведены презентации различных каталогов, в том числе каталогов российских модулей и датчиков, разработанных для гражданского рынка.
«Электроника России» — это не только витрина новинок отечественной радиоэлектроники, но и место, где участники могут установить новые деловые контакты и найти возможности для стратегического партнерства. Мы даем возможность каждой отечественной компании почувствовать гордость за свои достижения и достижения коллег на пути возрождения российской электронной промышленности», — заключает Евгения Чаплыгина.
Получить билет и пройти регистрацию на выставку «Электроника России» можно на официальном сайте мероприятия.■ erid:LjN8KPZMsРекламодатель: ООО «МВК»ИНН/ОГРН: 7725558003 /1057749681681Сайт: https://rus-elektronika.ru/ru-RU/