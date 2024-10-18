Китайский онлайн-магазин Poizon пошел войной на российского тезку. Россиянам грозит изъятие домена, миллионные штрафы и уголовка

Управляющая китайским маркетплейсом Poizon компания Shanghai Shizhuang Information Technology подала в суд на фирму с таким же названием в России - «Пойзон». В случае победы китайский маркетплейс может потребовать с ответчика компенсацию в размере до 5 млн руб. В случае если китайская компания сможет доказать убытки, это грозит российским ответчикам изъятием домена, административной или уголовной ответственностью.

Поддельный маркетплейс

Управляющий китайским маркетплейсом Poizon подал иск в суд по интеллектуальным правам на российскую компанию «Пойзон», обвиняя ее в недобросовестной конкуренции. Об этом в середине октября 2024 г. пишет Shoppers.media.

Shanghai Shizhuang Information Technology (управляющая компания китайского маркетплейса Poizon) попытается в суде признать недобросовестной конкуренцией регистрацию в России товарных знаков Poizon и «Пойзон» российским ООО «Пойзон». В связи с тем, что китайское руководство обнаружило мобильное приложение и сайт с таким же, как у них названием и торгующее такими же марками одежды и обуви.

Коммерческий директор Brandmonitor Кирилл Кириллов считает, что шансы доказать недобросовестную конкуренцию у истца есть в том числе, если Shanghai Shizhuang Information Technology в суде представит социологические исследования, которые могут показать, что потребители ассоциируют данный торговый знак с китайским маркетплейсом Poizon. Если китайской компании удастся доказать, что действия российской «Пойзон» по регистрации товарного знака недобросовестные, она сможет в судебном порядке добиться аннулирования лицензии и изъятия домена. Кириллов же добавил, что в случае победы китайский маркетплейс может потребовать с ответчика компенсацию в размере до 5 млн руб., но, если будет детальная калькуляция по конкретному перечню товаров, суммы будут значительно больше.

Facebook - Poizon Управляющая компания китайским маркетплейсом подала в суд на своего российского двойника

Опрошенные изданием Shoppers.media юристы отметили, что российский «Пойзон» воспользовался тем, что китайский Poizon не зарегистрировал свои товарные знаки в России. По словам адвоката Orchards Анастасии Сивицкой, регистрируя товарные марки, используемые китайской компанией, ООО «Пойзон» воспользовалось тем, что те не зарегистрировали их в России. Сивицкая добавила, что китайской Poizon в суде нужно будет доказать, что она работает на одном рынке с «Пойзон», но поскольку она не работает на российском рынке напрямую, сделать это будет сложно. В случае если китайская компания сможет доказать убытки, это грозит российским ответчикам административной или уголовной ответственностью.

ООО «Пойзон» зарегистрировано в июле 2022 г., по данным Единого государственного реестро юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ее единственный владелец — китайский гражданин Цай Цзиньшуй (Cai Jinshui). В 2023 г. выручка компании составила 11,1 млн руб., чистая прибыль — 865 тыс. руб., согласно данным «СПАРК-Интерфакса». Роспатент зарегистрировал по заявке ООО «Пойзон» два товарных знака в декабре 2023 г., а также по 35-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включающему торговлю через интернет.

По информации Shoppers.media, управляющая компания китайского маркетплейса зарегистрировала международную торговую марку Poizon по Мадридскому соглашению в июне 2023 г. В России ей предоставлена охрана по 42-му классу МКТУ.

У компании ООО «Пойзон» есть приложение и сайт Poizon (указано, что он работает в тестовом режиме), на котором продаются одежда и обувь Nike, Adidas, New Balance и других брендов. Эти же марки представлены на китайском маркетплейсе Poizon.

В декабре 2023 г. Shanghai Shizhuang Information Technology подавала возражение в Роспатент и отмечала, что товарный знак, зарегистрированный российской компанией, отображает название уникальной торговой площадки Poizon и полностью воспроизводит ее товарный знак и оригинальный логотип компании. Коллегия Роспатента отклонила возражение. Shanghai Shizhuang Information Technology оспаривает решение в суде, иск к Роспатенту подан 8 октября этого года, а судебное заседание назначили на 2 декабря.

В ООО «Пойзон» заявили, что компания - «официальный вендор бренда Poizon на территории России».



Китайский маркетплейс Poizon

Соперничество в цифровом ландшафте в последнее время усилилось. Китайские гиганты электронной коммерции и платформы социальных сетей диверсифицируют свои бизнес-модели, чтобы оптимизировать потоки доходов, а некоторые ранние последователи в секторе роскоши расширили свое присутствие за пределы WeChat, Weibo и Tmall. Новые платформы являются частью этого процесса и в частности, большим потенциалом обладает Poizon - крупнейшее в Китае онлайн-сообщество любителей уличной одежды.

Poizon - это полноценный модный маркетплейс, где продаются подлинные кроссовки, одежда, сумки, часы и аксессуары от дизайнерских брендов и люксовых марок, а также произведения искусства. До этого Poizon начинал как сообщество по обмену контентом с акцентом на уличную одежду, когда был основан в 2015 г. Два года спустя платформа вышла на рынок электронной коммерции и запустила специальную аутентификацию. Именно этот путь позволил создать уникальную бизнес-модель. Основанная на двух столпах, сообществе и покупках, бизнес модель позволяет создать четкий и эффективный замкнутый цикл в виде «контент - коммерция».

Каждый заказ, сделанный на китайском маркетплейсе Poizon, должен пройти процесс проверки и контроля качества. Это означает, что продавец должен отправить товар профессиональным аутентификаторам платформы. Ведь товары, прошедшие этот процесс, поставляются в фирменной упаковке Poizon, включающей эксклюзивный сертификат подлинности, устойчивую к вскрытию кабельную стяжку и индивидуальную упаковку. Кроме того, Poizon обладает самой большой в мире библиотекой дополненной реальности (AR)-моделей обуви. По данным Poizon, функцией «AR-примерить» ежедневно пользуются 30% покупателей. С помощью камеры телефона покупатели могут интуитивно почувствовать размер детали или вещи.

Ориентируясь на молодое поколение, Poizon доступен только в мобильных приложениях. Пользователям предлагается сделать заказ на месте, используя ссылки на покупку в сообщениях, а после получения продукции они могут поделиться своими впечатлениями и вдохновением для создания стиля. Это помогает накапливать капитал бренда и создавать лояльные сообщества.

По информации Jing Daily, представители поколения Z (поколения людей, родившихся примерно с 1997 по 2012 гг.) составляют почти 90% пользователей Poizon. По сравнению со старшими поколениями, эта демографическая группа, как правило, лучше образована, имеет более широкий кругозор и больше интересуется качеством. Помимо стремления к новизне, их мотивирует перспектива сообщества, и им нравится делиться своими продуктами и мыслями с единомышленниками. Учитывая все это, Poizon создал не только место для онлайн-покупок, но и виртуальное пространство, в котором устанавливаются эмоциональные связи с другими людьми.

Более того, бренды, запущенные на Poizon, отличаются от конкурентов эффективностью. В отличие от других платформ социальных сетей и сайтов электронной коммерции, Poizon берет на себя ежедневные операции, которые обычно поручаются сторонним агентствам. Для продавцов брендов не взимается регистрационный сбор - высокая плата на таких торговых площадках, как Tmall, а все маркетинговые и рекламные ресурсы предоставляются бесплатно.

Благодаря этому в настоящее время с платформой сотрудничают более 10 мировых брендов, таких как Kering Eyewear, Coach и Zenith. Coach объявил о сотрудничестве в мае 2021 г., продавая сумки, кожаные изделия и аксессуары, одновременно предлагая свой ассортимент как в приложении, так и в собственных магазинах. Американский бренд доступной роскоши также выпустил лимитированные серии товаров в приложении до их официального запуска. Тем временем в июле 2021 г. принадлежащая LVMH компания ZENITH представила эксклюзивный набор часов в Poizon.

Пока что большинство товаров, доступных на китайском маркетплейсе Poizon, это товары для перепродажи. Это привело к колебаниям цен и сомнениям в подлинности, несмотря на предоставляемую услугу проверки. Однако ценность перепродажи предметов роскоши может укрепить капитал бренда, что доказали такие легендарные коллаборации, как Louis Vuitton x Supreme и Dior x Air Jordan.

Издание Jing Daily отмечает и тот факт, что учитывая молодую пользовательскую базу платформы Poizon и ее возможности по перепродаже, можно говорить о неиспользованных возможностях. Однако, судя по текущему портфолио брендов на рынке, ведущие люксовые марки не решаются заводить официальные аккаунты. Разумным для брендов подходом может стать разовое сотрудничество, что и происходит в настоящее время.