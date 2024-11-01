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iPhone для россиян всё? Власти хотят ввести заградительные цены, чтобы наказать Apple

Смартфоны iPhone могут подорожать в России – их хотят обложить новыми пошлинами. Идею высказал депутат Госдумы Владимир Гутенев, добавив, что реализовать это планируется на уровне закона. Новые сборы сделают iPhone еще более дорогими, то есть, фактически, еще менее доступными для россиян.

Заградительные цены на iPhone

В обозримом будущем смартфоны Apple в России могут заметно подорожать ввиду новых предложений государства. Руководитель комитета Госдумы по промышленности и торговле и депутат Госдумы от «Единой России» Владимир Гутенев высказал идею по внедрению новых пошлин и сборов на iPhone, если Apple не позволит российским ритейлерам устанавливать на ее смартфоны отечественное ПО, пишет «Парламентская газета».

«Закрытая архитектура операционной системы не позволяет устанавливать на гаджеты приложения из сторонних источников», – сказал Гутенев. В России уже подготовлен законопроект, который обяжет Apple разрешить владельцам iPhone пользоваться различными магазинами приложений, а не только App Store. Но пока этот документ не был принят Госдумой – он еще не прошел и первое чтение, хотя комитет, которым заведует Гутенев, рекомендовал принять его.

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Grigorii Shcheglov / Unsplash
Сделать iPhone в России еще дороже проще простого. Всего лишь нужен отдельный законопроект

Предложение Гутенева о новых пошлинах может вылиться в поправки к законопроекту, которые будут подготовлены к его второму чтению. Как пишет «Парламентская газета», нововведение, по словам Гутенева, сделает iPhone «еще более дорогими, а значит, менее конкурентоспособными».

Поддержка отечественного разработчика

Гутенев также озвучил, куда можно направить деньги, вырученные с дополнительных пошлин и сборов с iPhone. Согласно его предложению, их можно передать «на поддержку российских разработчиков, например на субсидирование ставки по кредитам».

Другими словами, компенсировать российским компаниям, занимающимся разработкой ПО, высокие ставки по кредиту, ставшие следствием исторически гигантской (21%) ключевой ставки, будут непосредственные покупатели iPhone, поскольку любые дополнительные затраты на ввоз любой техники в Россию, будь то проблемы с курсом рубля или сложная логистика, перекладываются на потребителя.

«Это будет своеобразная финансовая дестимуляция для компании, которая пусть через третьи страны, незримо, но присутствует на нашем большом и премиальном для нее рынке, – сказал Владимир Гутенев. – В связи с дополнительными сборами устройства будут стоить дороже, а значит, станут менее конкурентными» (цитата по «Парламентской газете»).

До нового года успеют?

О законопроекте, который обяжет Apple предоставить россиянам доступ к сторонним магазинам приложений, CNews писал в начале лета 2024 г. Его рассмотрение в первом чтении в Госдуме может состояться уже совсем скоро – в течение ноября 2024 г., сообщил изданию зампред комитета Госдумы по информполитике, ИТ и связи Антон Горелкин. Он является соавтором документа.

В теории, если законопроект будет принят, на iPhone может официально появиться RuStore – официальный российский магазин приложений.

Но это пока не означает, что законопроект гарантированно превратится в закон до новогодних праздников. Как пишет «Парламентская газета», ему уже грозят «серьезные доработки» – для этого в комитете промышленности и торговле Госдумы даже намерены «создать рабочую группу по этому вопросу, рассчитывая, что на принятие поправок уйдет несколько месяцев».

Запрещено, но не для всех

К моменту выхода материала в России не были запрещены свободные продажа и использование iPhone в обычной рознице и в частном бизнесе. Но сотрудникам компаний с госучастием и госструктур повезло меньше – многим из них с недавних пор запрещено использовать iPhone в служебных целях. CNews писал, что массовые гонения iPhone в госсекторе начались в 2023 г. Впрочем, это не мешает госкомпаниям закупать смартфоны Apple на миллионы рублей.

Обычные потребители пока могут покупать iPhone и пользоваться им по своему усмотрению. Тем не менее, в Россию они завозятся полулегально – Apple ушла из России почти три года назад, и теперь все ее устройства появляются в стране благодаря параллельному, то есть легализованному серому импорту.

Геннадий Ефремов

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