Юную россиянку отправляют в тюрьму на 10 лет из-за огромной «дыры» в Wildberries. К уголовке привело пользование багом на сайте

Жительница Красноярска может отправиться в тюрьму на 10 лет из-за того, что случайным образом обнаружила баг в работе Wildberries и задействовала его в свою пользу. Сбой сработал так, что все, что она помещала в свою виртуальную корзину, числилось оплаченным. Теперь девушку судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Купил на Wildberries – сел в тюрьму

23-летняя жительница Красноярска рискует потерять 10 лет жизни, которые она может провести в тюрьме из-за судебной тяжбы с Wildberries. Поводом для уголовного преследования стал баг в работе маркетплейса, из-за которого девушку теперь судят по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Первым внимание на это обратил Telegram-канал Baza.

История началась весной 2023 г. На тот момент россиянка зарегистрировалась Wildberries и обнаружила, что буквально каждый товар, который она помещала в свою корзину, автоматически получал статус «Оплачено». Другими словами, ей нужно было лишь оформить доставку и затрать покупки в пункте выдачи, без необходимости оплачивать их из своего кармана.

© Primakov / Фотобанк Фотодженика Внезапный сбой популярного интернет-магазина может обернуться принудительным переездом в места не столь отдаленные

Россиянка сделала это – она получила товары в пункте выдачи Wildberries, и денег с нее за них не потребовали.

Продолжение истории

По всей видимости, баг маркетплейса не был кратковременным, потому что, единожды получив бесплатные товары, жительница Красноярска решила провернуть этот трюк еще раз. Он снова оказался успешным, и в результате она вновь получила товары, на которые не потратила ни рубля. При этом в ее личном кабинете в Wildberries было указано, что все позиции оплачены.

В дальнейшем, как пишет Baza, девушка стала регулярно заказывать бесплатные для нее товары, которые в дальнейшем перепродавала с целью покрытия своих долгов. В общей сложности она успела заказать товары на 1,2 млн руб.

Как долго все это продолжалось, и сколько именно заказов россиянка успела оформить и забрать прежде, чем служба безопасности Wildberries обнаружила «дыру», Telegram-канал не уточняет. Но перечень товаров, которые она получила, весьма внушителен и многообразен – это и ювелирные украшения, и игровые приставки, и парфюмерия, и постельное белье. Разумеется, без смартфонов Apple iPhone здесь тоже не обошлось.

10 лет – это много?

По данным Baza, за виртуальную оплату товаров на 1,2 млн руб. путем использования бага в работе Wildberries против 23-летней жительницы Красноярска возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ее проступок в данном случае квалифицирован как мошенничество в особо крупном размере.

Согласно ч. 4. ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» в редакции Федерального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ), россиянку может ждать лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Действующая редакция УК РФ подразумевает, что крупным размером в данном случае признается стоимость имущества, превышающая 250 тыс. руб., а особо крупным - 1 млн руб.

Также в ст. 159 УК РФ уточняется, что именно подразумевается под мошенничеством. Это «хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием».

На вопросы редакция CNews о точном количестве заказанных товаров, точном периоде пользования сбоем и о дате обнаружения бага специалистами маркетплейса представители Wildberries не ответили. Вместо этого они сообщили: «Вся информация о деталях правонарушения находится в ведении правоохранительных органов. Решение о привлечении гражданки России к ответственности принято органами региональной прокуратуры, меру пресечения установят судебные органы. Компания соблюдает требования законодательства, всегда оказывает содействие правоохранительным органам и при вынесении судебного решения предпримет все необходимое для его исполнения».