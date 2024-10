Во всем виноваты американцы. Россиян изгнали из сообщества Linux на почве санкций США, хотя китайцев простили

Стала известна истинная причина, по которой более 10 российских разработчиков Linux были в одночасье изгнаны из числа мейнтейнеров. Создатель Linux Линус Торвальдс назвал их троллями и намекнул на некие исторические события, но на самом деле виной этому было законодательство США.

Свободное ПО не вне политики

Один из бывших директоров Linux Foundation раскрыл причину отстранения 11 российских мейнтейнеров от разработки ядра Linux. Как сообщал CNews, это случилось в конце октября 2024 г. – их выгнали без предупреждения, а через несколько часов создатель Linux Линус Торвальдс назвал их «русскими троллями», посоветовал всем учить историю и добавил: «Я финн», заявив, что решение об отстранении этих людей отменено не будет.

Сам Торвальдс ничего конкретного о причинах не сказал – за него это сделал Джеймс Боттомли (James Bottomley), один из бывших директоров Linux Foundation. Информацию он раскрыл в письме разработчикам Linux. Сейчас Боттомли – это мейнтейнер подсистемы SCSI, а раньше он был членом совета директоров и председателем технического консультативного совета Linux Foundation

В его сообщении открыто сказано, что всему виной американские санкции, под которыми находится Россия. Если российская компания присутствует в санкционном списке, то сотрудничество сообщества Linux с их сотрудниками, как и с самими компаниями, будет ограничена.

Здесь следует напомнить, что Linux – это FOSS, то есть свободно распространяемое открытое ПО.

Причем здесь санкции

Оригинальное сообщение Боттомли звучит так: If your company is on the U.S. OFAC SDN lists, subject to an OFAC sanctions program, or owned/controlled by a company on the list, our ability to collaborate with you will be subject to restrictions, and you cannot be in the maintainers file.

CNews писал, что по адресам почты некоторых российских мейнтейнеров, отстраненных от работы над Linux, можно понять, в каких компаниях они работают. В списке есть SberDevices и «Открытая мобильная платформа».

SberDevices – это бывшая «дочка» Сбербанка, которая занимается производством техники под брендом Sber. Сбербанк с весны 2022 г. находится под санкциями.

Что до «Открытой мобильной платформы», то это разработчик мобильной ОС «Аврора», в настоящее время полностью подконтрольный «Ростелекому». Оператор связи тоже числится в санкционном списке.

Двойные стандарты США

У США с Китаем торговая война с 2018 г., и китайская компания Huawei стала для американцев рычагом давления на КНР. Ее годами пытаются потопить под санкциями, однако ее разработчики тоже есть в числе мейтейнеров, и их, внезапно, никто от работы над ядром не отстраняет.

Связано это с тем, что США создало несколько разных санкционных режимов. Для Huawei, как оказалось, есть целый ряд исключений, которые позволяют ей, помимо прочего, участвовать в разработке Linux. На российские компании такие послабления не распространяются.

Документики приготовим

В своем письме Боттомли извинился за то, как именно было реализовано отстранение 11 российских мейнтейнеров. При этом за слова Торвальдса про «русских троллей» он извиняться не стал.

Также он уточнил, какие именно документы нужно будет предоставить россиянам, чтобы их вернули в список мейнтейнеров. Об этих документах упомянул мейнтейнер Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), который и отстранил россиян, но никаких деталей он не привел.

Боттомли сообщил, что если удаление было произведено по ошибке, и что компания, в которой сейчас работает мейнтейнер, не числился в санкционном списке, то ему нужно сообщить об этом лично Кроа-Хартману.

Людей нет, а код остался

Боттомли намекнул о существующей вероятности того, что власти США не удовлетворит только лишь изгнание 11 российских мейнтейнеров. Может потребоваться еще и удаление их кода из ядра Linux.

Тем не менее, он выразил надежду, что до таких крайностей не дойдет.