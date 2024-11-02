В России успешно испытали полностью отечественный узел радиомодуля для 5G

В МФТИ испытали блок дуплексора для приемопередающего радиомодуля системы мобильной связи 5G, которая должна появиться в России к 2030 г. Устройство полностью изготовлено на отечественной компонентной базе.



Работа российских инженеров

В МФТИ испытали блок дуплексора для приемопередающего радиомодуля системы мобильной связи 5G, выполненного полностью на отечественной компонентной базе, сообщили представители МФТИ CNews. Устройство предназначено для организации дуплексной радиосвязи с использованием одной общей антенны для приема и передачи сигналов.

Разработка прибора и его испытания проводились совместно с индустриальным партнером ООО «Телепорт».

В рамках этой работы ученые создают высокочастотные фильтры на объемных резонаторах — устройства, предназначенные для использования в базовых станциях сетей четвертого и пятого поколений (4/5G). Они отвечают за подавление паразитных составляющих сигнала на входе радиомодуля и улучшение электромагнитной совместимости и играют ключевую роль в обеспечении эффективной работы систем связи, говорится в сообщении вуза.

По словам разработчиков, применение таких фильтров позволяет улучшить характеристики базовых станций 4/5G за счет более надежного и стабильного соединения и снизить уровень помех и взаимного влияния между различными системами связи.

Часть большого проекта

Высокочастотных фильтров на объемных резонаторах состоят из металлического или диэлектрического корпуса, обеспечивающего механическую прочность и защиту от внешних воздействий; набора объемных резонаторов с собственной частотой настройки; системы возбуждения и согласования, обеспечивающей передачу сигналов между резонаторами и внешними устройствами.

Испытания проходили на базе ООО «Телепорт» в Ижевск и в пилотной зоне МФТИ. Фильтры дуплексера показали уровень заграждения в перекрестных диапазонах частот более 120 дБ, что полностью соответствует техническому заданию.

«Фильтры показали свою готовность к работе. Это лишь часть большого проекта по созданию собственной сети 5G в России. Наша команда также занимается разработкой активных антенных устройств на базе технологии фазировоанных антенных решеток и других узлов для базовых станций», — сказал начальник отдела прикладных исследований и разработок перспективных решений сотовой связи МФТИ, директор Научно-исследовательского центра компонентов мобильной связи и технологий их производства МФТИ Григорий Серегин.

В МФТИ также ведется разработка технологического решения для подключения к 5G через спутники, что обеспечит доступность связи пятого поколения для жителей отдаленных регионов России без развертывания на местности полноценной инфраструктуры сотовых операторов.

Сеть 5G должна появиться в России к 2030 г.

Согласно предварительной версии федпроекта «Инфраструктура» из состава нацпроекта «Экономика данных, который стартует в 2025 г., сети 5G должны быть созданы в 89 городах России к 2030 г. На это потребуется потребуется около 629 млрд руб. Из них лишь 27 млрд руб. предоставит государство. В других странах сотовые сети пятого поколения, особенно в Китае, уже давно повсеместно работают.

У российских операторов есть множество ограничений — не те частоты, запрет на импортное оборудование и пр., поэтому они вынуждены выжимать последние соки из 4G-оборудования, которое едва ли способно выдавать ту же скорость передачи данных, что и 5G-станции.