После изгнания из США «Лаборатория Касперского» закрывает офис в Великобритании. Без работы останутся десятки человек.

«Лаборатория Касперского» решила закрыть свой офис в Лондоне и уволить всех его сотрудников. Это около 50 человек. Ранее в 2024 г. компания была вынуждена покинуть рынок США – власти страны запретили распространение и использование ее продуктов. В Британии она уже тоже сталкивалась с гонениями.

Уйти или все же остаться

«Лаборатория Касперского» решила сократить свое присутствие на европейском рынке. По информации портала TechCrunch, она закроет свой офис в Лондоне (Великобритания) и уволит всех его сотрудников.

Как сообщил порталу представитель «Лаборатории Касперского» Франческо Тиус (Francesco Tius), компания намерена «переориентировать свой бизнес в стране на партнерский канал» (reorienting its business in the country toward the partner channel).

Точное количество сотрудников лондонского офиса «Касперского» моменту выхода материала не раскрывалось. TechCrunch пишет, что их около 50.

Официальный комментарий

По словам Франческо Тиуса, закрытие офиса в Лондоне, увольнение его сотрудников и передача бизнеса в Британии партнерам позволит «Лаборатории Касперского» «более эффективно использовать имеющиеся бизнес-возможности на рынке Великобритании, укрепляя общее процветание бизнеса». «Наши клиенты и партнеры в Великобритании сохранят полный доступ к европейской команде компании и ее сильной и хорошо налаженной партнерской сети, через которую мы продолжим распространять ведущие в отрасли продукты и услуги кибербезопасности Kaspersky», – сказал TechCrunch Тиус.

Череда неудач на Западе

Закрытие лондонского офиса и увольнение его сотрудников – продолжение черной полосы «Лаборатории Касперского» в странах Запада. Компанию в течение многих лет обвиняют в тесных связях с российскими властями, а та, в свою очередь, все это отрицает. Постепенно ее начали «выдавливать» с западного рынка – началось все с запрета на использование ее ПО в госсекторе США и дошло до того, что летом 2024 г. ее полностью «отменили» в этой стране.

CNews писал, что власти США запретили не только распространение продукции «Лаборатории Касперского» в стране, но и ее использование, в том числе на компьютерах обычных пользователей. В ответ на это компания покинула американский рынок, уволила весь местный персонал, после чего подарила американским клиентам полгода бесплатной подписки, а затем отдала их в ведение американской ИБ-компании Pango Group.

Финалом этой истории стало внезапное исчезновение антивируса «Касперского» с компьютеров американцев. Его автоматически заменил никому неизвестный антивирус с идентичной стоимостью подписки.

Также в начале октября 2024 г. ПО «Лаборатории Касперского» было без предупреждения удалено из американского магазина приложений Google Play.

Все было ожидаемо

Сворачивание бизнеса «Лаборатории Касперского» в Великобритании, выразившееся в закрытии лондонского офиса, по всей видимости, было лишь вопросом времени. Как и в США, в Британии местные власти тоже уже на протяжении нескольких лет мешают компании работать.

Для примера, у конце 2017 г. все продукты «Касперского» попали под запрет на использование в государственных учреждениях Великобритании. CNews писал, что это стало следствием подозрений в шпионаже в пользу Федеральной службы безопасности России (ФСБ), которые пали на «Лабораторию Касперского» в тот период.

Соответствующие опасения высказали британские спецслужбы. Следует добавить также, что Британия входит в топ-3 западных стран по количеству санкций, введенных против России за последние два с половиной года. Она удерживает второе место уступая лишь США, и в обоих этих государствах «Лаборатория Касперского» больше не присутствует.