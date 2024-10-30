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Начались поставки «невидимого» радиопоглощающего комплекта для российских тяжелых огнеметных систем

Холдинг «Росэлектроника» начал поставлять маскировочные радиопоглощающие комплекты для тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Подчеркивается, что основу такой маскировки составляют специальная радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, крепящиеся на броне. Материал поглощает излучение в оптическом и ближнем инфракрасном излучении (ИК)-диапазоне, что позволяет противодействовать обнаружению тепловизорами.

Новая модификация

Холдинг «Росэлектроника», который входит в состав корпорации «Ростех», начал поставки новых маскировочных комплектов для тяжелых огнеметных систем ТОС-2, известных как «Тосочка». Об этом пишет пресс-служба холдинга.

Как объяснили в российском холдинге «Росэлектроника», в основе «невидимого» покрытия есть радиопоглощающая ткань и панели с маскировочным материалом, который закрепляют на броне. Материал не мешает движению техники. Первые комплекты уже привезли в зону специальной военной операции (СВО) России на Украине и они уже доказали свою эффективность, заключили в холдинге.

Новый материал поглощает излучение в оптическом и ближнем ИК-диапазоне. Это позволяет эффективно противодействовать современным системам наведения, а также обнаружению тепловизорами и другими приборами.

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Министерство обороны России
«Росэлектроника» начала поставки «невидимого» радиопоглощающего комплекта для для тяжелых огнеметных систем

Со слов инженеров, конструкция покрытия позволяет смывать водой грунт и пыль, попадающие на его поверхность в процессе эксплуатации. Благодаря этому использовать маскировку военной техники можно в непрерывном режиме.

Тяжелая огнеметная система

«Тосочка» - одна из самых редких боевых машин на фронте и более привычные гусеничные ТОС-1А «Солнцепек» нечасто встретишь, а эта разновидность пришли в российские войска совсем недавно. Со слов военных экспертов, вооруженные силы Украины (ВСУ) охотятся за «Тосочками» и одновременно бегают от них.

ТОС-2 - тяжелая огнеметная система, предназначенная для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений. Также может поражать легкобронированные машины и транспортные средства. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск радиационной, химической и биологической защиты. Техника разработана на трехосном колесном шасси 6х6 автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной и является глубокой модернизацией ТОС-1А «Солнцепек».

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Министерство обороны России
ТОС-2 «Тосочка»

Разработчиком ТОС-2 «Тосочка» является тульское научно-производственное объединение (НПО) «Сплав» им. А.Н. Ганичева, выпуск машины осуществляет машиностроительный завод «Мотовилихинские заводы» в Перми. Оба предприятия входят в контур управления государственной корпорации «Ростех». Разработка выполнена в 2016–2018 гг., первая публичная демонстрация состоялась на Параде Победы 2020 г. в Москве, а в сентябре того же года система была показана во время учений «Кавказ-2020». На вооружение Центрального военного округа поступила 6 января 2021 г.

Решение о смене танковой базы на колесную принято на основе анализа применения ТОС-1А «Солнцепек» в условиях Сирийской пустыни (пустыня на Ближнем Востоке, располагающаяся на территории Сирии). Платформа повышенной проходимости Урал-63704-0010 6х6 (все шесть колес ведущие) успешно зарекомендовала себя в Сухопутных войсках России в качестве многофункционального грузовика.

ТОС-2 «Тосочка» отличается от ТОС-1А «Солнцепек» большей площадью поражения: 18 неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) первой системы покрывают 6 гектар, а 24 НУРС второй системы – 4 гектара. ТОС-2 «Тосочка» использует те же НУРС, что и предшествующие системы: НУРС МО.1.01.04 весом 173 кг или МО.1.01.04М весом 217 кг калибра 220 мм в термобарическом или зажигательном снаряжении с дальностью до 6 км. Со слов разработчиков, пусковая установка может остановиться и выстрелить по видимой цели в течение 90 секунд после остановки. Установленный на ней гидравлический кран способен подбирать и загружать НУРС с земли или из сопровождающего грузовика пополнения боеприпасов.

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Министерство обороны России

По уровню мобильности в условиях приемлемых дорог и шоссе ТОС-2 обладает преимуществами перед ТОС-1 и ТОС-1А, которым при передвижении на значительные расстояния требуются тягачи с полуприцепами, тогда как ТОС-2 может передвигаться самостоятельно. В условиях бездорожья повышенная проходимость колесной системы ТОС-2 уступает проходимости гусеничных систем ТОС-1 и ТОС-1А.

В 2020 г. для ТОС-2 создан НУРС M0.1.01.04M2, с более тяжелой термобарической боеголовкой и большей дальностью – до 10 км. Это позволяет системе действовать вне зоны досягаемости современных комплексов противотанковых управляемых ракет. Весной 2023 г. данный НУРС принят на вооружение в России и стартовали сразу заказы от Минобороны.

Как рассказал командир машины телеканалу «Звезда», дело в термобарических боеприпасах, которые мы используем, ведь таких больше ни у кого в мире нет. Во-первых, они очень мощные по взрывной волне. Даже если противник не в эпицентре находился, он все равно получает очень сильную контузию. А в эпицентре температура молниеносно поднимается до 2 тыс.℃. Аэрозль заходит в любые щели, живых не будет никого, поэтому это очень сильное оружие.

Антон Денисенко

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