У Intel все очень плохо. США разрабатывают новый хитрый план по поднятию ее с колен. В первый раз Intel не получила ни цента

Власти США разрабатывают план по спасению Intel, которая оказалась в очень затруднительном финансовом положении. Главный в мире производитель х86-чипов получил $16 млрд чистого убытка, теряет долю рынка и потенциальных выгодных партнеров. Но при этом те же власти не так давно оставили Intel без грантов и льгот – как раз по причине плохих продаж и крупных убытков.

Помочь не утонуть

Американские власти прорабатывают план спасения компании Intel. Огромная корпорация, крупнейший в мире производитель процессоров с архитектурой х86, за последние шесть лет не очень продвинулась в своем развитии, но зато заработала целый ворох проблем, которые сейчас тянут ее на дно.

Как пишет издание Semafor, чиновники США весьма обеспокоены тем, какие финансовые результаты Intel публикует в своих отчетах. В начале 2023 г. она получила убыток около $3 млрд, что на тот момент стало абсолютным рекордом за всю ее историю (компания была основана в 1968 г.). Последующие кварталы Intel почти всегда закрывала с чистым убытком.

Intel Неизвестно, сможет ли Intel без посторонней помощи выбраться из той ямы, в которую она себя загнала

По информации Semafor, план спасения заключается в финансовой помощи, но пока что никаких конкретных решений по этому вопросу не принято. В настоящее время это обсуждается между представителями Министерства торговли США и Конгресса США.

Поддержка своих

Intel – одна из двух компаний, в настоящее время массово выпускающих процессоры на архитектуре х86. Вторая – это AMD, и дела у нее идут заметно лучше – Ryzen продаются активнее Core, это более современные с точки зрения техпроцесса чипы, к тому же она, в отличие от Intel, не ссорилась с компанией TSMC (крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников) и не лишалась выгодных тарифов на пользование ее услугами по выпуску микросхем.

Intel – автор множества патентов, а также в ее распоряжении целая сеть фабрик по производству микросхем, пусть и по далеко не самому актуальному техпроцессу 10 нм. Более современные топологии Intel, конечно же, освоила, но пока только «на бумаге».

Новый план по спасению Intel будет реализован отдельно от закона CHIPS («Закон о чипах), по которому Intel положены $8,5 млрд безвозвратных субсидий и дополнительно $11 млрд льготных кредитов. Эти деньги Intel к моменту выпуска материала не получила – в сентябре 2024 г. CNews писал, что тем самым власти США наказывают ее за плохие продажи и крупные убытки.

И тут есть, за что наказывать. По итогам первых трех кварталов 2024 г. убытки Intel вплотную приблизились к отметке в $19 млрд, $16,6 млрд из которых она получила в III квартале 2024 г. (1 июля – 30 сентября). Это стало следствием списания активов и реструктуризации.

Акции оставьте себе

Вариант с поддержкой Intel путем выкупа государством крупного пакета акций, как пишет Semafor, был отклонен. Причина такого решения – снова в гигантских убытках компании. Вложение средств налогоплательщиков в пока что не самый ликвидный бизнес может повлечь за собой множество вопросов.

В то же время пока не исключен вариант со сделкой по покупке части активов Intel со стороны какой-нибудь публичной компании. Например, под ее контроль может отойти бизнес по разработке и выпуску процессоров, то есть ее основное направление деятельности. Напомним, к активам Intel очень пристально присматривается американская Qualcomm – один из лидеров на рынке мобильных, а с недавних пор еще и ноутбучных процессоров с архитектурой ARM. Но Semafor упоминает в качестве вероятного участника сделки вовсе не ее, а компании AMD и Marvel.

Intel скопила очень солидный опыт в продажах своих активов. За последние шесть лет она заключала подобные сделки на регулярной основе – например, летом 2019 г. она передала Apple часть своего бизнеса по производству модемов сотовой связи, но позже признала это большой ошибкой. Во главе компании с 2021 г. находится Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), суммарный стаж работы которого в Intel давно перевалил за 30 лет. Все неполные пять лет, что он занимает пост СЕО, Гелсингер пытается поднять компанию с колен, однако ни одна из его стратегий не сработала – даже реализации идеи по выпуску чипов для сторонних клиентов не работает должным образом. Именно при Гелсингере Intel опустилась до рекордного чистого убытка.