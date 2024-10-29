Российский топ-менеджер ZTE из-за санкций сменил китайскую ИТ-компанию на российскую

Cтарший вице-президент по России представительства китайской компании ZTE Тигран Погосян перешел на должность вице-президента по стратегическому развитию компании Icon Group. Причиной стали американские санкции.

ZTE испугалась вторичных санкций

Cтарший вице-президент по России компании «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» (российское представительство китайской компании ZTE) Тигран Погосян ушел на должность вице-президента по стратегическому развитию компании Icon Group. Причиной перехода он назвал застой в работе, поскольку «руководство ZTE боится американских вторичных санкций».

Тигран Погосян с 2015 г. занимал должность старшего вице-президента по России компании «ЗТИ-Связьтехнологии» – российского представительства китайской компании ZTE – одного из крупных мировых производителей и поставщиков телекоммуникационного оборудования. В российской «дочке» ZTE Погосян занимался развитием бизнеса, отвечал за PR и GR, увеличение узнаваемости бренда ZTE в России, налаживание связей и взаимодействие со всеми операторами и крупными клиентами.

Руководителем Тиграна Погосяна был глава представительства ZTE Лу Хао (Lu Hao). Как подчеркивает Тигран Погосян, это была единственная китайская компания, которая столько лет на рынке имела на топ-должности старшего вице-президента представительства не сотрудника из китайской штаб-квартиры.

Как пояснил CNews Тигран Погосян, штаб-квартира ZTE опасается риска вторичных санкций и решила не поставлять в Россию даже то, что может быть разрешено по комплаенс. «Так как два года мы практически не работали, осуществляли только сервисную поддержку, сократили количество сотрудников, в компании ZTE мне стало скучно без активных действий. Штаб-квартира, имея печальный опыт 2018 г., не хотела подвергать международную компанию рискам, а я считаю, что там рисков при поставке некоторого терминального /абонентского оборудования нет, так как это полностью «китайская разработка», и я не смог это «пробить», – рассказал он.

Китайские производители хотят на российский рынок

Как отмечает Тигран Погосян, он не испытывал недостатка в предложениях от больших интерграторов. «Но это были интеграторы, где у меня не было бы прямого взаимодействия с акционером. – Пояснил он CNews. – Много лет я привык принимать решения сам и ZTE меня в этом поддерживало. Поэтому после поисков я вышел на компанию Icon Group».

Российская компания Icon Group уже 15 лет занимается проектированием и построением телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры, а также поставками оборудования и оказываем техподдержкой. Оборот компании за 2023 г. составил около 3 млрд руб.

Как подчеркнул Тигран Погосян, на новой должности он будет взаимодействовать непосредственно с акционером, который является директором по развитию и при этом сам занимается продажами большим корпоративным клиентам. «Здесь скорее надо говорить о партнерстве, в подчинении работать я не готов». – Отмечает Тигран Погосян.

На новой должности вице-президента по стратегическому развитию Тигран Погосян будет отвечать за развитие стратегии этой компании. Своей целью он называет сделать Icon Group большой и значимой компанией, и в том числе нужной для российских операторов в плане производства российского оборудования.

«У меня выстроился пул прямых контрактов через китайских производителей, которые хотят прийти на российский рынок, которые не боятся санкций и им нужен такой административный рычаг как я. – Рассказал CNews о своих планах Тигран Погосян. – Сейчас участвуем в нескольких проектах, тендерах для операторов и я более чем уверен, что мы там будем иметь успех с такими продуктами как абонентское оборудование. Кроме того, по вертикальным рынкам мы работаем с крупными заказчиками. Одна из сфер работы Icon Group это поставка серверов и систем хранения данных разных производителей, и самое главное – их техническая поддержка уровня L1/L2/L3. Это техническая поддержка c oткрытием кейса у производителя, обновлением ПО и т.д. – у Icon Group очень сильная команда инженеров и экспертов, прошедших сертификацию и имеющих опыт работы в компаниях-вендоров. С моими связями и партнерами мы планируем увеличить эту сферу деятельности многократно. Например, у нас недавно уже был подписан контракт больше чем на 1 млрд рублей и есть запросы на последующие поставки еще больших объемов».

В прошлом Тигран Погосян занимал топ-менеджерские должности в компаниях Orange Business Services, «Синтерра», «Центральный телеграф» и «Мегафон».