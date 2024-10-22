Oracle не отдает деньги россиянам, которым задолжала. Выплачено менее 6% нужной суммы, и на возврат всего долга надежды мало

Oracle выплатила своим российским кредиторам около 83 млн руб. Это чуть меньше 6% суммы, которую она задолжала. Компанию в России уже обанкротили и теперь хотят отобрать «сверхпремии» у ее бывших топ-менеджеров. Но на возвращение всей суммы долга, вероятнее всего, шансов совсем немного.

С Oracle по нитке

Американский ИТ-гигант Oracle вернул своим российским кредиторам 82,8 млн руб., пишет РБК. Сделать это получилось силами конкурсного управляющего Егора Непомнящих, назначенного после банкротства российского представительства Oracle («Оракл компьютерное оборудование») в августе 2023 г.

Но это лишь малая часть гигантского долга, образовавшегося у Oracle в России. Кредиторы требуют с нее более 1,4 млрд руб., то есть выплатила она лишь около 6% этой суммы.

РБК, ссылаясь на два знакомых с ходом дела источника (один из них является его непосредственным участником, пишет, что часть денег выплатила межрайонная инспекция ФНС России № 51 по Москве – Егор Непомнящих направил в ее адрес претензию и в ответ получил 43,1 млн руб.

Дополнительные 25,1 млн руб. выплатил московский офис компании МКООО «Антемона» – она сама должна российской «дочке» Oracle около 241 тыс. евро или 25,16 млн руб. по курсу ЦБ на 22 октября 2024 г. по версии Непомнящих, эти деньги она «получила незаконно как отступные при расторжении долгосрочного договора аренды офиса».

Oracle Oracle вполне способна оставить кредиторов без их денег

Другие источники возвращенных средств – это системный интегратор «ТС Интеграция» и несколько других компаний, каждая из которых получила претензию Егора Непомнящих.

Oracle впервые сообщила о своем уходе из России еще весной 2022 г., притом это было ее собственное желание, а не следствие давления властей США в рамках антироссийских санкций. В июле 2022 г. Oracle решила уволить всех сотрудников российского представительства, после чего начала готовиться к банкротству в России.

Забрать деньги даже у Сбербанка

В рамках процедуры ухода Oracle из России, в которую входит и принудительное банкротство ее российского юрлица, деньги, которые компания задолжала, действительно собираются по самым разным компаниям. Дошло до того, что одну из претензий Непомнящих направил Сбербанку, притом сразу на 191,7 млн руб. и пока это рекордная сумма.

Другую претензию, уже на 149,4 млн руб., получила ИТ-компания «Форс – Центр разработки», пишет РБК. В общей сложности Непомнящих направил требования на 533 млн руб. Разумеется, не все адресаты готовы без проволочек выплатить указанные в претензии суммы – с теми, кто выразил несогласие, в настоящее время идет судебное разбирательство.

Также Непомнящих добивается возвращения гигантских многомиллионных премий, которые Oracle выплатила своим теперь уже бывшим топ-менеджерам в России. Есть вероятность, что щедрость Oracle – не более чем хитрый маневр по упрощению процедуры банкротства. Экс-работники Oracle взмолились о пощаде и попросили не отбирать у них эти деньги. Как сообщал CNews, свою просьбу о помощи они направили лично Президенту России Владимиру Путину.

Денег нет, но вы держитесь

РБК со ссылкой на одного из пожелавших сохранить анонимность кредиторов Oracle пишет, что подобные дела с выбиванием долгов из обанкротившихся фирм могут длиться более 10 лет. Есть даже мнение, что большинство кредиторов американского ИТ-гиганта и вовсе вряд ли получат даже часть своих денег. Его изданию высказал партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.

С его слов выплаты кредиторам при банкротстве компании осуществляются «исключительно за счет реализации конкурсной массы, формируемой из активов должника», а это, в свою очередь, «предполагает возврат имущества и денежных средств по оспоренным сделкам с третьими лицами и др.», пишет издание. «С учетом того что Oracle находится в недружественной юрисдикции, исполнение любых судебных актов, принятых в рамках процедуры банкротства на территории России, маловероятно или значительно неопределенно по срокам. Надежда остается лишь на активы и средства, которые могут быть получены через оспаривание сделок в России», – подчеркнул Сергей Учитель.

По оценке управляющего партнера Briefcase Law Office Евгения Крюкова, при банкротстве кредиторы получают лишь 5-6% суммы, которую они требуют с должника. Он сказал РБК, что есть два способа получить больше – более простой (продажа имущества, взыскание долгов) и более сложный (оспаривание сделок, взыскание убытков, привлечение к субсидиарной ответственности, розыск активов за рубежом). Крюков добавил, что к Oracle следует применять второй способ, особенно оспаривание сделок, но это может растянуться на три-четыре года, по его прогнозам.