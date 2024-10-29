Google открыл партизанскую войну против Microsoft, натравив на него мелких облачных провайдеров

Google открыл партизанскую войну против Microsoft, натравив на него мелких облачных провайдеровВ Microsoft уверены, что Google – один из ее основных конкурентов на рынке облачных услуг – постарается дискредитировать Azure в глазах европейских регуляторов и завоевать их благосклонность. Для этих целей поисковый гигант для лоббирования собственных интересов якобы создал новую коалицию облачных провайдеров, в авангарде которой – малые европейские компании, представляющие отрасль.
Борьба облачных провайдеров за благосклонность регулятора
Microsoft обвинила своего давнего соперника корпорацию Google в ведении тайной войны против принадлежащего ей облачного сервиса Azure, целью которой является приобретение благосклонности директивных органов и антимонопольных структур Европейского Союза, пишет TechCunch.
Рима Алейли (Rima Alaily), корпоративный вице-президент и заместитель генерального юрисконсульта Microsoft, в своем официальном блоге опубликовала сообщение, в котором уличила Google в подготовке «теневой кампании» против облачного бизнеса Microsoft. По мнению Алейли, Google силами новой европейской коалиции облачных провайдеров Open Cloud Coalition, рассчитывает отвлечь внимание антимопольщиков, прикованное к бизнесу Google, и перекроить «регуляторный ландшафт» ради собственной выгоды – путем дискредитации Microsoft в глазах регуляторов.
В своем сообщении Алейли употребляет термин «астротурфинг» (происходит от названия компании AstroTurf, которая производит искусственный газон для спортивных объектов; – прим. CNews) применительно к действиям Google, тем самым подчеркивая, что она направлена на имитацию широкой поддержки инициатив «дочки» Alphabet со стороны участников рынка облачных сервисов, составляющих костяк новой коалиции.
«Когда группа запустится, Google, как мы понимаем, скорее всего, будет выступать в качестве ее второстепенного члена, а не лидера, пишет Алейли. – Остается только выяснить, что Google предложила небольшим компаниям за присоединение к [коалиции] – деньги или скидки».
Другими словами, Google якобы планирует лоббировать собственные интересы, прикрываясь инициативой малых облачных провайдеров.
Open Cloud Coalition сформирована
Новую коалицию возглавляет Ники Стюарт (Nicky Stewart), директор по взаимодействию с госсектором британской облачной хостинговой компании Civo. Согласно документу, опубликованному Microsoft, «вербовкой» потенциальных участников коалиции занимается консалтинговая фирма DGA Group. Представитель организации в разговоре с TechCrunch подтвердил, что новая коалиция официально начинает свою работу 29 октября 2024 г. DGA отказалась раскрыть информацию о структуре финансирования Open Cloud Coalition.
Стюарт заявил, что коалиция сохраняет прозрачность относительно первоначального состава ее участников, отметив, что соответствующий список опубликован на официальной сайте организации. На момент публикации данного материала в списке членов коалиции значатся такие компании как Centerprise, Civo, Clairo AI, ControlPlane, DTP Group, Gigas, Prolinx, Pulsan, Room 101 и, собственно, Google Cloud – «облачная дочка» Google.
«Мы не против какой-либо конкретной компании, мы – прорыночная коалиция, сосредоточенная на защите принципов, которые укрепят рынок облачных услуг в Европе, в первую очередь открытости и совместимости, – сказал Стюарт. – Любая компания, которая разделяет эти ценности и заботится о здоровом и процветающем рынке облачных услуг, должна присоединиться к нам».
Представитель Google подтвердил журналистам TechCrunch факт принадлежности компании к коалиции, подчеркнув, что в компании публично заявляли о проблеме, которую представляет политика лицензирования продукции Microsoft.
Как зарождался конфликт
В 2019 г. Microsoft изменила условия лицензирования принадлежащих ей программных продуктов. В результате использование облачной инфраструктуры, предоставляемой компаниями – конкурентами, совместно с бизнес-приложениями Microsoft стало обходиться клиентам значительно дороже. Таким образом, Microsoft, предположительно, хотела «привязать» клиентов к фирменному облаку Azure, сделав миграцию в облако других провайдеров невыгодным.
В ответ на такой ход со стороны Microsoft европейская отраслевая ассоциация CISPE (Cloud Infrastructure Services Providers in Europe), в число участников которой входит Amazon Web Services (AWS) – еще один конкурент Azure, пожаловалась на корпорацию в Еврокомиссию.
В июле 2024 г. Microsoft и CISPE достигли урегулировали конфликт. Как отмечает TechCrunch, заключенная организациями сделка предполагала выплату компенсации в размере $22 млн в пользу последней. Кроме того, Microsoft якобы пообещала предоставить отдельным облачным провайдерам возможность предлагать работу с ПО Microsoft на более выгодных условиях.
Примечательно, что обещание не распространялось на наиболее значимых участников рынка облачных услуг, таких как AWS, Alibaba и Google. Последняя, как ранее сообщило агентство Bloomberg, якобы предложила CISPE 470 млн евро в обмен на продолжение ассоциацией борьбы c Microsoft в правовом поле, однако CISPE предпочла соглашение с Microsoft деньгам Google.
Не сумев повлиять на CIPSE, Google самостоятельно обратилась в Еврокомиссию с жалобой на антиконкурентные практики, взятые Microsoft на вооружение. Ожидается, что рассмотрение заявления Google завершится ближе к концу 2025 г.
В августе 2024 г. CNews писал, что Google проиграла в суде по иску Министерства юстиции США. Поисковый гигант был официально признан монополистом в сфере интернет-поиска и рекламы, но планировал оспорить это решение. Если с апелляцией не задастся, корпорацию может ожидать наказание, в том числе такое суровое как ее разделение на несколько независимых структур.