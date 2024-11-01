В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

Структуры «Росатома» занялись разработкой доверенной промышленной сети (ДПС), которая будет поддерживать отечественные интерфейсы и протоколы. Новая сеть призвана обеспечить безопасную и надежную передачу данных в промышленном секторе, опираясь на отечественные технологии. По планам сеть планируют запустить в России к 2030 г. Проект включает разработку программного обеспечения (ПО) и обновление нормативно-правовой базы.

Подрядчик приступил к разработке

К 2030 г. в России должна начать работать ДПС, которая будет оснащена полностью отечественным оборудованием для автоматизации промышленных процессов, включая программируемые логические контроллеры (ПЛК), контрольно-измерительные приборы, автоматику, систему Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) для управления и сбора данных, а также сеть для надежного обмена данными между этими устройствами. Об этом пишут «Ведомости».

Проект ДПС включает в себя несколько направлений: не только разработку сетевой инфраструктуры, но и доработку нормативного регулирования, разработку российской электронно-компонентной базы и средств поддержки и проектирования.

Помимо современного оборудования, ДПС также будет интегрирована с разнообразными программными решениями для управления технологическими процессами - это метод управления, который становится все более популярным в производственной среде в настоящее время. Важнейшую роль в создании ДПС, по мнению «Ведомостей», сыграет АО «Научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО КИС), которое отвечает за формирование всей экосистемы.

Unsplash - Thomas Jensen В России к 2030 году создадут промышленную сеть передачи данных

«Росатом» учредил НПО КИС в 2022 г., которое займется выпуском электроники, электронных компонентов и сетевых решений на базе отечественных процессоров. Согласно данным СМИ, «Росатом» учредил АО «НПО КИС» с уставным капиталом 500 млн руб., а основным видом деятельности у компании числится производство элементов электронной аппаратуры. Эксперты отрасли считают, что предприятие НПО КИС будет работать в партнерстве с АО (Московский Центр Спарк Технологии (МЦСТ) - разработчиком процессоров на архитектуре «Эльбрус» и операционной системы (ОС) «Эльбрус Линукс». В то время, источники СМИ информировали о том, что предприятие возьмет на себя интеграцию и частично производство оборудования для объектов критической инфраструктуры (КИИ), куда входят ИТ-системы государственных органов, предприятия оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта и кредитно-финансовой сферы (банки, другие кредитные организации и фонды, биржи).

Основу коммутации любого предприятия с контролем распределения и сбора информации составляют технологические сети. В промышленности используется несколько типов коммутационных сетей. Тип сети выбирается в зависимости потребности производства. Но в процессе эксплуатации может, меняется, перестраивается или дополнятся. При планировании и проектировании сети предприятия инженерами заранее продумываются возможные перспективы расширения.

Эксперты подчеркивают, что в разработке будут участвовать не только государственные организации, но и ряд отечественных научно-исследовательских институтов, что может поспособствовать значительному развитию соответствующих технологий в России. Прогнозируется, что все работы будут закончены к 2028-2029 гг., а после начнется процесс внедрения сети на промышленные российские предприятия. Этот проект станет важным элементов цифровой трансформации промышленности и обеспечит более высокий уровень не только автоматизации в России, но и информационной безопасности (ИБ).

Основные задачи

При создании промышленной сети передачи данных используются специализированные протоколы, такие как Modbus, Profibus, EtherNet/IP и другие, которые обеспечивают эффективное и надежное взаимодействие между устройствами. Эти протоколы оптимизированы для работы в условиях промышленных сред, обеспечивая высокую скорость передачи данных, устойчивость к помехам и возможность интеграции различных типов оборудования, что критично для автоматизации и управления производственными процессами. Это позволит оптимизировать обмен данными и повысить эффективность производственных процессов.

Взаимодействие с операторами связи и ИБ-экспертами является ключевым аспектом при создании промышленной сети, так как это позволит обеспечить надежность, безопасность и эффективную коммуникацию в рамках сети, а также защитить данные от возможных ИТ-угроз и кибератак. Сотрудничество с профессионалами в этих областях поможет разработать комплексные решения, соответствующие современным требованиям и стандартам. Эти факторы имеют первостепенное значение для успешного функционирования новой сети и защиты данных на всех уровнях пользования.

Назначение промышленных протоколов передачи данных

Промышленная сеть представляет собой сеть передачи данных, связывающую различные датчики, исполнительные механизмы, промышленные контроллеры и используемую в автоматизированных системах управления технологическим процессом (АСУТП) электромеханических систем. Устройства используют сеть для: передачи данных между датчиками, контроллерами и исполнительными механизмами; диагностирования и удаленной конфигурации датчиков и исполнительных механизмов; калибровки датчиков; питания датчиков и исполнительных механизмов; связей между датчиками, исполнительными механизмами.

В промышленных сетях для передачи данных применяют: электрические линии; волоконно-оптические линии; беспроводную связь (радиомодемы и Wi-Fi). Промышленные сети могут взаимодействовать с обычными компьютерными сетями, в частности использовать глобальную сеть интернет. По сравнению с подключением периферийного оборудования к контроллеру отдельными проводами промышленная сеть имеет следующие преимущества: в несколько раз снижается расход на кабели и их прокладку; увеличивается допустимое расстояние до датчиков, и исполнительных устройств; упрощается управление сетью датчиков и исполнительных механизмов; упрощается модификация системы при изменении типа датчика, используемого протокола взаимодействия, добавлении устройств ввода-вывода; позволяют дистанционно настраивать датчики и проводить их диагностику.

Протокол связи определяет набор правил для заданного типа коммуникаций, то есть описание процесса взаимодействия различных устройств на одном или несколькими уровнями в одной системе. Одними из наиболее употребительными протоколами в промышленных сетях являются Recommended Standard (RS): RS-232, RS-485, RS-422 и другие. Протокол RS-232 использует небалансный сигнал, тогда как RS-422/RS-485 используют балансный сигнал. Небалансный сигнал передается по несбалансированной линии, представляющей собой сигнальную землю и одиночный сигнальный провод, уровень напряжения на котором используется, чтобы передать или получить двоичные один или ноль. Напротив, балансный сигнал передается по сбалансированной линии, которая представлена сигнальной землей и парой проводов, а разница напряжений используется для передачи/приема бинарной информации. Сбалансированный сигнал передается быстрее и дальше, чем несбалансированный.